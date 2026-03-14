كرة القدم والمال - كأس العالم 2026، مباريات على DAZN حتى في الحانات والمقاهي

يقترب كأسالعالم 2026 بخطوات واسعة. ستبث مباريات البطولة العالمية على قناة Dazn، وستبث مجموعة مختارة منها على قناة Rai. حصلت المنصة على حقوق البث للجمهور العام، وهي على وشك الحصول عليها أيضًا فيما يتعلق بالمؤسسات التجارية. وفقًا لما أوردته صحيفة Calcio e Finanza، سيكون بث المباريات من اختصاص Dazn في الحانات والمطاعم والأماكن العامة.

لم يتم الإعلان الرسمي بعد، لكن الصحيفة المتخصصة في كرة القدم والاقتصاد تكتب أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية. تجدر الإشارة إلى أن Dazn ستبث جميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباراة عبر البث المباشر، باستثمار إجمالي، بالاشتراك مع Rai، يبلغ حوالي 160 مليون يورو.