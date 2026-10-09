فيديو | تجاهل نصيحة عائلته .. رونالدو يدفع ثمن التمرد بعقوبة إيقاف طويلة وعودة مشروطة قبل "موعد النهاية"!

احصل على أصول بقيمة 50 دولاراً عند استثمار 100 دولار أو أكثر (للعملاء الجدد فقط).
احصل على أصول بقيمة 50 دولار عند استثمار 100 دولار أو أكثر، للعملاء الجدد!
خطوات الاستفادة من العرض:
أنشئ حسابك عبر [منصة eToro].
قم بإيداع 100 دولار في حسابك.
احصل على أصول بقيمة 50 دولار مضافة إلى حسابك.
اطلع على الشروط والأحكام كاملة هنا:
خرج الصحفي البرتغالي لويس فيلار، من أجل الكشف عن أهم ملابسات قضية كريستيانو رونالدو ومغادرته لمعسكر منتخب بلاده بعد خلافه مع المدرب جورج جيسوس.
فيلار حل ضيفًا على الإعلامي بتال القوس عبر برنامج "في المرمى" على قناة العربية، وتطرق إلى عدة أمور تخص رونالدو ونصيحة عائلته له بالاعتزال وما سيحدث بعد أزمته الأخيرة.