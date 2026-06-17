Goal.com
مباشرالتذاكر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Cristiano Ronaldo Portugal World Cup portrait GFX 1:1GOAL
زهيرة عادل

قدّم صورة تليق بـ"تصريحه الجدلي" .. كريستيانو رونالدو يغضب زميله أمام الكونغو ومبرر غريب حوّل سوء مستواه لـ"دهاء كبير"!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية
البرتغال
الكونغو الديمقراطية
كأس العالم
برونو فيرنانديز
واين روني

ماذا قدم صاروخ ماديرا في أول ظهور له بكأس العالم 2026؟

إن كان قطب الساحرة المستديرة الأول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد أسعد عشاقه فجر اليوم الأربعاء بالفوز أمام الجزائر .. فالقطب الآخر البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أغضب جماهير بالتعادل أمام الكونغو الديمقراطية (1-1)، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

البحارة تقدموًا مبكرًا بهدف جواو نيفيش في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، لكن يوني ويسا نجح في إدراك التعادل للمنتخب الأفريقي في الدقيقة 5+45 في الشوط ذاته.

ترتيب المجموعة (11) لم يتضح بعد هذا التعادل، في انتظار مواجهة كولومبيا وأوزبكستان، المقرر إقامتها فجر غدٍ الخميس، بتوقيت مكة المكرمة.

وبعيدًا عن الأداء الجماعي في المباراة، دعونا نتحدث تفصيلًا في السطور التالية عما قدمه قائد البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الكونغو الديمقراطية على المستوى الفردي..


  • أغضب زميله .. وقدم صورة تليق بتصريحه الجدلي

    "لا احتاج للتتويج بكأس العالم كي أشعر بالفخر، فمسيرتي مليئة بالإنجازات بالفعل" .. هذا التصريح القديم لكريستيانو رونالدو، أكده الليلة خلال مواجهة الكونغو بأدائه المتواضع الذي ظهر به، فليس هذا مستوى نجم يخوض كأس المونديال الأخير في مسيرته، ويسعى لحصد اللقب.

    عادةً ما تكون لغة الأرقام غير دقيقة في تصدر صورة لما قدمه أي لاعب داخل المستطيل الأخضر، لكنها هذه المرة تليق تمامًا بما قدمه الدون لنا الليلة..

    5 لمسات للكرة داخل منطقة جزاء الكونغو (25 لمسة بشكل عام في 90 دقيقة)، 3 تسديدات (لم تكن أي منها على المرمى)، 2 من 3 في الالتحامات الهوائية .. إلى هنا انتهت أرقام رونالدو في المباراة، نعم لم يخلق أي فرصة، لم يراوغ، لم يدخل في مواجهات ثنائية أرضية.

    بدى صاروخ ماديرا وكأنه يدخر جهده بصورة كبيرة، لا نعلم تحديدًا يدخره لأي حدث، لكن هذا ما صدّره للجمهور داخل المستطيل الأخضر.

    حتى عندما سنحت فرصة خطيرة للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، أغضب رونالدو زميله برونو فيرنانديش، بعدما استقبل كرة من اليمين بتسديدة مباشرة غير دقيقة، رغم عدم تعرضه لمضايقة كبيرة في الرقابة، لتمر بجوار القائم، وسط غضب فيرنانديش من سوء تصرفه.



    • إعلان

  • نحس البدايات يعود لملاحقة رونالدو

    يخوض كريستيانو رونالدو كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، متساويًا مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في رقم لم يحققه أي نجم قبلهما.

    في أول ثلاث نسخ شهدت مشاركته، عانى الدون من الصيام عن التهديف في المباراة الافتتاحية، فلم يفعل أمام أنجولا في 2006، وكذلك ضد كوت ديفوار في 2010، واستمر الصيام أمام ألمانيا في 2014.

    لكن هذا النحس كسره صاروخ ماديرا في نسختي 2018 و2022، حيث سجل "هاتريك – ثلاثية" في شباك إسبانيا على الأراضي الروسية، وأحرز هدفًا في مرمى غانا على الأراضي القطرية.

    إلا أن نحس البدايات عاد ليلاحقه في نسخة أمريكا الشمالية 2026، رغم حاجته لترك بصمة خاصة في آخر نسخة من المحتمل أن يخوضها من الحدث العالمي.


  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    لم يفلح في تعكير ليلة ميسي

    فجر اليوم، سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الثلاثية الأولى "هاتريك" في مسيرته الدولية بكأس العالم، في شباك الجزائر، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بمونديال 2026.

    بفضل هذا، ارتقى ميسي من المركز الخامس عشر إلى الثالث كأكبر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ الحدث العالمي (38 عامًا و357 يوميًا)، خلف كل من النجم الكاميروني السابق روجيه ميلا (42 عامًا و39 يومًا)، والبرتغالي بيبي (39 سنة و283 يومًا).

    المركز الثالث هذا كان يحتله رونالدو بفضل هدف في غانا في كأس العالم قطر 2022، إذ كان عمره وقتها 37 عامًا و292 يومًا.

    وكان صاروخ ماديرا على مواصلة تفوقه على ليو لولا صيامه عن التهديف أمام الكونغو الليلة، إذ كان سيحتل وقتها المركز الثاني في قائمة أكبر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في كأس العالم (41 عامًا و132 يومًا)، لكنه لم يفعل ولم يعكر ليلة ميسي التاريخية.

    ما حصل عليه فقط النجم البرتغالي بمشاركته أمام الكونغو أنه أصبح أكبر لاعب يشارك بشكل أساسي في مباراة بتاريخ كأس العالم.


  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    رونالدو بين "سوء متوقع" و"دهاء كبير" .. أغرب مبرر له

    ما قدمه كريستيانو رونالدو أمام الكونغو وصفه أوليفر كاي؛ الصحفي بـ"ذا أتلتيك" بـ"السوء المتوقع"، مؤكدًا أنه لم يتفاجأ قط بمستوى الدون.

    وأرجع أوليفر كاي توقعه لتقديم الدون لمستوى سيئ في أول مباراة له بكأس العالم 2026 إلى سوء مستواه في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، إذ لم يسجل أي هدف في خمس مباريات، وكذلك إحرازه لهدف وحيد في كأس العالم قطر 2022 خلال خمسة لقاءات.

    وأشار كاي إلى أن الفارق بين مستوى رونالدو في يورو 2024 وما قدمه الليلة أمام الكونغو الديمقراطية أنه كان على الأقل قادر على خلق فرص لنفسه في البطولة الأولى.

    هذه النظرة السلبية للقائد البرتغالي، رأى عكسها تمامًا زميله الأسبق في مانشستر يونايتد النجم الإنجليزي واين روني، الذي وصف ما قدمه رونالدو بـ"اللعب بذكاء" في أغرب مبرر له، قياسًا على استمراره طوال 90 دقيقة دون أي تغيير رغم تعقد المباراة!

    روني قال تحديدًا في تصريحاته عبر "بي بي سي": "وقوف رونالدو في مصيدة التسلل في أغلب الوقت ليس كسلًا منه، بل في الواقع هو دهاء كبير منه في التعامل، كي يجعل لاعبو الكونغو يبحثون عنه باستمرار، ما يؤدي لخلق مساحات لزملائه من خلفه. فقط راقبوا تحركاته وستعلمون كم هو ذكي جدًا".

    وجهتان نظر مختلفتان تمامًا، لكن النتيجة واحدة أضاع رونالدو على نفسه ومنتخب بلاده بالتعاون مع زملائه أول نقطتين في مشوار كأس العالم 2026!


كأس العالم
البرتغال crest
البرتغال
البرتغال
أوزبكستان crest
أوزبكستان
أوزباكستان
كأس العالم
كولومبيا crest
كولومبيا
كولومبيا
الكونغو الديمقراطية crest
الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية