أعرب آدم وارتون، لاعب وسط كريستال بالاس، عن إحباطه لعدم تمكنه من المشاركة في الاحتفالات الأولى داخل غرفة الملابس، عقب فوز "النسور" التاريخي بدوري المؤتمر الأوروبي، حيث تم استدعاء اللاعب الدولي الإنجليزي على الفور لإجراء اختبار عشوائي للكشف عن المنشطات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فور صافرة النهاية، مما أدى إلى تأجيل خططه مؤقتًا للاحتفال بالفوز باللقب القاري مع زملائه في الفريق.
"أفسدوا احتفالي" .. نجم كريستال بالاس يشعر بخيبة أمل رغم التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي!
تأجيل احتفال وارتون بالكأس الأوروبية
اضطر وارتون إلى وقف احتفالاته بعد المباراة في لايبزيج مؤقتًا، بعد أن تم اختياره لإجراء اختبار عشوائي لمكافحة المنشطات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في ليلة حصد فريقه بالاس أول لقب أوروبي له، بفوزه على فريق رايو فاييكانو الإسباني بنتيجة (1-0)، في ملعب ريد بول أرينا، بفضل هدف الفوز الذي سجله جان-فيليب ماتيتا في الشوط الثاني.
وبعد أن غاب عن الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي بسبب الإصابة، كان صانع الألعاب الشاب متحمسًا للانضمام إلى زملائه قبل أن يتم توجيهه من قبل المسؤولين.
ماذا قال نجم بالاس عن تلك الواقعة؟
وأعرب وارتون عن مشاعره المختلطة بشأن المهام الإدارية التي تنتظره بعد المباراة، وتحدث عن المباراة وخططه المباشرة. حيث قال وارتون في تصريح له عقب صافرة النهاية: "لقد فاتتني احتفالات كأس الاتحاد الإنجليزي العام الماضي، لذا سأعوض ذلك بالتأكيد هذه المرة. لا أستطيع وصف هذا الشعور بالكلمات، لكن يمكنكم أن تروا ما يعنيه ذلك للجماهير. إنه أمر مذهل، لا يُصدق.
كنا نعلم أنه سيكون من الصعب التغلب عليهم، فهم فريق مدرب جيدًا. إنهم يعملون بجد ويتمتعون بقوة كبيرة، وهم أحد أكثر الفرق قوة في الدوري الإسباني. كانت المباراة حذرة في بدايتها، لكننا تطورنا مع تقدم الوقت ووجدنا بعض المساحات واستغليناها. كان يجب أن نسجل هدفاً آخر حقاً ونجعل الأمر أسهل قليلاً على أنفسنا وعلى جماهيرنا، لكننا أنجزنا المهمة، وكان أداءً رائعًا".
وعندما سُئل عن الطريقة التي ينوي بها فريق "الإيجلز" الاحتفال بنجاحه القاري التاريخي، أجاب لاعب الوسط: "سيكون احتفالاً كبيرًا، كما قلت، فاتني كأس الاتحاد الإنجليزي العام الماضي، لذا لدي احتفالان لأعوضهما. للأسف، لدي اختبار منشطات، مما يفسد حفلتي قليلاً، لكن آمل أن أنتهي من ذلك بسرعة وأتمكن من تناول البيرة والكحول."
رسالة حول جلاسنر قبل رحيله
كان هذا الفوز القاري بمثابة وداع مثالي للمدرب أوليفر جلاسنر، الذي اختتم مسيرته التاريخية مع الفريق بفوزه بلقب ثالث. وكان وارتون، الذي عانى مؤخرًا من خيبة أمل عدم اختياره ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا لبطولة كأس العالم، له دور حاسم في تسجيل هدف الفوز، حيث ارتدت تسديدته الأولى لتصل إلى ماتيتا.
وفي إشادة بالمدرب المغادر، أضاف وارتون: "الفرق الذي أحدثه لا يصدق. ثلاثة ألقاب، أول ثلاثة ألقاب في تاريخ النادي والآن أول لقب أوروبي. لا بد أنه أحد أفضل المدربين الذين عرفهم كريستال بالاس على الإطلاق. لقد أحدث فرقاً هائلاً".
موجة تغيير في كريستال بالاس
وبعد موسم مرهق شمل 60 مباراة في جميع المسابقات، يدخل "بالاس" الآن مرحلة انتقالية هيكلية كبيرة في غياب جلاسنر عن دفة القيادة. ويضمن هذا الفوز التاريخي على الصعيد القاري للنادي الجنوبي اللندني مكانًا في دور المجموعات بدوري أوروبا الموسم المقبل، مما يلقي بظلاله تمامًا على موسم محلي مضطرب انتهى به الفريق في المركز الخامس عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز. ويجب على الإدارة أن تتحرك بسرعة خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعيين مدرب جديد قادر على الاستفادة من هذا الزخم الأوروبي المتميز.