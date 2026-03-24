كريستال بالاس يكثف مساعيه للتعاقد مع أندوني إيراولا، حيث يلجأ «النسور» إلى مدرب بورنموث ليحل محل أوليفر غلاسنر
نادي بالاس يبحث عن بديل لغلاسنر
وفقًا لصحيفة «التلغراف»، يكثف نادي كريستال بالاس جهوده للبحث عن مدرب جديد ليخلف غلاسنر، الذي سيغادر الفريق في نهاية الموسم. وتسعى إدارة النادي إلى التعاقد مع مدرب قادر على مواصلة الزخم الذي حققه الفريق بعد فترة ناجحة توجت بفوزه بأول لقب كبير له العام الماضي. يُعتبر إيراولا، البالغ من العمر 43 عاماً، أحد أبرز المدربين الشباب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مسيرته المثيرة للإعجاب التي استمرت ثلاث سنوات في ملعب فيتاليتي، مما يجعله هدفاً طموحاً للنادي الذي يتخذ من جنوب لندن مقراً له.
عقد إيراولا ونجاحه في الساحل الجنوبي
ينتهي عقد المدرب الباسكي مع بورنموث هذا الصيف، ولم يقدم حتى الآن أي إشارة واضحة بشأن مستقبله. قد يختار البقاء على الساحل الجنوبي، حيث بنى فريقًا جذابًا. ويقترب بورنموث من إنهاء الموسم ضمن المراكز العشرة الأولى على الرغم من خسارة لاعبين رئيسيين مثل دين هويجن وميلوس كيركيز وأنطوان سيمينيو. والأهم بالنسبة لبالاس، أنه نجح في دمج جيل جديد من المواهب، حيث أشرك شبابًا مثل إيلي جونيور كروبي وريان، بينما حقق أرباحًا كبيرة للنادي.
تنمية المواهب في سيلهورست بارك
يقدم نادي بالاس عرضًا مغريًا للمدربين المحتملين، ليس فقط بفضل الألقاب التي حصدها مؤخرًا، بل أيضًا بفضل مكانته كنادٍ لندني. ويتمتع النادي بسجل حافل في تطوير اللاعبين، حيث قام بتنشئة لاعبين من أمثال إبيريتشي إيزي ومارك جويهي. وقد نجح كلا اللاعبين لاحقًا في الانتقال إلى أندية تشارك في دوري أبطال أوروبا، ورسخا مكانتهما بقوة في المنتخب الإنجليزي، الأمر الذي أثار إحباط غلاسنر.
قد ينجذب إيراولا إلى فكرة "مشروع" كروي آخر حيث يمكنه التركيز على بناء تشكيلة الفريق، بدلاً من الانضمام إلى نادٍ كبير يتطلب نتائج فورية في العديد من المسابقات.
منافسة من الدوري الإسباني؟
ومع ذلك، سيواجه بالاس منافسة شديدة للحصول على توقيعه. فقد ارتبط اسم المدرب بشكل كبير بأندية دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن احتمال عودته إلى فريق مسقط رأسه، أتلتيك بلباو. وقد خاض أكثر من 500 مباراة مع الفريق الإسباني خلال مسيرته كلاعب. أصبحت الوظيفة شاغرة في سان ماميس بعد أن أعلن المدرب إرنستو فالفيردي، الذي قضى فترة طويلة في منصبه، رحيله في نهاية الموسم. وفي حين يُعتبر المدرب السابق لبوروسيا دورتموند إدين تيرزيتش مرشحاً قوياً لتولي منصب مدرب بيلباو، فإن الجاذبية العاطفية للعودة إلى الوطن قد تؤثر على القرار النهائي.
"لا، الأمر لا علاقة له بي"، قال إيراولا للصحفيين عندما سُئل عما إذا كانت العودة إلى النادي الباسكي واردة. "ربما كمتفرج لأنه ناديي، لكن لا، هذا لا يؤثر على الوضع. لقد قلت مراراً وتكراراً إنني سعيد جداً هنا. لدي علاقة رائعة بالنادي، وصحيح أننا سنضطر إلى اتخاذ قرار بناءً على ذلك، لكنها حالة مررت بها خلال معظم سنوات عملي كمدرب. إنها ليست جديدة عليّ".