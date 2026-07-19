AFP
"كأن إنجلترا ودعت كأس العالم من المجموعات" .. توخيل يرد بقوة على منتقديه
توخيل ينتقد الانتقادات
دافع المدرب الألماني توماس توخيل بشدة عن فترة توليه منصبه عقب فوز إنجلترا بالميدالية البرونزية، مدعياً أن رد الفعل العنيف الذي أعقب هزيمتهم في نصف النهائي أعطى انطباعاً وكأن «الأسود الثلاثة» قد خرجوا من البطولة في الدور الأول.
وقال توخيل للصحفيين بعد الفوز المثير في ميامي: «بصراحة تامة، بدا المؤتمر الصحفي أمس وكأننا خرجنا من دور المجموعات دون تحقيق أي فوز. وبعد أربع وعشرين ساعة، حققنا أكبر نجاح لنا منذ 60 عامًا. أعتقد أن ردود الفعل السلبية والدراما التي أحاطت بما حدث ضد الأرجنتين كانت مبالغًا فيها، لكن هذا جزء من اللعبة".
وأكمل: "أفضل ما يمكنك فعله هو الرد على أرض الملعب وتحقيق الفوز التالي، أما كل ما عدا ذلك فهو مجرد كلام. الكلام لا يجلب لك النقاط. الكلام لا يجلب لك الانتصارات. لذا عليك أن تتحمل ذلك. عليك أن تصمد وتكون قوياً وتستمر في الإيمان. أنا سعيد لأننا أظهرنا هذا الرد. إنه أمر مثير للإعجاب للغاية".
- Getty Images Sport
الدفاع عن التكتيكات المتبعة في الدور نصف النهائي
ينبع جوهر الإحباط الموجه نحو توخيل من قراراته خلال الهزيمة بنتيجة 2-1 أمام حامل اللقب، حيث أُلقِيَ اللوم على تغييراته الدفاعية باعتبارها السبب في تعرض الفريق للضغط.
وفي حين أعرب أساطير كرة القدم أمثال واين روني وجاري لينكر عن رفضهم الصريح، دافع لاعبون سابقون آخرون مثل جون بارنز وأندروس تاونسند عن قرارات توخيل التكتيكية، بحجة أن الحفاظ على التقدم كان الخطوة المنطقية الوحيدة لفريق يواجه القوة الهجومية للأرجنتين.
وأوضح توخيل موقفه بشأن ثقة الجماهير، قائلاً: «لا أعتقد أنني فقدت الثقة. مهما حدث في الدقائق الثلاثين الأخيرة ضد الأرجنتين، وأياً كان سبب حدوثه، ومهما حدث في الدقائق العشر الأخيرة، كنا قريبين من الفوز، لكن مهمتي هي اتخاذ القرارات. قراراتي، تدخلاتي، تبديلاتي، وتغيير التشكيلة. لم تحقق النتائج التي كنت أرغب فيها، لذا عليّ أن أتعايش مع هذا. الأمر مؤلم جدًا بالنسبة لي لأنني فعلت ذلك بنية حسنة. فعلت ذلك بخطة واضحة وفكرة واضحة وراءها. لم ينجح الأمر، لذا أتحمل اللوم والمسؤولية".
التحضير لبطولة دوري الأمم
على الرغم من الفوز بالميدالية البرونزية، فإن الطابع الفوضوي للفوز 6-4 على فرنسا — حيث كادت إنجلترا أن تضيع تقدمها 4-0 في الشوط الأول — لم يسهم كثيرًا في تهدئة أصوات أولئك الذين يطالبون بنهج إداري أكثر استقرارًا. ومع ذلك، يتطلع توخيل بالفعل إلى المستقبل، ملمحًا إلى أنه يخطط لقيادة الفريق في حملة دوري الأمم المقبلة.
وأضاف: «في النهاية، علينا أن نكسب الثقة يومياً في كرة القدم الدولية. بعد سبعة أو ثمانية أسابيع، سنجتمع مجدداً للمشاركة في دوري الأمم. علينا أن نكسب الثقة ونبنيها. فهي ليست أمراً مفروغاً منه أبداً، لذا فمن الطبيعي في رياضة عالية المستوى أن تضطر إلى إثبات نفسك، وأن تثبت جدارتك في كل مرة تخوض فيها منافسة».
- Getty Images Sport
الخطوة التالية: سد الفجوة مع النخبة
ولكي تنتقل إنجلترا من المركز الثالث إلى لقب البطولة، يقر توخيل بضرورة تحسين إدارة المباراة بشكل كبير. واستخدم الانهيار السابق أمام كرواتيا كمقياس للأخطاء الفنية التي لا تزال تطارد البنية الدفاعية للفريق.
وفي ختام تقييمه للبطولة، خلص توخيل إلى القول: «قلت أمس إننا نريد سد هذه الفجوة، وقد بدأنا ذلك اليوم. لقد بنى هذا الفريق شيئًا مميزًا للغاية... [لكن] ما زلت متمسكًا بكلامي بأننا بحاجة إلى لعب كرة قدم أفضل تحت الضغط. في الشوط الأول أمام كرواتيا، عندما سجلنا هدف التقدم 2-1، تراجعنا إلى خط دفاعي عميق جدًا. كنا تقريبًا نلعب بستة أو سبعة لاعبين في الخلف، وتلقينا هدفًا في آخر تسديدة في الشوط. لذا، هذه هي اللحظات بالذات التي نحتاج فيها إلى أن نكون أفضل وأن نفهم كيف نكون أفضل. هذه هي مهمتنا في الخطوات التالية".
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