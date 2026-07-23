كأس العالم 2026 يثبت "الجمهور ليس دومًا على حق" .. حسام حسن ومحمد كنو أكبر دليل!

في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يعد التحكم في المشهد ممكنًا، كل شيء يخرج عن السيطرة، فالجميع مدربون وحكام ونقاد رياضيون .. وكأس العالم 2026 لم يشذ عن تلك الحالة التي نعيشها منذ سنوات!

لكن في كرة القدم، يظل ما هو خارج المستطيل الأخضر ومحيطه محكوم بعواطف الجماهير في المقام الأول، أما الحقيقة لا يرى مبكرًا سوى من هم داخل المشهد من مسؤولين ومدربين.

صحيح أن تلك القاعدة لا تبقى ثابتة دائمًا، لكنها نادرًا ما تُخطئ، فـ"الجمهور ليس دائمًا على حق"، وتلك الحقيقة تجلت بوضوح في عدة مشاهد بكأس العالم 2026، نستعرضها في السطور التالية..



