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"ليس كريستيانو من 6 سنوات فاتت ولكن انظر ماذا فعل في دوري الأمم" .. حارس إسبانيا يحذر من رونالدو
سيمون يحذر إسبانيا من المستوى المستمر لرونالدو
قلل حارس إسبانيا أوناي سيمون من أهمية التكهنات التي تشير إلى أن كريستيانو رونالدو يدخل الفصل الأخير من مسيرته الدولية، وذلك قبيل مباراة دور الـ16 في كأس العالم التي ستجمع إسبانيا بالبرتغال في دالاس.
واعترف الحارس الإسباني بأن كريستيانو رونالدو لم يعد المهاجم المتفجر الذي كان عليه قبل ست أو سبع سنوات، لكنه أكد أن الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية لا يزال أحد أخطر المهاجمين في منطقة الجزاء في عالم كرة القدم. وقال إن أولوية إسبانيا هي إبعاد قائد المنتخب البرتغالي عن المواقع التي يمكنه من خلالها تسجيل الأهداف.
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سيمون يفسر لماذا لا يزال رونالدو يشكل تهديدًا كبيرًا
قبل مباراة الأدوار الإقصائية، قيّم سيمون التحدي المتمثل في مواجهة رونالدو، مشيرًا إلى الكفاءة الرائعة التي يتمتع بها المهاجم داخل منطقة الجزاء على الرغم من تقدمه في السن.
وقال سيمون، وفقًا لما نقلته صحيفة «أو جوغو»: «كريستيانو الذي نراه في كأس العالم ليس هو نفسه الذي كان عليه قبل ست أو سبع سنوات، عندما كان في ذروة مستواه. لكن علينا أن نحاول إبعاده عن منطقة الجزاء قدر الإمكان. في نهائي دوري الأمم، استقبل كرة داخل المنطقة وسجل هدفًا. إنه يتمتع بتلك القدرة التهديفية التي نود جميعًا أن نمتلكها في فريقنا".
وأردف: "ما يميز كريستيانو هو أنه، داخل منطقة الجزاء، يستدير لينهي الهجمة، ويبحث عن التمريرات العميقة، ويخلق المساحات... لديه خبرة كبيرة وزملاء لعب معهم لفترة طويلة ويفهم كل شيء تمامًا. إذا دخل منطقة الجزاء، فهو حاسم. إنه يقرأ هذه المواقف جيدًا جدًا وعلينا أن نكون مستعدين لكل شيء."
ليس الفصل الأخير بالنسبة لرونالدو
مع بلوغ رونالدو الآن 41 عامًا، وصف العديد من المشجعين والمحللين هذه البطولة بأنها «رقصته الأخيرة» على الساحة العالمية. ومع ذلك، لا يعتقد سيمون أن نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق مستعد للانسحاب من الساحة الدولية، بغض النظر عن نتيجة مباراة الأدوار الإقصائية المقبلة. وهو يرى أن التركيز يجب أن يظل منصبًّا على الملعب بدلاً من الحديث الدائر حول اعتزال رونالدو.
وقال سيمون: «لا أعتقد أن هذه هي الرقصة الأخيرة لكريستيانو. كل مباراة مختلفة. المهم هو التركيز على المباراة نفسها وليس على ما يحيط بها في وسائل الإعلام».
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