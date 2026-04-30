"نهاية مسيرتي تقترب" .. كريستيانو رونالدو عن حلمه مع النصر: نرغب بشدة في هذا الشيء!

ورد كريستيانو رونالدو، على استفزازات جماهير الأهلي، بالإشارة إلى الرقم "2"، والتي ترمز إلى بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، التي حققها الراقي، بقوله "أنا لدي 5 دوري أبطال"، ويقصد هنا بطولاته في دوري أبطال أوروبا.

ويواصل كريستيانو رونالدو، دفاعه عن الصورة المثالية لدوري روشن السعودي، حيث أبدى امتعاضه من سلوكيات الكثيرين، وأنه بصدد الحديث أكثر في هذا الشأن مع نهاية الموسم الحالي.

وقال رونالدو، عبر قناة "ثمانية"، "أعتقد أن هذا ليس جيداً للدوري، الجميع يشتكي ويبالغ أكثر مما ينبغي، هذه كرة قدم وليست حرباً، الجميع يريد الفوز لكن لا يجوز أن يتحول الأمر إلى فوضى".

وتابع "لقد رأيت الكثير من الأمور السيئة؛ لاعبون يشتكون، منشورات على فيسبوك وإنستجرام، وحديث مستمر عن الحكام والمشروع. يجب أن نكون قدوة، ونراجع الأمور ونتحدث مع رابطة الدوري، لأنه بالنسبة لي، هذه ليست كرة قدم".