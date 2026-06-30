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Endrick Haissem HassanGoal Ar Only GFX
علي سمير

إندريك تحول إلى ميم وأحدهم يعاني مع مصر .. المضطهدون في كأس العالم يحملون شعار "لماذا نحن هنا؟"!

فقرات ومقالات
كأس العالم
البرازيل
مصر
إنجلترا
ألمانيا
كوبي ماينو
إندريك
هيثم حسن
ماكسيميليان بيير

ضيوف شرف في مونديال 2026

وسط لحظات المتعة والإثارة التي نعيشها في كأس العالم 2026، هناك من يتواجدون على أرض الملعب لصناعة التاريخ، وهناك من يجلسون على الدكة ولسان حالهم :"ماذا نفعل هنا؟ ولماذا سافرنا إلى أمريكا الشمالية".

حالات من التجميد والتجاهل يتعرض لها بعض اللاعبين في المونديال، وسط اتهامات بالظلم والتجاهل نحو المدربين، واعتقاد بأن هؤلاء جاءوا كـ"تحصيل حاصل" لا أكثر.

بعيدًا عن المتعة التي شاهدناها مع بداية دور الـ32، من تألق مبهر لياسين بونو في صعود المغرب على حساب هولندا، وإقصاء المنتخب الألماني أمام باراجواي، وعودة البرازيل المذهلة ضد اليابان، هناك من يجلسون على الدكة لمتابعة كل ذلك مثلنا تمامًا.

إنهم يذهبون إلى التدريبات، يفعلون ما بوسعهم من أجل لفت الأنظار، قبل أن ينتهي بهم الحال على الدكة في انتظار المشاركة ولو لدقائق محدودة، وإليكم أبرزهم ..

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    هل يندم أحدهم على اختيار مصر؟

    كان من الصعب العثور على صورة لصاحب الـ24 سنة بقميص منتخب مصر "على أرض الملعب" في المونديال، حيث اكتفى بالتواجد على دكة البدلاء والتدريبات فقط.

    هيثم حسن لم يشارك ولو لدقيقة واحدة في جميع مباريات مصر في دور المجموعات من المونديال، والتي شهدت الفوز على نيوزلندا والتعادل مع بلجيكا، للتأهل إلى دور الـ32 للعب أمام أستراليا.

    نجم ريال أوفييدو أثار حالة من الجدل، بعدما أزال جميع صوره من على حسابه على موقع "إنستجرام"، في تصرف تم تفسيره على أنه اعتراضًا على التجاهل التام، وتراجع حسام حسن عن إقحامه في مباراة إيران التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

    الجناح الأيمن لمنتخب مصر يحمل الجنسية الفرنسية، مع امتلاكه لأصول مصرية وتونسية، واللاعب رفض نسور قرطاج من أجل اللعب مع الفراعنة، والآن لا تبدو أنها خطوة ناجحة.

    الغريب أن تهميش هيثم حسن يأتي رغم إمكانية دخوله في مكانه الطبيعي كجناح أيمن، لأن محمد صلاح تم نقله خلف المهاجم، ولكن بدلًا من ذلك، شاهدنا زيزو وإمام عاشور ومصطفى زيكو وغيرهم يلعبون بدلًا منه.

    وحتى لا ننسى، هيثم حسن شارك في 38 مباراة مع ريال أوفييدو الموسم الماضي، لم يسجل أبدًا وصنع 3 أهداف، وربما لم يفعل ما يكفي لإبهار العميد في التدريبات للاعتماد عليه!

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  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    توني خارج الصورة تمامًا

    لو كان مبرر عدم ظهور هيثم حسن مع مصر هو عدم تسجيله أي أهداف مع ريال أوفييدو الموسم الماضي، فماذا عن إيفان توني؟

    صاحب الـ30 سنة سجل 42 هدفًا وصنع 11 في 49 مباراة مع الأهلي الموسم الماضي، وتٌوج مع الراقي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، ليفرض نفسه على قائمة المدرب توماس توخيل.

    وعلى الرغم من اختياره، إلا أن توني لم يشارك ولو لدقيقة واحدة حتى مع منتخب إنجلترا في كأس العالم حتى الآن، ويبدو أن الأمر سيستمر على هذا النحو.

    الغريب أنه في ظل معاناة الفريق في اختراق الحصون الدفاعية لمنتخب غانا في الجولة الثانية لدور المجموعات، أصر المدرب الألماني على موقفه ولم يدفع بتوني رغم حاسته التهديفية المذهلة.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    إندريك تحول إلى ميم

    صاحب الـ19 سنة تحسن مستواه كثيرًا مع ليون خلال فترة إعارته من ريال مدريد، لذلك قرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الاستعانة به ضمن قائمته للمنتخب البرازيلي في المونديال.

    اللاعب تحول إلى "ميم" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث يعتقد البعض أن أنشيلوتي سيعتمد على أي شخص حرفيًا من داخل معسكر البرازيل إلا إندريك.

    اللاعب ظهر كبديل غير مستخدم أمام المغرب، وشارك لمدة 26 دقيقة أمام هايتي، 8 ضد اسكتلندا، 45 أمام اليابان، حيث لعب بدلًا من لوكاس باكيتا ليساهم في تحسن مستوى السيليساو.

    هل تتسبب هذه المباراة في الاعتماد على إندريك بشكل أكبر في المباريات القادمة أم يستمر الاضطهاد؟ سنرى ما سيحدث!


  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مضهد آخر في إنجلترا

    عاش النجم الشاب كوبي ماينو انتفاضة مذهلة مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الماضي مع المدرب مايكل كاريك، ولكن هذا لا يعني الكثير بالنسبة لتوماس توخيل.

    من الطبيعي أن يتم الاعتماد على ديكلان رايس وإليوت أندرسون كأساسيين مع منتخب إنجلترا، باعتبارهما الأهم لدى الأسود الثلاثة، ولكن لماذا لم يتم التعويل على ماينو ولو لدقيقة واحدة؟

    نجم الشياطين الحمر جلس على دكة البدلاء أمام كرواتيا وغانا وبنما ولم يلعب أبدًا، رغم امتلاكه تجربة سابقة مميزة في اليورو الماضي، ليبقى السؤال : لماذا سافر إلى أمريكا الشمالية من الأساس؟

  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    باير فشل في السير على خطى أونداف

    برز ماكسيميليان باير مع بوروسيا دورتموند الموسم الماضي، وسجل 10 أهداف وصنع 10 في 44 مباراة مع الفريق الألماني، ليقرر يوليان ناجلسمان ضمه إلى قائمة المانشافت.

    البعض ظن أنه سيكون من مفاجآت البطولة، ولكن إصرار ناجلسمان على كاي هافيرتس واقتناعه به حتى وإن لم يكن في قمة مستواه تسبب في تهميش باير.

    دينيز أونداف مهاجم شتوتجارت دخل البطولة ليكون مُهمشًا مثله، ولكنه كسر هذه القاعدة وفرض نفسه، في الوقت الذي لم يلعب فيه باير سوى 26 دقيقة فقط في الخسارة 2/1 أمام الإكوادور.

    والآن، وبعد خروج الفريق أمام باراجواي بركلات الترجيح، سيكون على باير الانتظار لـ4 أعوام أخرى لتسجيل ظهورًا حقيقيًا في كأس العالم.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    حديث العالم في كل مكان .. إلا البرتغال

    لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا لفت الأنظار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب تحويل وجهته من برشلونة إلى ريال مدريد من أجل العمل مع جوزيه مورينيو.

    نجم مانشستر سيتي السابق ظل لسنوات أحد أهم اللاعبين في مركزه، ليس في البرتغال فقط، ولكن على مستوى العالم، ولكن يبدو أن الأمور تغيرت في المونديال المقام الآن في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    برناردو ظهر في مباراتين فقط بكأس العالم حتى الآن، مرة لمدة 45 دقيقة ضد الكونغو، و14 دقيقة فقط أمام أوزبكستان، وجلس كبديل غير مستخدم في التعادل السلبي مع كولومبيا بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

    وهناك لاعب آخر يعاني التهميش في البرتغال، وهو نجم وسط الهلال روبن نيفيش، حيث لعب 45 دقيقة فقط في البطولة ضد كولومبيا، ولكن هذا أمر طبيعي في ظل وجود ثنائي باريس سان جيرمان فيتينيا وجواو نيفيش في قمة مستوياتهما.