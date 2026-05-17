صورة | بشكل هندسي جذاب.. الكشف عن "كأس" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا وسط جنون نصف النهائي!

وفي هذا السياق.. تم الكشف خلال الساعات القليلة الماضية، عن "كأس" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي سيتم تسليمه للبطل رسميًا.





الكأس جاء على شكل عمود هندسي مبتكر باللون الذهبي؛ حيث يبدأ "ضيقًا" من الأسفل، و"يتسع" تدريجيًا حتى الأعلى.

وينتهي الكأس من الأعلى بزاوية مائلة وحادة، محتوية على شعار دوري جوّي للنخبة؛ ما يمنحه طابعًا ديناميكيًا، يحاكي الحركة والسرعة.

أما في الأسفل؛ يستقر الكأس على "قاعدة مربعة الشكل" باللون الفضي، بها اسم دوري جوّي للنخبة وموسم 2025-2026.

