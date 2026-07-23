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زهيرة عادل

كأس العالم 2026 يثبت "الجمهور ليس دومًا على حق" .. حسام حسن ومحمد كنو أكبر دليل!

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كأس العالم
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فرنسا
محمد كنو
حسام حسن
محمد هاني
رياض محرز
انيس حاج موسى
أحمد سيد زيزو
هيثم حسن
حسام عبدالمجيد
جيريمي دوكو
بلجيكا

في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يعد التحكم في المشهد ممكنًا، كل شيء يخرج عن السيطرة، فالجميع مدربون وحكام ونقاد رياضيون .. وكأس العالم 2026 لم يشذ عن تلك الحالة التي نعيشها منذ سنوات!

لكن في كرة القدم، يظل ما هو خارج المستطيل الأخضر ومحيطه محكوم بعواطف الجماهير في المقام الأول، أما الحقيقة لا يرى مبكرًا سوى من هم داخل المشهد من مسؤولين ومدربين.

صحيح أن تلك القاعدة لا تبقى ثابتة دائمًا، لكنها نادرًا ما تُخطئ، فـ"الجمهور ليس دائمًا على حق"، وتلك الحقيقة تجلت بوضوح في عدة مشاهد بكأس العالم 2026، نستعرضها في السطور التالية..


  • مونديال أمريكا سيكون "الأسوأ" على الإطلاق!

    هذه النقطة تحدثنا عنها تفصيلًا في تقرير منفصل، فكم التشاؤم الذي سيطر على الوسط الرياضي قبل هذه البطولة، ربما استحق فرد موضوعًا خاصًا للاعتراف بأنه كان مبالغًا به بعد نهاية الحدث العالمي..

    لأن التوسع جلب المليارات وأسكت المشككين.. كأس العالم 2026 كسب الرهان وأهلًا بـ64 منتخبًا من أجل المتعة!


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  • محمد كنو؟ .. مجاملة هلالية!

    لاعب الوسط السعودي الذي عارض قطاع كبير من الجمهور قرار المدرب جورجيوس دونيس باستدعائه ضمن القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم 2026.

    حجة الجماهير أن كنو لا يشارك أساسيًا في صفوف الهلال، وأن استدعاءه ما هو إلا لكونه لاعبًا في صفوف الزعيم، وهناك من أكد أن الصقور ليسوا في حاجة فنية له، والنتيجة؟



    كنو ربما أفضل ثالث لاعب في الأخضر بالحدث العالمي بعد الثنائي محمد العويس وعبدالإله العمري.

    الحقيقة أن غالبية لاعبي الأخضر لم يقدموا المطلوب نهائيًا، وكلفوا منتخبهم الوداع من مرحلة المجموعات بتعادلين أمام أوروجواي (1-1)، وكاب فيردي (0-0)، مع هزيمة أمام إسبانيا (0-4).

    لكن لا ينكر أحد أن كنو على المستوى الفردي كان جيدًا في الربط بين الخطوط وعلى الجانبين الدفاعي والهجومي، فهو ذهب لا يصدأ حتى وإن بلغ الـ31 من عمره.


  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    أنيس حاج موسى "أجدر" من رياض محرز

    لا يختلف اثنان على موهبة الجناح الجزائري أنيس حاج موسى، وأنه ربما يكون "خليفة" النجم رياض محرز في المستقبل.

    لكن قبل انطلاق كأس العالم 2026، كثيرون رأوا أنه أجدر من محرز كمشاركة أساسية، لكن ما أثبتته المباريات أنه ليس جاهزًا بعد.

    حاج موسى ربما يبدع عند الدفع به كبديل، وإن كان أيضًا لم يفعل في كأس العالم 2026، لكن أساسيًا فقد لعبت قلة خبراته دورًا في "حرقه" مبكرًا في أعين الجماهير الجزائرية التي كانت هي نفسها التي تدافع عن حقه قبل المونديال.

    الأكيد أن حاج موسى المستقبل أمامه كبير، لكن الدفاع الجم عن حقه في المشاركة بشكل أساسي قبل البطولة لم يكن لجدارته فقط، إنما النسبة الأكبر منه كانت ذمًا في رياض محرز، وهو ما أوقع الجمهور في فخه.


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  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    فرنسا "المنتخب الذي لا يُقهر"!


    قبل انطلاق الحدث العالمي، إن أخذت جولة في الوسط الجماهيري، والحقيقة حتى أوساط النقاد والصحفيين، فإن المرشح الأول للفوز باللقب كان المنتخب الفرنسي.

    الحقيقة أن قائمة الديوك هي ما أوحت للغالبية بذلك، فهو المنتخب كامل الصفوف تقريبًا بنجوم من الصف الأول في كل مركز.

    لكن ما حدث داخل المستطيل الأخضر في أصعب مباراتين بالبطولة كان عكس ذلك تمامًا، سواء أمام إسبانيا في نصف النهائي أو إنجلترا في مباراة المركز الثالث.

    الديوك لم يخذلوا الجمهور فقط، بل خذلوا أنفسهم قبل الجميع.


  • Hossam Hassan Egypt 2026Getty Images

    أين حسام عبدالمجيد يا حسام حسن؟!

    هذا السؤال الذي لام به الجمهور المصري أجمع تقريبًا المدير الفني حسام حسن عقب مواجهة الأرجنتين، بعدما دفع بالثنائي الهجومي عمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه" في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، ومعهما كانت الريمونتادا للخصم بعد تقدم الفراعنة 2-0 حتى الدقيقة 78.

    لكن بعد أيام من اللوم والعتب بين المصريين ومدربهم، ربما أتت الإجابة بوضوح خلال المباراتين التاليتين للتانجو سواء أمام سويسرا أو إنجلترا في دوري ربع النهائي ونصفه .. كلاهما اعتمد على الدفاع وفي الأخير الانتصار الأرجنتيني أتى في الوقت القاتل.

    فحتى وإن كان المنتخب المصري قد اعتمد على 11 مدافع في الدقائق الأخيرة، فإن الاستفاقة الأرجنتينية بقيادة ليونيل ميسي في العشر دقائق الأخيرة من كل مباراة كفيلة بقلب الموازين كافة مهما كانت حالة المنافس.


  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    حسام حسن يجامل لاعبي الأهلي على حساب المنتخب المصري!

    استمرارًا مع اللوم الذي وجه لحسام حسن؛ المدير الفني لمنتخب مصر، على مدار كأس العالم 2026، فهناك واقعة أخرى بطلها جناح الأهلي أحمد سيد "زيرو"..

    هذا اللاعب الذي كان يدفع به حسن في الشوط الثاني على مدار مرحلة المجموعات، وسط تساؤلات عن عدم الدفع بهيثم حسن؛ جناح ريال أوفييدو، بدلًا منه، خاصةً وأن الأخير قدم أوراق اعتماده بالفعل في الوديات، على عكس الأول الذي يعاني من تراجع كبير في مستواه.

    قطاع ليس بقليل من الجمهور، خاصةً المنتمي للزمالك، فسر تصرف حسام حسن على أنه مجاملة للاعب الأهلي على حساب المنتخب المصري.

    دارت الأيام، وبدأ ظهور هيثم حسن من دور الـ32، ليخرج بنفسه مؤكدة أن استبعاده في مرحلة المجموعات عائد لعدم إنهاء بعض الأوراق الخاصة بالجنسية الرياضية وقانونية المشاركة مع المنتخب المصري، وفور حل الأزمة شارك بالفعل بصورة طبيعية.


  • imago-sport-1075321490.jpgPressinphoto

    محمد هاني "سيُهان" من جيريمي دوكو

    هذا اللاعب الذي تحمل الكثير من بعض الجماهير المصرية سواء قبل كأس العالم 2026 أو حتى أثناء البطولة..

    قبل المونديال، هناك من سخر من قدرة الظهير الأيمن المصري على إيقاف النجم البلجيكي جيريمي دوكو، لكن هاني كان في الموعد ونجح في تجحيم منافسه بصورة كبيرة، حتى خرج الفراعنة بنقطة التعادل (1-1).

    لكن إن كانت تلك الفئة متابعة جيدة لأداء هاني مع الأهلي في كافة نسخ كأس العالم للأندية التي شارك بها، ربما لمنحته المزيد من الثقة، فهو حتى وإن كان أداؤه يتراجع على المستوى المحلي، يختلف كليًا على الساحة العالمية.

    وأثناء المونديال، لامه الجمهور وسخر منه لإحرازه هدفين في شباك المنتخب المصري عن طريق الخطأ أمام بلجيكا وأستراليا، بل طالته سخرية الصحفيين المصريين أمام المنصات الأجنبية في مشهد مخزٍ.

    إلا أنه وبعد نهاية الحصاد المونديالي، فإن محمد هاني ربما يتشارك مع مصطفى شوبير كأفضل ثنائي في المنتخب المصري على مدار كأس العالم 2026.


  • MessiGetty Images

    الأرجنتين "مدلل" فيفا

    تلك العبارة التي ترددت على لسان الجماهير من مختلف الجنسيات على مدار كأس العالم 2026، لكن النتيجة النهائية دحضتها..

    في الأخير خسر رفاق ليونيل ميسي اللقب العالمي لصالح المنتخب الإسباني، ولم تُثبت نظرية الجماهير صحتها!