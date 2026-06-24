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محمد سعيد

كرواتيا ضد بنما | انتصار "محدود" يؤمن ليلة تكريم الأسطورة مودريتش .. ولا يكفي أبدًا لإحباط مفاجأة المونديال!

فقرات ومقالات
كرواتيا
غانا
كأس العالم
لوكا مودريتش
كارلوس كيروش
بنما ضد كرواتيا
بنما

المنتخب الناري يصحح مساره في كأس العالم وأمامه مهمة صعبة

تمكن المنتخب الكرواتي من تحقيق انتصار بشق الأنفس على نظيره البنمي بهدف نظيف، ليحيي آماله في التأهل إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم 2026، عن المجموعة الثانية عشر التي سيطرت عليها ندرة الأهداف وتفتقد كثيرًا للمتعة منذ بدء البطولة.

اللقاء الذي أقيم في تورنتو وتحديدًا على ملعب "بي أم أو فيلد"، لم يكن مجرد صراع على النقاط الثلاث، بل كان شاهدًا على تدوين القائد التاريخي لكرواتيا لوكا مودريتش لاسمه في سجلات التاريخ بأحرف من ذهب وحافظ على حظوظه قائمة في الاستمرار بالبطولة.

ويرصد "جول" في السطور التالية أبرز ملامح الفوز الحاسم لكرواتيا على بنما ضمن منافسات كأس العالم، في ليلة تاريخية للقائد "لوكا"..

  • كرواتيا تستعيد توازنها مع بوديمير "البطل"

    بعد بداية متعثرة في البطولة بالخسارة من إنجلترا (2-4)، نجحت كرواتيا في نفض غبار القلق وتحقيق فوزها الأول في المجموعة، لترفع رصيدها إلى ثلاث نقاط وتضع نفسها في قلب الصراع خلف الثنائي إنجلترا وغانا.

    المنتخب الكرواتي عانى كثيرًا في الشوط الأول أمام تنظيم بنما الدفاعي، لكن التغييرات التي أجراها المدرب زلاتكو داليتش أتت ثمارها سريعًا في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

    وجاءت نقطة التحول عندما كسر المهاجم البديل أنتي بوديمير صمود الدفاع البنمي في الدقيقة 54، بعد عرضية متقنة من يوسيب ستانيشيتش، ليضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة، مستغلًا خطأ قاتلًا من الحارس البنمي موسكيرا وتمركز دفاعه الخاطئ.

    هذا الهدف لم يمنح "الناريين" النقاط الثلاث فحسب، بل أكد قدرة الفريق على إيجاد الحلول من مقاعد البدلاء عندما تغلق المساحات أمام الركائز الأساسية، وهو ما يمنح داليتش مرونة تكتيكية يحتاجها بشدة في المواجهة الحاسمة المقبلة ضد غانا والتي لن تكون سهلة على الإطلاق وفقًا لما قدمه "البلاك ستارز" متصدري المجموعة وأحد مفاجآت البطولة حتى الآن.

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  • ليلة الـ 200.. مودريتش ينضم لنادي العظماءر

    بعيدًا عن نتيجة المباراة، سيبقى تاريخ 23 يونيو 2026 محفورًا في ذاكرة عشاق كرة القدم، حيث أصبح لوكا مودريتش رابع لاعب في تاريخ كرة القدم للرجال يصل إلى 200 مباراة دولية.

    الأسطورة الكرواتية، الذي يواصل العطاء في سن الأربعين، انضم بصفة رسمية إلى القائمة النخبوية التي تضم كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، والكويتي بدر المطوع، ليثبت مجددًا أنه ظاهرة كروية استثنائية لا تعترف بعامل السن.

    مودريتش لم يكتفِ بالرقم التاريخي، بل كان المحرك الأساسي للفريق طوال 80 دقيقة قضاها على العشب الأخضر قبل استبداله وسط تصفيق حار من الجماهير في تورنتو، أداء قائد ريال مدريد السابق ونجم ميلان الحالي، كان درسًا في الرؤية والتحكم برتم اللعب، حيث كاد أن يصنع هدفًا ثانيًا لماريو باشاليتش في هجمة مرتدة سريعة، مما يؤكد أن كرواتيا لا تزال تعتمد بشكل كلي على عبقريته التي لم تنطفئ رغم مرور السنوات.

    وتشير إحصائيات "أوبتا" إلى أن القائد الكرواتي بلغت دقة تمريراته 88%، بواقع 69 تمريرة صحيحة من أصل 78، لكن المثير أن هذه هي المباراة رقم 19 في سجل مبارياته بكأس العالم الذي تتجاوز تمريراته نسبة دقة 80%، ما يعني أننا نتحدث عن مايسترو معدنه من الذهب الذي لا يصدأ أبدًا في سن الـ41.


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    بنما تغادر برأس مرفوعة

    على الرغم من أن هذه الخسارة تعني نهاية مشوار منتخب بنما رسميًا في البطولة، إذ أنها الثانية على التوالي بعد سيناريو مشابه في الجولة الأولى بالخسارة أمام غانا بنفس النتيجة، إلا أن الفريق الذي يمثل اتحاد "كونكاكاف" أحرج وصيف بطل عالم 2018 في مناسبات عديدة.

    بنما بقيادة المدرب الطموح توماس كريستيانسن لم تكن لقمة سائغة، بل كانت الطرف الأخطر في بعض فترات الشوط الأول، حيث تصدى الحارس ليفاكوفيتش والعارضة لمحاولات جادة كانت كفيلة بتغيير مسار المباراة تمامًا، حتى أن الحارس كان أحد نجوم المباراة وضمن الأعلى تقييمًا بين لاعبي كرواتيا.

    وبرز في صفوف المنتخب البنمي اللاعب كريستيان مارتينيز، الذي قدم مباراة استثنائية على الرواق الأيمن، متفوقًا في العديد من الصراعات الثنائية على المدافع الصلب جوسكو جفارديول، حيث  أثبت أن الفوارق الفنية يمكن ردمها بالروح القتالية والالتزام التكتيكي الذي فرضه المدرب السويسري، لتغادر بنما المونديال بشرف تاركة انطباعًا قويًا عن تطور الكرة في بلادها.

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    الأصعب قادم في مواجهة كتيبة كيروش

    وضع هذا الانتصار المنتخب الكرواتي في موقف يجعله سيد قراره؛ فالفوز على غانا في الجولة الأخيرة في فيلادلفيا سيضمن له مقعدًا في دور الـ 32 بغض النظر عن نتيجة مباراة إنجلترا وبنما.

    الموقف في المجموعة الثانية عشر يزداد اشتعالًا، حيث تملك إنجلترا وغانا 4 نقاط لكل منهما، بينما تتأخر كرواتيا بفارق نقطة وحيدة، مما يجعل الجولة الثالثة بمثابة نهائيات مبكرة للجميع.

    ومع ذلك، يجب على داليتش معالجة بعض السلبيات التي ظهرت بوضوح، خاصة البطء في اختراق منطقة الجزاء والتردد في إنهاء الهجمات، حيث تظهر الإحصائيات أن بنما كانت أكثر فاعلية في الوصول لمرمى الخصم داخل المنطقة.

    وكرواتيا ستحتاج لنسخة أكثر شراسة أمام غانا، فالمهمة لن تكون سهلة أمام منتخب "النجوم السوداء"، الذي تحول تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش، إلى آلة دفاعية لم يقدر عليها الإنجليز ولا أبناء بنما من قبلهم ولم تهتز شباكهم.

    ويكفي الإشارة إلى أن منتخب غانا مع كيروش، هو أحد 4 منتخبات فقط لم تهتز شباكها خلال أول جولتين في المونديال، مع المكسيك والأرجنتين وإسبانيا، حيث يمتاز بالقوة البدنية والسرعة في التحول الهجومي، وهو الاختبار الحقيقي الذي سيحدد ما إذا كانت كرواتيا قادرة على تكرار إنجازاتها السابقة في المونديال.

    حقق منتخب كرواتيا فوزاً صعباً على بنما 1-0 في كأس العالم 2026 بفضل هدف أنتي بوديمير، في ليلة شهدت وصول لوكا مودريتش لمباراته الدولية رقم 200.