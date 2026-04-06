قفزة إلى حلم الألف؟ .. حقيقة اعتراف الفيفا واحتساب "أهداف جديدة" لرصيد الدون!

وساد جدل كبير حول بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي أقيمت عام 2023، وشهدت تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، باللقب، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على الهلال في نهائي سعودي خالص، بنتيجة (2-1).

البطولة العربية شهدت تألق كريستيانو رونالدو، والذي أحرز "6" أهداف، منها ثنائية في المباراة النهائية، ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي.

وكان فريق عمل لجنة توثيق كرة القدم السعودية، قد ضم كأس الملك سلمان للأندية العربية، إلى قائمة بطولات النصر، ما يعد اعترافًا رسميًا بالبطولة المصنفة كـ"بطولة ودية".

ولا تزال كأس الملك سلمان للأندية العربية، هي البطولة العربية "الوحيدة" التي حصل عليها كريستيانو رونالدو حتى اللحظة، خاصة وأنه وصل إلى نهائي كأس السوبر مرتين، ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "مرة"، قبل أن يكتفي بالوصافة.