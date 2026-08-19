كأس جوان جامبر: هانزي فليك محاصر بين "الانهيار البدني ومخطط رحيل نجم برشلونة".. والأهلي حقق ما يُريده!

أسدل العملاق الكتالوني برشلونة، بقيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك، مساء اليوم الأربعاء، الستار على "الاستعدادات الصيفية" للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

ختام الاستعدادات البرشلونية؛ جاء بالفوز على النادي الأهلي المصري (2-1)، ضمن منافسات بطولة "كأس جوان جامبر" الودية.

وسجل برشلونة ثنائيته، بواسطة المصري حمزة عبدالكريم والبرازيلي رافينيا دياز، في الدقيقتين 30 و45؛ بينما أحرز أحمد سيد زيزو هدف الأهلي الوحيد، في الدقيقة 51.

وبصفةٍ عامة.. أقلق برشلونة جماهيره، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد؛ وذلك بمستوى متوسط ضد الفريق المصري، مع الاكتفاء بتسجيل هدفين فقط.

أما الأهلي رغم الخسارة؛ إلا أنه نجح في الصمود على ملعب بحجم "سبوتيفاي كامب نو"، وخاصة في الشوط الثاني من المباراة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز برشلونة ضد النادي الأهلي..