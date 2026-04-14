كرة القدم ليست أولوية بالنسبة للياو "الكسول".. دي كانيو يهاجم نجم ميلان بضراوة!
نجم الروسونيري يواجه ردود فعل سلبية
أثارت أداءات لياو الأخيرة غضبًا كبيرًا من جماهير ميلان، وبلغت ذروتها بصيحات الاستهجان الصاخبة خلال الهزيمة المخيبة للآمال بنتيجة 3-0 على أرضهم أمام أودينيزي.
ورغم محاولة المدرب ماسيميليانو أليجري إعادة توظيف لاعب العام السابق في الدوري الإيطالي في مركز المهاجم الوسط ضمن نظام 4-3-3، إلا أن هذا التغيير التكتيكي لم يسفر عن نتائج جيدة.
ويقول النقاد إن تحركاته وعدم قدرته على توفير التغطية الدفاعية جعلت الفريق أكثر عرضة للخطر خلال فترة التراجع الأخيرة.
دي كانيو ينتقد الأداء
وفي معرض حديثه عن تراجع مستوى المهاجم على قناة "سكاي سبورت"، شدد دي كانيو على أن متطلبات اللعب كنقطة محورية تتطلب معدل نشاط لا يتمتع به النجم البرتغالي حالياً.
ورأى أن إحجام لياو عن القيام بتمريرات غير أنانية أعاق انسيابية هجوم ميلان خلال سلسلة المباريات الأخيرة التي لم يحقق فيها الفريق أي فوز.
قال دي كانيو، نجم وست هام ويوفنتوس السابق: "نحن نتحدث عن لاعب يجب أن يقوم بـ 50 حركة لاستلام الكرة، لكنه لا يقوم حتى بنصف هذا العدد ما لم يكن متأكداً من أنه سيستلمها، لم يقم حتى بحركة واحدة لفتح المساحة لزملائه، لأنه لم يكن متأكداً من أنه سيستلم التمريرة، أي مهاجم، في أي دوري، يجب أن يعمل بجد، هذا صعب حتى بالنسبة للمهاجمين الطبيعيين؛ تخيل ذلك بالنسبة للاعب يبدو كسولاً في كل مرة لا تكون الكرة بحوزته".
تحول التركيز عن كرة القدم
اشتد الجدل الدائر حول أسلوب حياة لياو، حيث لم يظهر أي تطور ملحوظ منذ أن حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري خلال موسم 2021-2022 الذي توج فيه ميلان باللقب.
ويعتقد دي كانيو أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أصبح يعيش في راحة مفرطة، حيث تستنزف مشاريعه في مجالي الموسيقى والموضة القوة الذهنية اللازمة للمنافسة على مستوى النخبة.
وتابع دي كانيو قائلاً: "لقد استرخى؛ لقد تم تدليله، ولم تكن لديه العزيمة أو الرغبة في الاستمرار في التحسن. أصبحت الأولوية شيئًا آخر تقريبًا. على مر السنين، لا أتذكر أنني رأيت هذا العدد الكبير من مقاطع فيديو عروض الأزياء أو جلسات التسجيل التي تستغرق ثماني ساعات مع شركات الإنتاج الموسيقي. تقولون دائمًا إنه يجب أن ننظر إلى الحياة الخاصة للاعبين، ولكن إذا قضى شخص ما أربع أو خمس ساعات في القيام بأشياء أخرى، فإن طاقته البدنية والعقلية تنضب".
وأكمل: "الأمر ليس مثل لعب البلاي ستيشن لمدة نصف ساعة. إذا كنت تقضي ست أو سبع ساعات مع شركة تسجيل وتذهب إلى عروض الأزياء، كيف يُفترض بك أن تستعيد الطاقة العقلية للعب على هذا المستوى؟"
مستقبل غامض في سان سيرو
يحتل ميلان حالياً المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة من 32 مباراة، متأخراً بثلاث نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، وبفارق 12 نقطة عن غريمه المحلي إنتر.
وعلى الرغم من أن عقده يمتد حتى عام 2028، تشير تقارير إعلامية نشرتها صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» إلى أن النادي قد ينظر في العروض المقدمة للياو إذا لم يتحسن مستواه.
مع اقتراب مباريات حاسمة ضد فيرونا ويوفنتوس وأتالانتا، يواجه لياو مهمة جبارة لاستعادة براعته التهديفية وتبرير مكانته كأعلى لاعب راتباً في الفريق.