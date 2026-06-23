بسبب هدف مبابي في العراق .. حارس إنجلترا السابق يضع "كرة كأس العالم" بقفص الاتهام

صرح هارت بأن حراس المرمى يواجهون صعوبة في صد التسديدات غير الملتوية التي تأتي على ارتفاع الكتفين. وبالنسبة للحارس السابق لمانشستر سيتي، فإن هذه الحالة تتكرر كثيرًا لدرجة لا يمكن اعتبارها مصادفة.

"أرى هذه الأهداف كثيرًا جدًّا في كأس العالم هذه، هناك شيء غير طبيعي في تلك الكرة"، أوضح هارت. "إنها على مستوى الكتفين: إذا لم تُضف إليها أي دوران ولم تدور الكرة، فإن حراس المرمى يواجهون صعوبة".

وعن لقطة فرنسا والعراق، أضاف: «مبابي يسدد، وهناك مدافعون في الطريق، والحارس أحمد باسل يتأخر في التدخل، لكن انظروا إلى الكرة: إنها لا تتحرك. ليست تسديدة في الزاوية العليا – لا ألوم الحارس، فقد رأيت الأمر نفسه مع إدواردو ميندي وبيكفورد – يبدو أن الحراس لا يستطيعون حساب التوقيت مع كرة كأس العالم هذه، في التسديدات فوق الكتف بدون تأثير. بمجرد أن تغادر الكرة قدم مبابي، يمكن للحارس أن يخطو خطوة وينقض، لكن يبدو أن الكرة تكون قد وصلت إليه بالفعل قبل أن يتمكن من لمسها. كم مرة، في المستويات العليا، نرى حارس مرمى يحرف تسديدة إلى الشباك؟ نادرًا، لأنه إذا وصلت إليه، فعادةً ما يخرجها خارج المرمى".