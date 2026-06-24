كرواتيا ضد بنما | انتصار "محدود" يؤمن ليلة تكريم الأسطورة مودريتش .. ولا يكفي أبدًا لإحباط مفاجأة المونديال!

تمكن المنتخب الكرواتي من تحقيق انتصار بشق الأنفس على نظيره البنمي بهدف نظيف، ليحيي آماله في التأهل إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم 2026، عن المجموعة الثانية عشر التي سيطرت عليها ندرة الأهداف وتفتقد كثيرًا للمتعة منذ بدء البطولة.

اللقاء الذي أقيم في تورنتو وتحديدًا على ملعب "بي أم أو فيلد"، لم يكن مجرد صراع على النقاط الثلاث، بل كان شاهدًا على تدوين القائد التاريخي لكرواتيا لوكا مودريتش لاسمه في سجلات التاريخ بأحرف من ذهب وحافظ على حظوظه قائمة في الاستمرار بالبطولة.

ويرصد "جول" في السطور التالية أبرز ملامح الفوز الحاسم لكرواتيا على بنما ضمن منافسات كأس العالم، في ليلة تاريخية للقائد "لوكا"..