"كأنه فيلم رعب" - إصابة مارتن أوديغارد الجديدة في أرسنال تثير قلقاً بالغاً
مشاكل جديدة في اللياقة البدنية لقائد فريق «المدفعجية»
عانى أوديغارد من موسم متقطع اتسم بالإصابات البدنية، حيث غاب بالفعل عن 121 يوماً و23 مباراة مع «المدفعجية» هذا الموسم. وبعد فترة غياب عن الملاعب إثر إصابة تعرض لها في فبراير خلال ديربي شمال لندن ضد توتنهام، لم يعد إلى صفوف الفريق إلا مؤخراً، حيث شارك في مباراة ضد ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي قبل أن يبدأ المباراة في لشبونة. ومع ذلك، سقط اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في الدقيقة 70 من المباراة ضد سبورتنج واحتاج إلى علاج طبي قبل أن يتم استبداله. وبينما دخل كاي هافرتز ليحل محله وسجل هدف الفوز في الدقيقة 90، أثار مشهد أوديغارد وهو يمسك بساقه ذعرًا كبيرًا في وطنه.
صور "أفلام الرعب" تثير القلق
أعرب المدافع النرويجي السابق جيسبر ماتيسن، في حديثه إلى قناة TV2، عن قلقه الشديد بعد مشاهدة البث التلفزيوني، مع التركيز على مشاركة منتخب بلاده المرتقبة في كأس العالم. وقال ماتيسن: "هذه صور مخيفة. وكأنك تشاهد فيلم رعب. كابوس. إنه لا يجلس على الأرض دون سبب. لو اضطر إلى الخروج مصابًا مرة أخرى، لكانت خسارة كبيرة لكل من أرسنال والنرويج".
على الرغم من الخوف الأولي، كان هناك بصيص من الأمل حيث شوهد أوديجارد لاحقاً وهو يحتفل مع زملائه بعد صافرة النهاية. ومع ذلك، مع تسجيل خمس إصابات منفصلة هذا الموسم، أصبحت الطبيعة المتكررة لمشاكله البدنية قصة مهمة لفريق ميكيل أرتيتا في سعيه لتحقيق المجد الأوروبي والمحلي.
تزايد المخاوف بشأن "البلى والتلف"
أدى افتقار أوديغارد إلى الاستمرارية إلى تساؤل بعض المراقبين عما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد بدأ يعاني من المتطلبات البدنية لمسيرة بدأت في صفوف المحترفين وهو في سن الخامسة عشرة فقط.
اللاعب الدولي النرويجي السابق كجيتيل ريكدال هو من بين أولئك الذين يعتقدون أن البداية المبكرة للاعب الوسط في كرة القدم للكبار قد تكون عاملاً مؤثراً. وقال، وفقاً لموقع SportWitness: "بالطبع هذا أمر مقلق". "قد يعني ذلك أن الإجهاد البدني بدأ يؤثر على جسده. ربما لن يكون له مسيرة طويلة في الثلاثينيات وما بعدها، مثل الآخرين الذين بدأوا كرة القدم للكبار في وقت متأخر. قد يكون ذلك سوء حظ، لكنه تعرض للعديد من الإصابات الآن. اللاعب المصاب لا يستطيع تقديم أي شيء على الإطلاق. الأهم هو أن يتدرب جيدًا قبل أن يلعب المباريات مرة أخرى".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ورغم أن الفريق أظهر مرونة كبيرة في تحقيق الفوز في البرتغال، فإن غياب قائده لفترة طويلة أخرى سيجبر أرسنال على إعادة النظر في خططه التكتيكية، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمباريات الدوري الإنجليزي المقبلة ومباراة الإياب الحاسمة في دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات. ويبقى أن نرى ما إذا كان أوديغارد سيعود في الوقت المناسب لمباراة «المدفعجية» ضد بورنموث يوم السبت.