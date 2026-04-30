"لا ندرك ما نشاهده" .. بطل كأس العالم يضع أوليسي في مقارنة مباشرة مع زين الدين زيدان!

تعاقد نادي بايرن ميونخ مع أوليسي قادمًا من كريستال بالاس في صيف عام 2024 مقابل 53 مليون يورو؛ وتجاوزت قيمته السوقية الآن 100 مليون يورو. ولا يزال متعاقدًا مع النادي البافاري حتى عام 2029، دون أي بند لفسخ العقد.

وقد سجل هذا الموسم 59 نقطة في 47 مباراة خاضها مع الفريق في جميع المسابقات.

إذا فاز بايرن بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فمن المرجح أن ينضم أوليسي إلى زميله هاري كين في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية.

خاض أوليسي أول مباراة دولية له مع المنتخب الأول في سبتمبر 2024، وشارك منذ ذلك الحين في 15 مباراة دولية وسجل أربعة أهداف، مما ضمن له فعلياً مكانه في تشكيلة ديدييه ديشان لخوض كأس العالم.