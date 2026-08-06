هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Ahly Barcelona GOAL ONLY GFXGoal AR, Gemini
أحمد مجدي

كأس جوان جامبر 2026: موعد مباراة برشلونة والأهلي والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

برشلونة ضد الأهلي
برشلونة
الأهلي
وديات الأندية

تعرف على موعد مباراة برشلونة والأهلي في كأس جوان جامبر 2026 والقنوات الناقلة

يخوض النادي الأهلي مواجهة تاريخية أمام برشلونة الإسباني في النسخة الـ61 من بطولة كأس جوان جامبر الودية، والمقررة مساء الأربعاء 19 أغسطس 2026 على ملعب "كامب نو" في لقاء يحمل طابعًا استثنائيًا للفريق المصري.

ويمثل ظهور الأهلي في البطولة إنجازًا غير مسبوق، بعدما أصبح أول نادٍ مصري وأفريقي يشارك في كأس جوان جامبر، التي تُعد من أعرق البطولات الودية التي ينظمها برشلونة قبل انطلاق كل موسم.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل القيمة التاريخية للمواجهة، إذ يسعى الأهلي لتقديم صورة مشرفة أمام أحد أكبر أندية العالم، بينما يستعد برشلونة لاختبار جاهزيته قبل انطلاق الموسم الجديد.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة والأهلي في كأس جوان جامبر 2026 والقنوات الناقلة.

  • ما موعد مباراة برشلونة والأهلي في كأس جوان جامبر الودية 2026؟

    موعد مباراة برشلونة والأهلي في كأس جوان جامبر 2026 هو يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة والأهلي في كأس جوان جامبر الودية 2026؟

    أعلنت قناة الشارقة الرياضية رسميًا حصولها على حقوق بث مباراة برشلونة والأهلي، المقرر إقامتها ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر.

    ونشرت القناة الإماراتية بيانًا أكدت فيه حصولها على حقوق نقل جميع المباريات الودية التي يخوضها برشلونة خلال فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد، وذلك بشكل مجاني للمشاهدين.

    من جانبه، أعلن برشلونة أن مباراة الأهلي، إلى جانب حفل تقديم الفريق للموسم الجديد، ستكون متاحة أيضًا عبر المنصات الرسمية للنادي، وفي مقدمتها منصة "Barça Play"، بالإضافة إلى القناة الرسمية للنادي على "YouTube".

    وفي المقابل، تواصل عدة قنوات رياضية مصرية وعربية مفاوضاتها مع إدارة برشلونة للحصول على حقوق بث المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن يتم الإعلان عن الناقل الرسمي للقاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

  • كيف تشاهد مباراة برشلونة والأهلي في كأس جوان جامبر الودية 2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء برشلونة والأهلي في كأس جوان جامبر 2026 عبر تطبيق "مرايا".

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    برشلونة - الأهليالأربعاء 19 أغسطس 2026،
    21:00 السعودية ومصر، 22:00 الإمارات    		الشارقة الرياضيةسبوتيفاي كامب نو

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • ما سجل مواجهات الأهلي وبرشلونة؟

    سبق للنادي الأهلي أن واجه برشلونة الإسباني في ثلاث مباريات ودية عبر تاريخه، ونجح الفريق الكتالوني في حسم جميع المواجهات لصالحه.

    ويترقب الفريقان تجدد اللقاء بينهما للمرة الرابعة، عندما يلتقيان يوم 19 أغسطس 2026 ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر الودية على ملعب كامب نو.

    وتحمل المواجهة المقبلة طابعًا تاريخيًا، إذ يسجل الأهلي أول مشاركة لفريق مصري وإفريقي في بطولة كأس جوان جامبر، في خطوة جديدة ضمن حضوره المتزايد على الساحة الكروية العالمية.

    عدد المبارياتفوز برشلونةفوز الأهليالتعادل
    3300
وديات الأندية
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي