"كرة ثلج لا تتوقف" سيميوني يعترف بالإرهاق..: متعاطف مع جوارديولا الأفضل في العالم!

وتطرق سيميوني بالتفصيل إلى المطالب المحددة التي تؤدي إلى هذا الإرهاق الشديد، مشدداً على الإجهاد الذهني الذي ينجم عن إدارة فريق كرة قدم في ظل المراقبة المستمرة. ووصف هذه المهنة بأنها دورة لا تنتهي، لا تترك سوى مساحة ضئيلة للغاية للاستجمام أو التفكير، بغض النظر عن النتائج على أرض الملعب.

"نتيجة لضرورة الظهور كل ثلاثة أيام، والمنافسة كل ثلاثة أيام، وخاصة التحدث إلى اللاعبين بشأن مشاركتهم في المباراة خارج جلسات التدريب، فإن إدارة المجموعة وكل هذا يولد كرة ثلجية لا تتوقف، وتبدأ من جديد بعد يومين من آخر مباراة خضتها"، اعترف الأرجنتيني.

على الرغم من التعب، ظل فخوراً بجهود فريقه، مضيفاً: "إنه موسم طويل، أعتقد أننا، كما أوضحنا، قدمنا أداءً جيداً للغاية. آمل أن يكون الموسم المقبل أفضل، وهو ما يعني تحقيق إنجازات تفوق ما حققناه هذا الموسم".