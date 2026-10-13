"راتب خفي" من وراء كأس العالم 2026 .. طعن جديد في نزاهة جياني إنفانتينو ورد فيفا يحسم الجدل

يواجه إنفانتينو دعوات متجددة للتنحي عن منصبه كرئيس للفيفا، عقب تقارير تفيد بتلقيه راتبًا ثانيًا غير مُعلن عنه بقيمة 1.3 مليون جنيه إسترليني. ورغم أن الهيئة العالمية المسؤولة عن إدارة كرة القدم قد التزمت علنًا بالشفافية فيما يتعلق بدخل قيادتها منذ عام 2016، إلا أن هذه المدفوعات المحددة لعام 2024 غابت بشكل لافت عن التقرير السنوي الرسمي للمنظمة، الذي لم يذكر سوى راتبًا قدره 3.88 مليون جنيه إسترليني.

ومع ذلك، فقد سلطت الإقرارات الضريبية الأمريكية الأخيرة الضوء على المعاملة الإضافية البالغة 1.3 مليون جنيه إسترليني، والتي مصدرها FWC2026، وهي الشركة التابعة التي أُنشئت لإدارة كأس العالم المقبلة. وقد أدى هذا الاكتشاف إلى اتهامات بأن الفيفا لا تلتزم بلوائح الشفافية الخاصة بها. وعلى وجه التحديد، تنص الفقرة 13 من المادة 43 من النظام الأساسي للفيفا على ما يلي: «يجب الإعلان عن المكافآت الفردية لرئيس الفيفا وأعضاء المجلس والأمين العام للفيفا».