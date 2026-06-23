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بسبب هدف مبابي في العراق .. حارس إنجلترا السابق يضع "كرة كأس العالم" بقفص الاتهام

كأس العالم
فرنسا ضد العراق
فرنسا
العراق
كيليان مبابي

نظرية مثيرة للاهتمام

انتقد جو هارت، الحارس السابق لفريق تورينو والمنتخب الإنجليزي ومانشستر سيتي، كرة «تريوندا» الخاصة بكأس العالم 2026 لأنها تسير في مسارات «بدون تأثير أو حركة».

وفقًا للحارس الإنجليزي السابق، الذي أجرت معه هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مقابلة، فإن التسديدات من مسافات بعيدة بالكرة الجديدة «أديداس تريوندا» في كأس العالم 2026 يصعب التصدي لها لأن مسارها غير متوقع.


  • مشكلة لحراس المرمى

    في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، انتقد هارت سلوك كرة «أديداس تريوندا» بعد تسجيل بعض الأهداف المتشابهة جدًّا في كأس العالم 2026.

    وجاءت تصريحاته هذه عقب الهدف الذي افتتح به كيليان مبابي التسجيل في المباراة التي فازت فيها فرنسا على العراق بنتيجة 3-0. كما أشار الحارس السابق إلى حوادث أخرى تورط فيها حراس مرمى مثل الإنجليزي جوردان بيكفورد، مؤكدًا أن خصائص طيران الكرة تسبب مشاكل.

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  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    واقعة متكررة

    صرح هارت بأن حراس المرمى يواجهون صعوبة في صد التسديدات غير الملتوية التي تأتي على ارتفاع الكتفين. وبالنسبة للحارس السابق لمانشستر سيتي، فإن هذه الحالة تتكرر كثيرًا لدرجة لا يمكن اعتبارها مصادفة.

    "أرى هذه الأهداف كثيرًا جدًّا في كأس العالم هذه، هناك شيء غير طبيعي في تلك الكرة"، أوضح هارت. "إنها على مستوى الكتفين: إذا لم تُضف إليها أي دوران ولم تدور الكرة، فإن حراس المرمى يواجهون صعوبة".

    وعن لقطة فرنسا والعراق، أضاف: «مبابي يسدد، وهناك مدافعون في الطريق، والحارس أحمد باسل يتأخر في التدخل، لكن انظروا إلى الكرة: إنها لا تتحرك. ليست تسديدة في الزاوية العليا – لا ألوم الحارس، فقد رأيت الأمر نفسه مع إدواردو ميندي وبيكفورد – يبدو أن الحراس لا يستطيعون حساب التوقيت مع كرة كأس العالم هذه، في التسديدات فوق الكتف بدون تأثير. بمجرد أن تغادر الكرة قدم مبابي، يمكن للحارس أن يخطو خطوة وينقض، لكن يبدو أن الكرة تكون قد وصلت إليه بالفعل قبل أن يتمكن من لمسها. كم مرة، في المستويات العليا، نرى حارس مرمى يحرف تسديدة إلى الشباك؟ نادرًا، لأنه إذا وصلت إليه، فعادةً ما يخرجها خارج المرمى".

  • لماذا يعتقد هارت أن حراس المرمى يشعرون بالمفاجأة؟

    يرى اللاعب السابق في المنتخب الإنجليزي أن المشكلة تتجاوز الأخطاء الفردية. ويؤكد هارت أن السرعة وغياب الحركة في بعض التسديدات يضعفان الغريزة والتوقيت اللذين طورهما حراس المرمى المتميزون على مدى سنوات من التدريب.

    وقال: «أرى في هذه البطولة حراس مرمى يلمسون الكرة فوق أكتافهم لكنهم لا يتمكنون من صد التسديدات. هناك شيء ما غير صحيح. إنها مشكلة حسابية ذهنية: ترى الكرة، وتستعد، وتقفز، لكن الحركة هنا لا تتوافق مع ما يفعلونه يوميًا».

  • World Cup 2026 Match Ball TriondaGetty Images

    مثل كرة «جابولاني»؟

    لم يشارك أي حارس مرمى، حتى الآن، انتقادات هارت للكرة، لكن هذه القضية تذكرنا بشكل صارخ بما حدث مع الكرة سيئة السمعة «جابولاني» في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، التي وُصفت بأنها كرة «من السوبرماركت» بسبب مساراتها غير المتوقعة.

    وكان من المفترض أن يتجنب «تريوندا»، الذي يتكون من أربعة ألواح وخطوط بارزة مصممة لضمان الثبات، هذه الجدل، لكن مع استمرار كأس العالم ووجود العديد من مباريات الأدوار الإقصائية التي لا يزال يتعين خوضها، فإن الاهتمام بأدائه سيزداد حتماً.

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