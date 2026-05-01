"كريستيانو أحرجني في الساونا" .. أنتوني يكشف عن علاقته "غير الكروية" مع رونالدو

لم يشارك أنتوني رونالدو في الملعب سوى سبع مرات خلال موسم 2022-2023، ومع ذلك، فقد اكتسب احترامًا عميقًا لأخلاقيات العمل التي يتحلى بها اللاعب المخضرم ولطبيعته المرحة خلف الكواليس. وفي معرض حديثه عن علاقتهما ولقاء معين في مرافق النادي، قال: "كريستيانو رونالدو شخص رائع، تتعلم منه الكثير. حتى أنه مازحني ذات مرة، قائلاً إن الناس يعتقدون أنه عنيد، لكنه في الحياة اليومية مرح للغاية".

وأكمل: "لقد تعلمت الكثير منه. كان يتحدث عن الحياة والكتب ومواضيع متنوعة خارج كرة القدم. كان ذلك جيداً لأنه ساعدني على الاسترخاء. كان يقول: 'اليوم لن نتحدث عن كرة القدم'. وهذا جعلنا نتعلم أشياء مهمة أخرى. ذات مرة في الساونا، مزح معي. أراني جسده وسألني إن كنت أبدو في الثالثة والعشرين من عمري. شعرت بالحرج حتى لأنك ترى مدى العناية التي يوليها لنفسه حتى وهو يقترب من الأربعين. إنه قدوة للجميع."