كرة القدم ليست أولوية بالنسبة للياو "الكسول".. دي كانيو يهاجم نجم ميلان بضراوة!

وفي معرض حديثه عن تراجع مستوى المهاجم على قناة "سكاي سبورت"، شدد دي كانيو على أن متطلبات اللعب كنقطة محورية تتطلب معدل نشاط لا يتمتع به النجم البرتغالي حالياً.

ورأى أن إحجام لياو عن القيام بتمريرات غير أنانية أعاق انسيابية هجوم ميلان خلال سلسلة المباريات الأخيرة التي لم يحقق فيها الفريق أي فوز.

قال دي كانيو، نجم وست هام ويوفنتوس السابق: "نحن نتحدث عن لاعب يجب أن يقوم بـ 50 حركة لاستلام الكرة، لكنه لا يقوم حتى بنصف هذا العدد ما لم يكن متأكداً من أنه سيستلمها، لم يقم حتى بحركة واحدة لفتح المساحة لزملائه، لأنه لم يكن متأكداً من أنه سيستلم التمريرة، أي مهاجم، في أي دوري، يجب أن يعمل بجد، هذا صعب حتى بالنسبة للمهاجمين الطبيعيين؛ تخيل ذلك بالنسبة للاعب يبدو كسولاً في كل مرة لا تكون الكرة بحوزته".

