كأس العالم 2026 حلقة جديدة: رودريجو دي بول.. "الآلة" التي خدمت إرث ليونيل ميسي بكلماته وتصرفاته

في عالم كرة القدم.. هُناك من يصنعون التاريخ، وهُناك من يحرسونه؛ فإذا كان الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هو ذلك اللاعب الذي يكتب المجد، فإن مواطنه رودريجو دي بول هو "الآلة" التي تحميه.

دي بول لم يكن يومًا مجرد لاعب خط وسط يقطع الكرات؛ بل تحوّل إلى ذراع دبلوماسية وتكتيكية، صيغت خصيصيًا لحماية إرث "البولجا" وإحراج منافسيه.

ومع انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ يبدو أن هذه "الآله" تستعد لتقديم فصل جديد من مسرحية إحراج منافسي ميسي التاريخيين، وخاصة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

هذا الفصل الجديد الذي يقدّمه دي بول، لن يكون عبر الأقدام فقط؛ وإنما من خلال ترسيخ سردية "الملهم الزاهد"، في مواجهة الهوس الفردي بالأرقام.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف أصبح رودريجو دي باول "الآلة" التي تخدم إرث ليونيل ميسي الدولي، في السنوات الأخيرة..