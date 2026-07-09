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Messi Mbappe Haaland World Cup Golden boot 16:9GOAL
علي سمير

كأس العالم 2026 تجاوز كل الحدود .. سرعة مبابي تحتاج لمخالفة مرورية ونسب المشاهدة تضع المشككين بموقف مُحرج!

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
كيليان مبابي
فرنسا ضد المغرب
فرنسا
المغرب
كأس العالم
الأرجنتين ضد سويسرا
الأرجنتين
سويسرا
النرويج ضد إنجلترا
النرويج
إنجلترا
إسبانيا ضد بلجيكا
إسبانيا
بلجيكا
إرلينج هالاند
المكسيك
الولايات المتحدة الأمريكية
كندا

إحصائيات مذهلة من البطولة

قبل انطلاق النسخة الحالية من كأس العالم 2026، ظهرت حالة من التشاؤم لدى المتابعين، بسبب زيادة عدد الفرق إلى 48 منتخبًا بدلًا من 32، والعديد من الأمور الأخرى.

ولكن البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا المكسيك فاجأت الجميع، وتحدت أي تخوفات تخص زيادة الفرق أو عدم تمتع اللعبة بشعبية جارفة في الدول المنظمة باستثناء المكسيك.

ومع دخولنا في دور الثمانية من البطولة، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن إحصائيات مذهلة، تؤكد أن المونديال الحالي يعتبر الأفضل من الناحية الرقمية لبعض العوامل ..


  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    حضور جماهيري هائل

    البداية تأتي مع المدرجات، الذي توقعت الأغلبية أن تكون خاوية، بل ما حدث هو تحطيم البطولة للرقم القياسي الخاص بالحضور في الملاعب لمتابعة المباريات.

    عدد الجماهير التي حضرت المونديال حتى الآن وصل إلى أكثر من ستة ملايين ومائتان وتسعة وخمسون ألفًا "6,259,584" متفرجًا في الملاعب، بمتوسط إشغال وصل إلى 99.7%.

    ملعب مكسيكو سيتي كان الأبرز في البطولة، بعد تجاوز عدد الحضور فيه أكثر من 80 ألف متفرج في 5 مباريات مختلفة، بينما شاهد 7.7 ملايين مشجع المباريات في مناطق المشجعين.

    وأما بالنسبة لمشاهدة الفيديوهات الخاصة بكأس العالم وصلت إلى 20 مليار عبر منصات الاتحاد الدولي لكرة القدم، و1.7 مليار تفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعكس الاهتمام البالغ بهذه النسخة من كأس العالم التي شهدت العديد من المباريات المثيرة والممتعة.

    المشهد صاحب التفاعل الأكبر كان احتفال "الفايكينج" للمنتخب النرويجي بعد الفوز بكل مباراة، حيث حقق 174 مليون مشاهدة على تيك توك، بينما حصل ظهور نيمار وتهنته للمنتخب ذاته أكثر من 70 مليون مشاهدة.

    ولو تمت مقارنة ذلك مع كأس العالم قطر 2022، سنجد أن المشاهدات ارتفعت بنسبة 485% مقابل 160% بالنسبة للتفاعلات.

    وهو ما يضعنا أمام حقيقة أنه لم يسبق لأي نسخة من المونديال أن تستقطب هذا العدد الجماهيري حولها، سواء عبر الإنترنت أو في الملاعب والشوارع.

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  • mbappe gilGetty Images

    مبابي يخرق القوانين

    هناك رقم آخر غريب، يعكس السرعة الهائلة التي يتمتع بها كيليان مبابي مع منتخب فرنسا في هذه البطولة، والذي يعتبر من أبرز نجوم المونديال حتى الآن.

    وبلغت سرعة مهاجم ريال مدريد 37.6 كم/ساعة، وهي الأسرع حتى الآن لأي لاعب في مونديال 2026، حيث تغلب الفرنسي على جميع اللاعبين الآخرين المعروفين بخفة حركتهم وانطلاقاتهم الصاروخية.

    عفوًا ! مبابي لم يتفوق على البشر فقط، سرعته وفقًا لماركا تجاوز الحد الأقصى المسموح به في الكثير من شوارع المدن في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى.

    بمعنى أنه لو كانت هناك رادارات في المدن، لتمت معاقبة مبابي بالكثير من المخالفات المرورية!

    وأما بالنسبة للاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس، فكان أكثر اللاعبين قطعًا للمسافات في المسابقة بـ61.8 كيلو مترًا، كما سجل زميله تيموثي كاستاني أكبر جهد مبذول في مباراة واحدة بقطع 16.29 كيلوا مترًا.

    دليل جديد على أن هذه البطولة وكأنها من رياضة أخرى، حيث كانت أقوى تسديدة من نصيب بابي جايي لاعب السنغال، بسرعة 131.9 كم/ساعة، وهي سرعة تساوي إرسالات لعبة التنس.


  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ميسي يواصل كتابة التاريخ

    قبل بدء مباريات دور الثمانية، سنجد أن ليونيل ميسي هو صاحب الصدارة في الهدافين بـ8 أهداف مقابل 7 لكل من إرلينج هالاند وكيليان مبابي.

    ماذا يعني ذلك؟ أن هذه المرة الأولى في تاريخ منافسات كأس العالم، أن يسجل 3 لاعبين هذا العدد من الأهداف في نسخة واحدة.

    ميسي على وجه التحديد، أصبح الهداف التاريخي للبطولة بـ21 هدفًا، وسجل في 9 مباريات متتالية للمونديال، وهو إنجاز لم يسبق لأحد فعله.

    وإليكم بعض الأرقام الأخرى :

    مبابي سجل 11 هدفًا في الأدوار الإقصائية وهو رقم يتفرد به الفرنسي.

    المغرب هي أول منتخب إفريقي يصل إلى ربع النهائي مرتين.

    النرويج وصلت لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخها.

    سويسرا تعود إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1954.

    إسبانيا هي المنتخب الوحيد حتى الآن الذي لم تهتز شباكه، ليحقق أوناي سيمون رقمًا جديدًا بـ609 دقيقة متتالية دون أن يتلقى أي أهداف.

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