"كرة القدم ليست علماً دقيقاً" - كارلو أنشيلوتي يرد على الضغوط المتعلقة باختيار نيمار في الوقت الذي تكثف فيه البرازيل استعداداتها لكأس العالم 2026

في حديثه قبل المباراة الودية بين البرازيل وفرنسا في بوسطن، تناول أنشيلوتي الأسئلة المتكررة حول استمرار استبعاد نيمار من خططه. وأقر المدرب الإيطالي، الذي لم يستدع مهاجم سانتوس منذ توليه دفة قيادة المنتخب الوطني، بوجود الجدل العام، لكنه أصر على أن تركيزه لا يزال منصبًا على الفريق ككل.

وقال أنشيلوتي للصحفيين، وفقاً لشبكة ESPN: "أراقب كل شيء، وأستمع إلى كل شيء. لكن دوري هو اتخاذ القرارات. من الطبيعي أن يكون لكل شخص رأي، لأن كرة القدم ليست جامعة... كرة القدم ليست علماً دقيقاً. لكل شخص رأيه، وعليّ أن أحترم رأي الجميع".