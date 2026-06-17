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أحمد فرهود

كأس العالم 2026 حلقة جديدة: رودريجو دي بول.. "الآلة" التي خدمت إرث ليونيل ميسي بكلماته وتصرفاته

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
رودريجو دي بول
كريستيانو رونالدو
الأرجنتين
البرتغال
كأس العالم

أحد أقرب أصدقاء ميسي والشاهد على إنجازاته الدولية..

في عالم كرة القدم.. هُناك من يصنعون التاريخ، وهُناك من يحرسونه؛ فإذا كان الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هو ذلك اللاعب الذي يكتب المجد، فإن مواطنه رودريجو دي بول هو "الآلة" التي تحميه.

دي بول لم يكن يومًا مجرد لاعب خط وسط يقطع الكرات؛ بل تحوّل إلى ذراع دبلوماسية وتكتيكية، صيغت خصيصيًا لحماية إرث "البولجا" وإحراج منافسيه.

ومع انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ يبدو أن هذه "الآله" تستعد لتقديم فصل جديد من مسرحية إحراج منافسي ميسي التاريخيين، وخاصة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

هذا الفصل الجديد الذي يقدّمه دي بول، لن يكون عبر الأقدام فقط؛ وإنما من خلال ترسيخ سردية "الملهم الزاهد"، في مواجهة الهوس الفردي بالأرقام.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف أصبح رودريجو دي باول "الآلة" التي تخدم إرث ليونيل ميسي الدولي، في السنوات الأخيرة..

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    كأس العالم 2026.. صراع "الأرقام الفردية" ودي بول يقول كلمته!

    انطلقت بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ وسط محاولة الكثير من النجوم الكبار، تحطيم الأرقام القياسية الخالدة في عالم الساحرة المستديرة.

    إلا أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، كان له الكلمة العليا في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ وذلك بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك"، في شباك منتخب الجزائر.

    منتخب الأرجنتين فاز (3-0) على نظيره الجزائري، بفضل "الهاتريك" الذي سجله ميسي؛ ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات "المجموعة العاشرة"، ببطولة كأس العالم 2026.

    وبهذا "الهاتريك".. أصبح "البولجا" هو الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم، بالتساوي مع المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه، برصيد 16 هدفًا - قابلة للزيادة -.

    وبعد هذا الإنجاز؛ خرج علينا متوسط الميدان الأرجنتيني رودريجو دي بول في تصريحات مثيرة، ليقسم أن ميسي لا يهتم بمثل هذه الأرقام القياسية أبدًا.

    وأضاف دي بول في تصريحاته مع "DSports": "أحيانًا.. نحن من نخبر ميسي أنه يتبقى له هدف أو اثنين، لتحطيم رقم قياسي جديد؛ وهو لا يعرف عن الأمر".

    تصريحات دي بول - سالفة الذكر -، بمثابة "قصف الجبهات المبطن"، حيث تضع ميسي في مرتبة القائد المترفع عن الذات؛ بينما تظهر منافسيه وخاصة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بأنهم لديهم الهوس بالأرقام الفردية.

    مثلًا.. العالم كله يعلم هوس رونالدو، بتحقيق بعض الأرقام القياسية، ومنها الوصول إلى "الهدف رقم 1000" في مسيرته الكروية؛ وهو ما اعترف به مهاجم عملاق الرياض النصر بنفسه، أساسًا.

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    الذهاب للحرب.. عندما غيّر دي بول الصورة الذهنية لـ"القائد" ميسي

    لسنواتٍ عديدة.. كان يتم الترويج لفكرة أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، هو "قائد فني" داخل أرضية المستطيل الأخضر؛ ولكنه لا يستطيع أن يقود المجموعة، في غرفة الملابس.

    أي أن الكثيرين كانوا يرون ميسي، بأنه لا يمتلك صفات القائد؛ التي تجعله يستطيع أن يبث الحماس في زملائه، أو أن يعطي النصائح لهم.

    لكن.. متوسط الميدان الأرجنتيني رودريجو دي بول، كان من أكثر اللاعبين الذين غيّروا هذه "الصورة الذهنية"؛ حيث يكفي تصريحه عندما قال: "عندما يكون قائدك هو ميسي، فأنت مستعد للذهاب إلى الحرب من أجله".

    ومن خلال هذا التصريح، تسبب دي بول في إحراج منافسي ميسي؛ حيث نادرًا ما حظي هؤلاء، بنفس "الولاء المطلق" الذي يلقاه ليو في منتخب الأرجنتين.

    نعم.. في منتخب البرتغال الأول لكرة القدم مثلًا، خرج علينا بعض النجوم ليؤكدوا أنهم سيحاولون مساعدة الأسطورة كريستيانو رونالدو، على التتويج بلقب كأس العالم 2026، لأول مرة في تاريخه؛ لكننا لم نجد نفس "التكاتف الجماعي" الذي شهدته ولا تزال تشهده الأرجنتين، وخاصة في نسخة عام 2022 عندما توجت باللقب.

    نجوم منتخب الأرجنتين قاتلوا في نسخة "قطر 2022"، لكتابة مجدهم الشخصي بالطبع؛ ومن أجل مساعدة ميسي أيضًا، على تحقيق أول لقب كأس عالم في تاريخه.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    إرهاب المنافسين.. لا مساس بليونيل ميسي أبدًا داخل وخارج الملعب

    بعد سنواتٍ من الخيبات.. بدأ منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم مرحلته الذهبية عام 2021، والمستمرة حتى وقتنا هذا؛ وذلك بمجموعة من الألقاب الكبيرة، على النحو التالي:

    * كوبا أمريكا "مرتين": 2021 و2024.

    * كأس العالم "مرة": 2022.

    * كأس فيناليسيما "مرة": 2022.

    وخلال هذه الفترة الذهبية؛ وجدنا نجوم منتخب الأرجنتين بقيادة متوسط الميدان رودريجو دي بول، يرفعون شعار: "لا مساس بالأسطورة ليونيل ميسي داخل الملعب وخارجه".

    نعم.. نجوم الأرجنتين كانوا يركضون "جماعيًا" للدفاع عن ميسي، عند أي تدخل عنيف عليه فوق أرضية الملعب؛ وكذلك عندما كانت تقع بعض المشادات أو الاشتباكات في ممرات غرف الملابس، يكون "البولجا" أحد أطرافها.

    وكان أكثر من يدافع عن ميسي، بعد تعرضه لتدخل عنيف أو تورطه في بعض المشادات والاشتباكات، هو زميله وصديقه دي بول؛ وذلك بشكلٍ لم يقم به نجوم المنتخبات الأخرى، مع أساطيرهم.

    كل ذلك أعطى ميسي راحة نفسيه كبيرة، في سنواته الأخيرة مع منتخب الأرجنتين الأول؛ جعلته يبدع فوق أرضية المستطيل الأخضر، ويحقق الإنجاز تلو الآخر.

  • FBL-FRIENDLY-ARG-TRAININGAFP

    راحة ميسي النفسية.. تصرف رودريجو دي بول "الملهم" خير دليل

    استكمالًا لنقطة الراحة النفسية، التي يعيشها الأسطورة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، في السنوات الأخيرة؛ لا يُمكن التغافل عن تصرف متوسط الميدان رودريجو دي بول، في نسخة كأس العالم "قطر 2022".

    وقتها.. كتب دي بول في ورقة، أخفاها بغرفة ميسي: "اليوم 18 نوفمبر 2022.. أعدك أننا سنرفع كأس العالم، بعد شهر من الآن".

    التصرف الملهم الذي قام به دي بول؛ أوصل مجموعة من الرسائل المهمة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الثقة المطلقة في ميسي.

    * ثانيًا: قتال اللاعبين من أجل ميسي.

    * ثالثًا: تحمُل الضغوط نيابة عن ميسي.

    وبالفعل.. منح هذا الأمر مساحة من الحرية لليونيل ميسي؛ من أجل أن يتحرر من الضغوطات، ويبدع فوق أرضية المستطيل الأخضر.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. رودريجو دي بول "الآلة" التي خدمت إرث ليونيل ميسي

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن متوسط الميدان الأرجنتيني رودريجو دي بول، لعب دورًا مهمًا في مسيرة الأسطورة ليونيل ميسي "الدولية".

    دور دي بول الكبير في مسيرة ميسي "الدولية"؛ كان بشكلٍ مباشر من خلال تصرفاته داخل أرضية الملعب أو في الغرف المغلقة، وكذلك بطريقة غير مباشرة بتصريحاته في وسائل الإعلام.

    تصريحات دي بول أظهرت للعالم أجمع، كيف يثق نجوم الأرجنتين في ميسي؛ وذلك في وقت كان يتعرض فيه "البولجا" لهجومٍ عنيف، بسبب عدم تحقيقه أي إنجاز دولي كبير.

    كما صحح متوسط الميدان الأرجنتيني بكلماته، الصورة الذهنية عن مفهوم "قيادة" ميسي للمجموعة؛ وسط الكثير من الشكوك والتشكيكات في هذا الأمر، سابقًا.

    لذا.. نحن لا نكذب عندما نقول إن رودريجو دي بول، هو "الآلة" التي خدمت إرث ميسي الدولي كثيرًا؛ بل وسبب إحراجًا لمنافسه، الذين لا يحظون بنفس التكاتف في منتخباتهم.

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