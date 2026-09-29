كرس عقدة عائلته ضد ريال بيتيس.. عقوبة قاسية لإيثان مبابي في دوري أبطال أوروبا!

عرف الشقيق الأصغر لنجم ريال مدريد كيليان مبابي حجم العقوبة الكاملة التي طالته بعد طرده في دوري أبطال أوروبا. فقد أُشهرت البطاقة الحمراء المباشرة في وجه إيثان مبابي، البالغ من العمر 19 عاماً، خلال خسارة ليل بنتيجة 3-2 أمام ريال بيتيس قبل ثلاثة أسابيع، وأكد الاتحاد الأوروبي المنظم لكرة القدم الآن أنه سيقضي عقوبة إيقاف لثلاث مباريات.

ووفقاً للتقرير التأديبي الصادر يوم الاثنين، فإن التهمة الموجهة إلى لاعب الوسط كانت «الاعتداء على لاعب آخر» عقب مشادة مع مدافع بيتيس ناتان. وأظهرت الأدلة المصورة قيام مبابي بضرب منافسه بالكوع بينما كان المدافع البرازيلي يمر خلفه. وأفادت التقارير بأن ناتان كان قد وجّه تعليقات نحو اللاعب الفرنسي قبل رد الفعل، لكن مراجعة تقنية الفيديو المساعد كانت حاسمة، ما أدى إلى بطاقة حمراء مباشرة قوبلت الآن بعقوبات إضافية من اللجنة التأديبية للاتحاد الأوروبي.