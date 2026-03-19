كانت مباراة روما وبولونيا في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي مباراةً لا تنتهي. في هذا الديربي الإيطالي، كان الفريقان قد تعادلا 1-1 في مباراة الذهاب بفضل هدفي برنارديسكي وبيليجريني، وكلاهما كان له دور بارز في مباراة الليلة أيضًا. انتهت المباراة في ملعب الأوليمبيكو بنتيجة 3-3 بعد الوقت الأصلي، وفاز بولونيا في الوقت الإضافي بهدف حاسم سجله كامبياغي - الذي دخل الملعب في الشوط الثاني - في الدقيقة 111. وبذلك يودع الجيالوروسي دوري أوروبا، بينما يتأهل فريق إيتاليانو إلى ربع النهائي حيث سيواجه أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري، الذي أقصى ليل في دور الـ16 بنتيجة إجمالية 3-0 في ذهاب وإياب.
ترجمه
كريستانتي بعد مباراة روما وبولونيا: "التعب؟ في هذه المرحلة من الموسم لا يمكن أن نشعر بالتعب، علينا أن نلوم أنفسنا"
تحليل كريستانتي
في تصريحاته بعد المباراة، أعرب بريان كريستانتي عن خيبة أمله الشديدة إزاء الخروج من البطولة في الدقائق الأخيرة: "لم يكن ينبغي أن نتلقى كل هذه الأهداف، فقد كنا رائعين في تعويض النتيجة" - قال لاعب خط وسط الجيالوروسي أمام ميكروفونات "سكاي سبورت" - "لا نلوم سوى أنفسنا، ونشعر بخيبة أمل لخروجنا لأننا كنا نعتقد أننا أدارنا المباراة بالطريقة الصحيحة. ربما يكون التعب قد أثر على أرجلنا، رغم أنه لا ينبغي أن يحدث ذلك في هذه المرحلة من الموسم. علينا الآن أن نشمر عن سواعدنا لأن هناك مباراة حاسمة أخرى يوم الأحد".
