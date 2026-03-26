كريستوفر نكونكو يغادر ميلان، هذه المرة الأمر ممكن. اسم المهاجم الفرنسي، الذي كان في يناير محور العديد من الشائعات في سوق الانتقالات، سيعود في يونيو ليملأ صفحات المواقع الإلكترونية والصحف. فقد قرر النادي بالفعل الاستماع إلى العروض المقدمة لشراء عقده، بهدف تحقيق أرباح مالية من بيعه. كان ماسيميليانو أليجري واضحًا تمامًا خلال الأسابيع الماضية، فاللاعب السابق في باريس سان جيرمان ليس الخيار الأول، ويأتي خلف رافا ليو وكريستيان بوليسيتش في الترتيب الهرمي للفريق، والآن بعد عودة سانتياغو جيمينيز، من المحتمل أن يتقلص دوره أكثر. من الآن وحتى نهاية مايو، من المحتمل أن يشارك في المباريات بشكل محدود، وليس من قبيل الصدفة أن ديدييه ديشامب اختار عدم أخذه في الاعتبار في مباريات فرنسا هذه الأيام، وهي المباريات الودية ضد البرازيل وكولومبيا.
كريستوفر نكونكو في سوق الانتقالات: كم يمكن أن يجني ميلان من صفقة بيعه، ومن يسعى لضمه
نتائج مخيبة للآمال
تُظهر مسيرة نكونكو أنه لاعب بارز: فقد خاض مع لايبزيغ 172 مباراة وسجل 70 هدفاً، وحقق لقبين في كأس ألمانيا ولقب هداف الدوري الألماني للموسم 2022/23، أما مع تشيلسي فقد خاض 62 مباراة وسجل 18 هدفاً، وفاز بدوري المؤتمرات وكأس العالم للأندية 2025. أما في ميلان، فإن الأداء يبدو متواضعاً: 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 27 مباراة، بين الدوري والكأس الإيطالية وكأس إيطاليا، منها 13 مباراة فقط كلاعب أساسي. في الدوري الإيطالي، لم يبدأ أساسياً منذ 18 فبراير، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 على أرضه أمام كومو، ومنذ ذلك الحين لعب 5 دقائق مع بارما، و12 دقيقة مع كريمونسي، و6 دقائق مع إنتر، و23 دقيقة ضد لاتسيو، و20 دقيقة مع تورينو.
كم كلف الأمر: مخاطر الخسارة
انضم نكونكو إلى ميلان في أغسطس 2025، حيث دفع النادي 37 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت لانتزاعه من تشيلسي. يبلغ الراتب الإجمالي السنوي للاعب الذي نشأ في أكاديمية باريس سان جيرمان 9.25 مليون يورو، وتبلغ تكلفته الإجمالية في الميزانية بين قيمة عقده السنوية (7.4) وراتبه 16.65 مليون يورو. لتجنب الخسارة المالية، يجب بيع نكونكو بحوالي 30 مليون يورو.
أين قد ينتهي المطاف بـ نكونكو
في يناير، كان نكونكو محط اهتمام فريق فنربخشة بقيادة تيديسكو، الذي سبق له أن أشرف عليه في لايبزيغ، لكن الناديين لم يتوصلا إلى اتفاق. وقد يعود الفريق الأصفر والأزرق من إسطنبول إلى السعي وراءه في الصيف، ومن المؤكد أن أي نادٍ يرغب في ضمه يجب أن يخصص ميزانية تبلغ 35 مليون يورو. وحتى الآن، لا يمكن استبعاد احتمال انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين، في حين لم ترد أي تأكيدات بشأن نادي روما.