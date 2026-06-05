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Lamine Yamal & Rodri - SpainGetty
Christian Guinin و علي رفعت

كأس العالم 2026.. إسبانيا: لماذا لا يغني أحد مع النشيد الوطني؟

ألمانيا
إسبانيا
كأس العالم

في كأس العالم 2026 المقبلة، سيتم عزف النشيد الوطني لكل من الفريقين قبل كل مباراة. عادةً ما يغني اللاعبون بأعلى أصواتهم، لكن الأمر يختلف بالنسبة لإسبانيا.

والسبب بسيط: باعتباره أحد الأناشيد الوطنية القليلة في أوروبا التي لا تحتوي على كلمات، فإن النشيد الإسباني "مارشا ريال" لا يحتوي على كلمات يغنيها اللاعبون.

وفي أماكن أخرى من أوروبا، لا يوجد سوى سان مارينو والبوسنة والهرسك وكوسوفو التي تنافس أيضًا بدون كلمات.

  • كأس العالم 2026، إسبانيا: لماذا لا يغني أحد مع النشيد الوطني الإسباني؟ – قصة «مارشا ريال»

    تاريخياً، وردت أول إشارة إلى النشيد في عام 1761 في كتاب مانويل دي إسبينوسا دي لوس مونتيروس المعنون «Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española» (كتاب لوائح الإشارات العسكرية للمشاة الإسبانية) تحت عنوان «Marcha Granadera» (مسيرة الغرنادير).

    خلال فترة الجمهورية الثانية (1930-1939)، حلّ نشيد "هيمنو دي ريجو" محله، ولكن بعد تولي فرانسيسكو فرانكو السلطة في عام 1939، أعاد "لا مارشا ريال ".

    في ظل نظامه (1939-1975)، كان النشيد يُؤدى أحيانًا مع كلمات للشاعر خوسيه ماريا بيمان. لكن لم يتم اعتماد تلك الكلمات رسميًا أبدًا.

    منذ ذلك الحين، ظل النشيد رسمياً موسيقياً فقط، على الرغم من ظهور كلمات غير رسمية بشكل دوري، بما في ذلك محاولة بارزة من قبل المغنية البوب مارتا سانشيز في عام 2018.

    في عام 2018، جربت المغنية البوب مارتا سانشيز كتابة كلمات جديدة؛ وأشاد رئيس الوزراء ماريانو راخوي بهذه المبادرة، لكن زملائها الموسيقيين والصحافة انتقدوها، وفي وقت لاحق من نفس العام، كشف المغني والملحن أليخاندرو أباد عن مجموعة أخرى من الكلمات المقترحة.

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  • حقائق حول «مارشا ريال»

    • النشيد: "مارشا ريال"
    • الملحن: مانويل دي إسبينوزا
    • اعتمد في عام 1770، ومدته 1:02.
    • المدة: 1:02