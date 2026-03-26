مع حلول بداية الربيع، حان الوقت للتفكير في كأسالعالم 2026: فقد اكتملت قوائم المجموعات تقريبًا، في انتظار مباريات الملحق التي ستُجرى خلال الأيام القليلة المقبلة، لذا ستتجه الأنظار نحو قوائم اللاعبين المستدعين التي يتعين على المنتخبات الـ48 المشاركة إرسالها إلى الفيفا.
كأس العالم 2026: متى ستصدر القوائم الأولية وقوائم الاستدعاء، وكم سيكون عدد اللاعبين المستدعين لكل منتخب
أعلنت الفيفا رسمياً أن قوائم الاستدعاءات لكأس العالم ستشمل 26 لاعباً. وبضرب هذا العدد في 48 منتخباً، نحصل على 1248 لاعباً. ومن المتوقع الإعلان عن القوائم الأولية، التي تتراوح بين 35 و55 لاعباً، في 11 مايو، بينما ستصدر القوائم النهائية في 30 مايو. ونأمل أن يكون 26 لاعباً من بين هؤلاء الـ1248 لاعباً إيطاليين.
وبالتالي، ستصدر القوائم الأولية قبل شهر من مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، وهي المباراة الافتتاحية للبطولة. وعندما تصبح القوائم رسمية في 30 مايو، لن يتبقى سوى أقل من أسبوعين على 11 يونيو.