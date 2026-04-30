"لا ندرك ما نشاهده" .. بطل كأس العالم يضع أوليسي في مقارنة مباشرة مع زين الدين زيدان!

يرى كريستوف دوجاري، أحد أعضاء المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم عام 1998، أن أسلوب لعب جناح بايرن ميونخ مايكل أوليسي يذكره بزين الدين زيدان.
بعد أن قدم أوليسي أداءً قوياً آخر في مباراة الذهاب الملحمية لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان (4-5)، حيث سجل هدف التعادل ليجعل النتيجة 2-2، أعرب دوجاري عن إعجابه الشديد باللاعب البالغ من العمر 24 عاماً على قناة RMC Sport قائلاً: "نحن لا ندرك ما نشاهده هنا: إنه لاعب استثنائي."
"نحن نشهد ولادة نجم. لقد بدأ للتو في إظهار كامل إمكاناته؛ إنه يمتلك حقًا شيئًا مميزًا. يمكنه فعل كل شيء: تسجيل الأهداف، وتمرير الكرات، كما أنه سريع كالبرق. قد تكون هذه بداية لشيء عظيم"، ختم دوجاري.