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كرة ذهبية أخرى للأسطورة.. نجم ليفربول يدعم ليونيل ميسي للبالون دور!
الاستعداد للحياة بعد ليو
يقترب ميسي من نهاية مسيرته الدولية الحافلة، تاركًا الأرجنتين أمام مهمة شاقة تتمثل في تعويض أعظم لاعب في تاريخها. وسيرحل المهاجم البالغ من العمر 39 عامًا بصفته صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات والأهداف بتاريخ المنتخب، بعدما سجّل 125 هدفًا في 207 مباريات دولية مع بطل كأس العالم 2022.
ويدرك ماك أليستر حجم الفراغ الهائل الذي سيتركه قائده، إذ شدد على أن المنتخب الوطني يجب أن يستعد لحقبة جديدة صعبة بمجرد أن يعتزل المهاجم الأسطوري رسميًا.
- AFP
دعم لجائزة الكرة الذهبية وواقع التشكيلة
وفي حديثه إلى ESPN، أوضح ماك أليستر مدى التقدير الهائل الذي يكنّه أفراد الفريق لنجمهم المُلهم. وقال: "الكلمات التي نوجّهها إلى ميسي هي نفسها دائماً: الامتنان، وإدراك أنه لن يأتي مثله أبداً". وأضاف: "لقد استمتعنا بوجوده معنا إلى أقصى حد. كما أننا ممتنون له على كل ما ساعدنا في تحقيقه. من المؤكد أنها ستكون مناسبة مؤثرة للغاية".
وشدّد لاعب خط الوسط على أن المنتخب الوطني يجب أن يتأقلم تكتيكياً بمجرد اعتزال قائده. وأوضح قائلاً: "ستكون عملية مختلفة مع قدوم لاعبين جدد". وتابع: "علينا أن نبدأ في إدراك أن أفضل لاعب في العالم، الذي صنع كل الفارق، لن يكون موجوداً بعد الآن، وأنه سيتعين علينا أن نصبح أقوى كفريق".
وعندما سُئل عن حظوظ ميسي في الفوز بالكرة الذهبية، دعم ماك أليستر مواطنه بكل ثقة. وأضاف: "نحن كأرجنتينيين نتمنى أن يفوز بها ميسي. لقد قدّم كأس عالم مذهلة ولا أرى سبباً يمنع من منحها له". وأردف: "نعلم جميعاً أن ليو قد وضع الفريق دائماً فوق الإنجازات الفردية، لذا فإن الأمر لن يكون ذا أهمية كبيرة بالنسبة له".
حالة من عدم اليقين بشأن العقد في أنفيلد
بعيدًا عن مهامه الدولية، يواجه ماك أليستر حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله مع ناديه. وكان لاعب الوسط قد اعترف سابقًا بأنه شعر بخيبة أمل لأن ليفربول لم يعرض عليه تمديد عقده، خاصةً بعدما حصل زميلاه في خط الوسط ريان جرافنبيرخ ودومينيك سوبوسلاي على عقود جديدة.
وعلى الرغم من أنه تجاوز فرصًا لمغادرة أنفيلد خلال الصيف، إلا أنه لا يزال غير متأكد من خطوته المقبلة. وأوضح ماك أليستر قائلًا: «لا يوجد قرار حاسم بعد. لا يزال أمامي عامان في عقدي». وأضاف: «كما قلت، سأبذل كل ما لدي. الكثير يمكن أن يحدث في تلك الفترة، فهناك العديد من الخيارات».
وحافظ على نظرة إيجابية تجاه فترته على ميرسيسايد، مضيفًا: «آمل أن تكون لسنوات أكثر، ولكن إذا كانت عامين فقط، فسيتعين عليّ الاستمتاع بهما مع عائلتي، لأنني لا أشك في أنني في أحد أفضل الأندية في العالم».
- IPS
العودة إلى المنافسات المحلية
مع انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، سيعيد ماك أليستر تركيزه إلى كرة القدم على مستوى الأندية. من المقرر أن يستضيف ليفربول مانشستر سيتي في مواجهة حاسمة على ملعب أنفيلد في 11 أكتوبر. وسيكون لاعب الوسط حريصًا على وضع مخاوفه بشأن عقده جانبًا وتقديم أداء قوي لدى عودته إلى المهام المحلية.
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