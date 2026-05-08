بعد لقب الكأس: صرخة غضب من روبن نيفيش بسبب "المملكة أرينا".. إصابة نجم الهلال و"هل سينظم النصر ممرًا شرفيًا؟"

سيموني إنزاجي قاد الهلال لأول لقب في الموسم الحالي؛ وتتبقى مهمة الدوري الآن..

توج عملاق الرياض الهلال، بقيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ وذلك بعد الفوز على نادي الخلود (2-1)، في المباراة النهائية.

وأثناء وبعد المباراة النهاية، التي أُقيمت مساء يوم الجمعة؛ كانت هُناك بعض اللقطات والتصريحات المثيرة، التي يجب الوقوف أمامها.

  • لقطة إصابة نجم الهلال.. ولكن!

    في البداية.. أثار النجم الفرنسي تيو هيرنانديز، ظهير أيسر نادي الهلال، القلق في نفوس جماهير فريقه؛ بعد تعرضه لـ"الإصابة" في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وخروجه من أرضية الملعب في الدقيقة 83.

    وعن ذلك يقول الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، أن تيو تعرض لـ"التواء بسيط في المفصل" ضد نادي الخلود؛ الأمر الذي أدى إلى شد في العضلة.

    وأشار الشهراني إلى أن هُناك احتمالين، بخصوص "إصابة" النجم الفرنسي؛ وذلك على النحو التالي:

    * شد فقط: سيكون جاهزًا لديربي النصر، يوم 12 مايو 2026.

    * تمزق: سغيب عن ديربي النصر، حتى ولو كان خفيفًا.

    وطمأن الشهراني الجماهير الهلالية، أنه في الأغلب إصابة النجم الفرنسي، ستكون عبارة عن شد فقط؛ قائلًا: "طريقة حدوث الإصابة، ليست من طرق التمزق الشائعة".


  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    صرخة غضب من روبن نيفيش بسبب الملعب

    بعيدًا عن الفرنسي تيو هيرنانديز.. خرج النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان نادي الهلال، في تصريحات مهمة عبر شبكة قنوات "ثمانية"؛ وذلك بعد التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

    نيفيش ركز في حديثه على نقطتين مهمتين للغاية؛ وهما: "الجماهير الهلالية التي ساندت الفريق في النهائي، وديربي الرياض الكبير ضد النصر".

    وأعرب النجم البرتغالي عن فخره الكبير من امتلاء ملعب "الإنماء" في جدة، بالجماهير الهلالية؛ قائلًا: "لقد كانوا السبب الرئيس في فوزنا، وقلب تأخرنا ضد نادي الخلود".

    واعتبر نيفيش أن الهلال، يستحق خوض مبارياته على ملعب مثل "الإنماء"؛ وليس استاد عدد مدرجاته قليلة كـ"المملكة أرينا".

    وأضاف: "عندما أتيت إلى الهلال، كنا نخوض مبارياتنا على ملعب كبير - الدرة -، ولكنه يخضع للإصلاحات الآن.. نحن نستحق مثل هذه الاستادات".

    وعن ديربي النصر القادم؛ وصفه روبن نيفيش بالنهائي، واعدًا الجماهير بالقتال من أجل انتزاع الفوز.

  • هل سينظم النصر "ممرًا شرفيًا" للهلال؟!

    وأخيرًا.. قام الإعلامي الرياضي وليد الفراج بطرح سؤال على الناقد الرياضي هاني الداوود؛ بشأن إمكانية تنظيم نادي النصر "ممرًا شرفيًا" لعملاق الرياض الهلال، في الديربي القادم.

    النصر يستضيف الهلال على ملعب "الأول بارك"، يوم 12 مايو 2026، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي؛ حيث ستكون المباراة الأولى للزعيم، بعد التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

    الداوود رد ساخرًا على الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"؛ قائلًا: "نعم.. النصر سينظم (ممرًا شرفيًا) للهلال، وأجمل من ذلك الذي تم في مواجهة الأهلي".

    ويقصد الداوود هُنا، أن "ممر النصر الشرفي" ضد الهلال؛ سيكون هو الفوز عليه، مثلما فعل ضد الأهلي.

    ورفض النصر تنظيم "ممرًا شرفيًا" للأهلي، بعد أن تقابلا في أول مباراة للراقي عقب تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ ولكنه فاز عليه (2-0) في النهاية، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 23 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 31 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي؛ مع التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نادي الخلود في النهائي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

