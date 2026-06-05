كأس العالم 2026.. إسبانيا: لماذا لا يغني أحد مع النشيد الوطني؟

في كأس العالم 2026 المقبلة، سيتم عزف النشيد الوطني لكل من الفريقين قبل كل مباراة. عادةً ما يغني اللاعبون بأعلى أصواتهم، لكن الأمر يختلف بالنسبة لإسبانيا.

والسبب بسيط: باعتباره أحد الأناشيد الوطنية القليلة في أوروبا التي لا تحتوي على كلمات، فإن النشيد الإسباني "مارشا ريال" لا يحتوي على كلمات يغنيها اللاعبون.

وفي أماكن أخرى من أوروبا، لا يوجد سوى سان مارينو والبوسنة والهرسك وكوسوفو التي تنافس أيضًا بدون كلمات.