بدأ كأس العالم 2026 بـ"أسوأ ذكرى في مسيرته" ولكن .. هاري كين يكرر إنجاز بيكهام أمام كرواتيا ونيمار سيسعى للانتقام منه

في واحدة من أمتع مباريات كأس العالم 2026، حقق المنتخب الإنجليزي فوزًا صعبًا أمام نظيره الكرواتي برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، على ملعب دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

المبادرة دائمًا كانت لصالح رفاق النجم هاري كين، فيما كان رفاق لوكا مودريتش مجرد رد فعل في كل مرة، إذ تقدم الأول بالهدف الأول لصالح الإنجليز في الدقيقة 12 بفضل ضربة جزاء، فتعادل مارتن باتورينا للكروات في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

تمكن كين من التقدم مرة أخرى لإنجلترا بالهدف الثاني في الدقيقة 42، فتعادل بيتار موسا لكرواتيا في الدقيقة 5+45، وإلى هنا توقفت أهداف رفاق مودريتش، فيما أضاف جود بيلينجهام وماركوس راشفورد الهدفين الثالث والرابع للأسود الثلاثة في الدقيقتين 47 و85 من عمر المباراة.

ملامح تلك المجموعة (الـ12) لم تتضح بعد، في انتظار خوض منتخبي بنما وغانا مباراة الجولة الأولى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بتوقيت مكة المكرمة.

وبعيدًا عن الأحداث الجماعية في مواجهة إنجلترا وكرواتيا، سنخصص الحديث في السطور التالية عن الأمير الإنجليزي هاري كين، لكن دعني أنوه لك في البداية أننا سنذكر أبرز اللحظات فقط، دون تكرار الحديث المعهود عن مدى تألق صاحب الـ32 عامًا من حيث صولاته وجولاته داخل المستطيل الأخضر ومشاركته في الهجوم والدفاع وما إلى ذلك، فهو صاحب المستوى الثابت في كل المباريات تقريبًا..



