كأس العالم 2026: متى ستصدر القوائم الأولية وقوائم الاستدعاء، وكم سيكون عدد اللاعبين المستدعين لكل منتخب

أعلنت الفيفا رسمياً أن قوائم الاستدعاءات لكأس العالم ستشمل 26 لاعباً. وبضرب هذا العدد في 48 منتخباً، نحصل على 1248 لاعباً. ومن المتوقع الإعلان عن القوائم الأولية، التي تتراوح بين 35 و55 لاعباً، في 11 مايو، بينما ستصدر القوائم النهائية في 30 مايو. ونأمل أن يكون 26 لاعباً من بين هؤلاء الـ1248 لاعباً إيطاليين.