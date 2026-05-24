وشرح المدرب السابق للمنتخب الوطني الأسباب العاطفية والمهنية التي دفعته إلى اتخاذ خياراته في استطلاعات الرأي حول أفضل لاعب في العالم.
"ليونيل ميسي عاتبني على تفضيلي لكريستيانو" .. سكولاري: هكذا أخبرت رونالدو بلحظة وفاة والده
ميسي عبقري، لكن رونالدو أصبح عبقريًا
قدم سكولاري، الذي قاد المنتخب البرتغالي بين عامي 2003 و2008، وجهة نظر مثيرة للاهتمام حول أعظم لاعبين في العصر الحديث. بالنسبة لـ"فيليباو"، يكمن الفرق بين ميسي ورونالدو في أصل موهبة كل منهما، وهو أمر أثر بشكل عميق على نظرته إليهما على مدار سنوات.
في مقابلة مع برنامج "أبري أسباس"، استذكر سكولاري محادثة مباشرة أجراها مع النجم الأرجنتيني: "قال لي ميسي: 'يا مدرب، لم تصوت لي أبدًا في جائزة الكرة الذهبية، كنت تصوت دائمًا لكريستيانو'. فرددت عليه: 'يجب أن أصوت لكريستيانو، فهو بمثابة ابن لي'. ميسي عبقري. إذا أغلق عينيه، فهو يعرف أين الكرة. كريستيانو لم يولد عبقرياً. لقد أصبح عبقرياً بفضل إرادته وتفانيه".
الهوس بالتدريب والألف هدف
كما سلط المدرب البرازيلي الضوء على روح العمل التي تكاد تصل إلى حد الهوس لدى رونالدو، والتي بدأت تتجلى منذ سنواته الأولى في مانشستر يونايتد. وكشف سكولاري أنه كان يتلقى مكالمات متكررة من السير أليكس فيرجسون، الذي كان يشعر بالقلق إزاء الإرهاق البدني للمهاجم البرتغالي الشاب بسبب التدريبات الفردية المفرطة التي كان يقوم بها بعد المباريات الرسمية.
سكولاري أوضح: "كان فيرجسون يتصل بي ويقول: 'سكولاري، أخبره ألا يسدد ركلات حرة اليوم، لأنه سدد 30 ركلة هنا بالفعل'. ثم يصل إلى المنتخب الوطني ويريد أن يسدد 30 ركلة أخرى. كنت أقول: 'بحق الله، لقد فعلت ذلك بالفعل'. لكن هذا هو تفانيه".
يعتقد سكولاري أيضًا أن رونالدو سيصل إلى الإنجاز التاريخي المتمثل في تسجيل 1000 هدف: "كنت معه قبل عام وسألته: 'هل تعمل من أجل تحقيق 1000 هدف؟ هل تسعى حقًا لتحقيق ذلك؟' فأجاب: 'لا، يا مدرب، لا.' فقلت: 'آه... أنت لا تخدعني.' أعتقد أنه سيحقق ذلك".
اللحظة الأصعب والصداقة الأبدية
تعد إحدى أكثر اللحظات التي لا تُنسى في مسيرة سكولاري هي تلك التي اضطر فيها إلى إبلاغ رونالدو بوفاة والده، دينيس أفيرو، قبل وقت قصير من مباراة حاسمة في موسكو. وقد عززت ردّة فعل اللاعب الاحترام المتبادل والرابطة العاطفية التي لا تزال تربطهما حتى يومنا هذا، متجاوزة حدود الملعب بكثير.
كشف فيليباو بتأثر: "اتصلوا بي وأخبروني بما حدث. اعتقدت أنه عليّ أن أبلغه بالخبر. استدعيته إلى غرفتي، وعانقته، وبكيت معه، وأخبرته أنه حر في الذهاب. فردّ قائلاً: 'المنتخب أولاً. كان والدي ليرغب في أن ألعب'. وكان أفضل لاعب على أرض الملعب في تلك المباراة. هكذا تطورت صداقتي مع العائلة أيضاً".
المعركة على الصدارة في عام 2026
يمثل عام 2026 ما يتوقع الكثيرون أن يكون الفصل الأخير من أعظم منافسة في تاريخ كرة القدم، مع عودة كأس العالم إلى أمريكا الشمالية، في الوقت الذي يستعد فيه رونالدو وميسي للمشاركة في البطولة للمرة السادسة، محطمين بذلك الرقم القياسي.
وبالنسبة لرونالدو، فإن بطولة عام 2026 تمثل أكثر من مجرد ختام مسيرته؛ فهي فرصته الأخيرة للفوز باللقب الكبير الوحيد الذي لا يزال غائبًا عن خزانة ألقابه. وفي الوقت نفسه، لا يزال دور ميسي كقلب النابض للبطل العالمي الحالي بلا منازع، وهو مستعد لقيادة منتخب الألبيسيليستي الذي يظل أحد المرشحين الأقوياء للدفاع عن لقبه على الأراضي الأمريكية.