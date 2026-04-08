"كأنه فيلم رعب" - إصابة مارتن أوديغارد الجديدة في أرسنال تثير قلقاً بالغاً

أعرب المدافع النرويجي السابق جيسبر ماتيسن، في حديثه إلى قناة TV2، عن قلقه الشديد بعد مشاهدة البث التلفزيوني، مع التركيز على مشاركة منتخب بلاده المرتقبة في كأس العالم. وقال ماتيسن: "هذه صور مخيفة. وكأنك تشاهد فيلم رعب. كابوس. إنه لا يجلس على الأرض دون سبب. لو اضطر إلى الخروج مصابًا مرة أخرى، لكانت خسارة كبيرة لكل من أرسنال والنرويج".

على الرغم من الخوف الأولي، كان هناك بصيص من الأمل حيث شوهد أوديجارد لاحقاً وهو يحتفل مع زملائه بعد صافرة النهاية. ومع ذلك، مع تسجيل خمس إصابات منفصلة هذا الموسم، أصبحت الطبيعة المتكررة لمشاكله البدنية قصة مهمة لفريق ميكيل أرتيتا في سعيه لتحقيق المجد الأوروبي والمحلي.