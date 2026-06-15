يمكن للمستقبل أن ينتظر.. هل سيواصل لوكا مودريتش لعب كرة القدم، أم سيستمر مع ميلان، أم سيتقاعد؟، حيث أجرى النجم الكرواتي مقابلة مصورة مع قنوات الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، تطرق فيها إلى العديد من الموضوعات.
"كرواتيا ليست ديكورًا في كأس العالم 2026" .. لوكا مودريتش يزيد الغموض بشأن موقفه من الاعتزال
حول المسيرة المهنية
أوضح القائد الذي سيصل إلى الرقم القياسي المتمثل في 200 مباراة مع المنتخب الوطني خلال كأس العالم، وهي آخر مشاركة له: "أنا أركز بشكل كامل على البطولة لأنني أريد أن أساعد منتخب بلدي بأفضل طريقة ممكنة".
تناوب الأجيال
مودريتش أضاف: "كانت القوة الأكبر لكرواتيا في النسخ الأخيرة من كأس العالم هي الوحدة دائمًا، ويجب أن يكون الأمر كذلك هذه المرة أيضًا. نحن لسنا هنا للمجرد المشاركة أو للظهور كديكور. عندما يكون الفريق متماسكًا، يمكننا منافسة أي فريق. نحن اللاعبون الأكثر خبرة يجب أن نمد يد العون للشباب، ونساعدهم على النمو وننقل إليهم خبرتنا ومهاراتنا وشخصيتنا. يجب أن يشعر الشباب بالحرية في إظهار مهاراتهم، وعلينا أن ندعمهم. هناك تغيير جيلي جاري، لكننا نريد أن نستمر في الفوز وتحقيق النتائج الجيدة كما حدث في النسختين الأخيرتين من كأس العالم".
مشوار البطولة
وبشأن مجموعة منتخب كرواتيا في المونديال، اختتم القائد: "إنجلترا هي المرشحة للتأهل من المجموعة (تضم بنما وغانا أيضًا). نحن نحترم الجميع، لكننا لا نخشى أحداً. والآن حان دورنا لإثبات ذلك على أرض الملعب. نريد أن نجعل جميع الكرواتيين فخورين بنا".