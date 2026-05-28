صرح إريك جيمبا-جيمبا لموقع "جول"، بأن كريستيانو رونالدو لن يتمكن أبدًا من أن يصبح مدربًا لأنه "يغضب بسرعة كبيرة"، لكن هناك توقعات بأن يعود الدون بشكل مفاجئ إلى مانشستر يونايتد في منصب إداري. وقد لعب الأسطورة البرتغالية مرتين في أولد ترافورد، ومن المحتمل أن يعود في مرحلة ما إلى "مسرح الأحلام".
خاص | "لهذا السبب لا أراه مدربًا" .. زميل كريستيانو رونالدو السابق يحدد الدور الأنسب له بعد الاعتزال!
رونالدو: حلم كأس العالم والـ1000 هدف
لا توجد أي مؤشرات على أن رونالدو سيتوقف عن تحطيم الأرقام القياسية في أي وقت قريب؛ فرغم بلوغه الـ41 عامًا. إلا أنه حافظ على مستواه الفردي المتميز في الشرق الأوسط مع فريق النصر، مما سمح للفريق بالفوز بلقب دوري روشن السعودي، في موسم 2025-2026.
ومن المتوقع أن يقود المهاجم الفذّ، منتخب البرتغال في كأس العالم، هذا الصيف، بينما يواصل سعيه لتحقيق 1000 هدف في مسيرته الكروية، ولم يتبق له الكثير ليحققه، لكنه لا يزال يجد أهدافًا تساعده على الحفاظ على شغفه التنافسي.
قد يبحث رونالدو عن تحدٍ آخر على أرض الملعب، وسط حديث عن الانضمام إلى منافسه الأبدي ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي، مع نادي إنتر ميامي، بينما يتم طرح فكرة تولي مناصب في إدارة النادي أو مناصب استشارية عندما يحين يوم اعتزاله الذي سيقبله على مضض.
فنيًا أم إداريًا؟ الدور الأنسب لرونالدو في مانشستر يونايتد
قد تكون العودة إلى إنجلترا خيارًا جذابًا في تلك المرحلة؛ نظرًا لعلاقاته الوثيقة بنادي مانشستر يونايتد العملاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قال زميله السابق جيمبا-جيمبا - في حوار حصري مع ToonieBet، لموقع GOAL، عندما سُئل عما إذا كان رونالدو قادرًا على شغل منصب في الجهاز الفني أو مجلس الإدارة: «أعتقد أن منصب المدير التنفيذي سيكون أنسب له بكثير. لا أستطيع أن أتخيل كريستيانو كمدرب، لأنه رجل يسعى دائمًا إلى الصعود، في كل مرة".
وأضاف "لست متفاجئاً برؤيته يلعب في سن 41 عامًا، لأنني عرفته عندما كان في سن الـ17. كنت معه، وكنا نسير معًا بعد التدريب، ونذهب لتناول الطعام معًا، ونشاهد التلفاز معًا، أحيانًا في منزلي، وأحيانًا في منزله، وكانت والدته موجودة، ورأيت والده، عندما كان يأتي من البرتغال إلى مانشستر أحيانًا للزيارة، وكان كريستيانو دائمًا يريد المزيد والمزيد والمزيد والمزيد.
لست مندهشًا لرؤيته يلعب في سن الحادية والأربعين، ولكن سيكون من الصعب عليه أن يصبح مدربًا؛ فهو يغضب بسرعة كبيرة جدًا! أرى أنه سيكون مديرًا جيدًا."
رسائل الدعم للعودة إلى مانشستر يونايتد
جيمبا-جيمبا ليس أول زميل سابق لرونالدو يقترح أنه قد يكون له دور يلعبه خلف الكواليس في أولد ترافورد. فقد صرح داني سيمبسون سابقًا لموقع "جول"، قائلاً: «إذا نظرنا إلى عقليته، فمن الواضح أنه يهتم بالنادي. أعتقد أنه سيقول إنه يود العودة مرة أخرى، ولكن بطريقة مختلفة. لا أعتقد أنه أحب الطريقة التي غادر بها، لذا سيود العودة وجعل مانشستر يونايتد عظيماً مرة أخرى، من خلال اتخاذ القرارات على مستوى ما.
من الواضح أن الجانب التجاري مختلف تمامًا، لكنه رجل أعمال أيضًا. لا يمكنك الاستهانة بالفريق الذي يحيط به. أود أن يفعل ذلك، لأنني أعتقد أن لديه الكثير ليقدمه، حتى في هذا الجانب من اللعبة في المستقبل. فقط بفضل عقليته وكل ما يفعله، فإنه يحقق النجاح. هذا ما يحتاجه مانشستر يونايتد."
وأضاف ويس براون: "يمكنه بالتأكيد الانتقال إلى مجلس الإدارة، فهو يمتلك القدرة على الابتعاد عن التدريب والانتقال إلى المستوى التنفيذي، بنسبة 100 في المائة. لِمَ لا؟ إذا كان يستمتع بذلك، فسيكون الأمر مثاليًا له."
وقال كوينتون فورتشن خلال حواره مع "جول": "في مانشستر يونايتد، أرى أنه يمكن أن يصبح شريكاً في ملكية النادي، فقد حقق إنجازات مذهلة في كرة القدم وعلى الصعيد المالي أيضًا، وكل شيء ممكن لأنه يحب النادي. ولا يزال النادي يحبه بفضل الذكريات الرائعة التي صنعها هناك، وإذا أتيحت له فرصة للعمل خلف الكواليس، أعتقد أنه سيقبلها على الفور ليكون جزءًا منها."
رونالدو، الذي لا يزال في قمة عطائه
يرتبط رونالدو بعقد مع نادي النصر حتى صيف عام 2027. ويأمل في اللعب إلى جانب ابنه الأكبر كريستيانو جونيور في وقت ما، وقد يتحقق ذلك أثناء وجوده في الرياض - حيث يستعد المراهق الموهوب للخروج من صفوف الأكاديمية.
سارع الكثيرون إلى الإشارة إلى أن "الدون" قد يمدد مسيرته لعدة سنوات أخرى، حيث سيواصل اللعب حتى منتصف الأربعينيات وما بعدها، لكن من المرجح أن يضمن مانشستر يونايتد بقاء الباب مفتوحًا في مانشستر أمام هذا اللاعب المفضل لدى الجماهير، والعضو الأيقوني في نادي القميص رقم 7 الأسطوري.