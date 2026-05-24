"ليونيل ميسي عاتبني على تفضيلي لكريستيانو" .. سكولاري: هكذا أخبرت رونالدو بلحظة وفاة والده

كما سلط المدرب البرازيلي الضوء على روح العمل التي تكاد تصل إلى حد الهوس لدى رونالدو، والتي بدأت تتجلى منذ سنواته الأولى في مانشستر يونايتد. وكشف سكولاري أنه كان يتلقى مكالمات متكررة من السير أليكس فيرجسون، الذي كان يشعر بالقلق إزاء الإرهاق البدني للمهاجم البرتغالي الشاب بسبب التدريبات الفردية المفرطة التي كان يقوم بها بعد المباريات الرسمية.

سكولاري أوضح: "كان فيرجسون يتصل بي ويقول: 'سكولاري، أخبره ألا يسدد ركلات حرة اليوم، لأنه سدد 30 ركلة هنا بالفعل'. ثم يصل إلى المنتخب الوطني ويريد أن يسدد 30 ركلة أخرى. كنت أقول: 'بحق الله، لقد فعلت ذلك بالفعل'. لكن هذا هو تفانيه".

يعتقد سكولاري أيضًا أن رونالدو سيصل إلى الإنجاز التاريخي المتمثل في تسجيل 1000 هدف: "كنت معه قبل عام وسألته: 'هل تعمل من أجل تحقيق 1000 هدف؟ هل تسعى حقًا لتحقيق ذلك؟' فأجاب: 'لا، يا مدرب، لا.' فقلت: 'آه... أنت لا تخدعني.' أعتقد أنه سيحقق ذلك".