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علي سمير

تركيا والولايات المتحدة | سقوط أمريكي ينشر الفرح لدى مورينيو وإليكم "خريطة الرعب" لخروج باراجواي من كأس العالم

فقرات ومقالات
أردا جولر
مقال رأي
باراجواي ضد أستراليا
باراجواي
أستراليا
كأس العالم
تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية
تركيا
الولايات المتحدة الأمريكية
جوزيه مورينيو

ماذا حدث في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للمونديال؟

شتان الفارق بين الحالة التي دخلت بها تركيا الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026، بالمقارنة مع نظيرتها الولايات المتحدة الأمريكية، قبل مواجهتهما معًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

فريق تمتع بانتصارين على أستراليا وباراجواي، وآخر هُزم من نفس الثنائي وودع البطولة بالدموع، ولكن الغريب أن الأتراك نجحوا في اقتناص الفوز على أصحاب الأرض بنتيجة 3/2.

بالنظر إلى الطريقة التي لعب بها ماوريسيو بوتشيتينو، فلا عجب من هذه الهزيمة، الأرجنتيني أجرى 9 تغييرات على تشكيلة فريقه التي انتصرت على أستراليا في سياتل، مما أثر كثيرًا على مردود الأمريكان.

المدافع أوستن تراستي سجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، قبل أن يعادل نجم ريال مدريد أردا جولر النتيجة في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف باريس يلماز الثاني، وعادت أمريكا بعدها بالتعادل عن طريق سيباستيان بيرهالتر.

وفي الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور نحو التعادل 2/2، أحرز كان أيهان هدف الفوز للأتراك في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع .. انتصار بلا فائدة.

النتيجة لم تغير أي شيء في الصدارة، الولايات المتحدة في المركز الأول بـ6 نقاط، ثم أستراليا وباراجواي 4 بعد تعادلهما سلبيًا بنفس الجولة، ثم تركيا في المركز الأخير بلا نقاط.


  • guler Getty Images

    أنباء سعيدة لمورينيو

    المباراة بالتأكيد كانت تهم عشاق ريال مدريد ومدرب الفريق جوزيه مورينيو، الذي وصل مؤخرًا إلى هذا المنصب لخلافة الإسباني ألفارو أربيلوا، والسبب واضح وهو أردا جولر!

    صانع ألعاب الميرينجي كان نجم المباراة بلا منازع، وأظهر شخصية قوية في محاولة قيادة فريقه من الناحية الفنية، للخروج ولو بفوز واحد يحفظ ماء وجه بلاده بعد الخسارة من أستراليا وباراجواي.

    اللاعب أظهر حالة مبهرة من الالتزام والقتال على كل كرة، وكان مؤثرًا في الثلث الأخير، وإن عابه التمريرات الخاطئة نوعًا ما، ولكن هذا يرجع إلى حقيقة أنه أكثر اللاعبين مجازفة بصفوف فريقه.

    جولر نجح في 3 مراوغات من أصل 3 محاولات، وسجل هدفًا، ولمس الكرة 67 مرة وتميز في حمل الكرة من منتصف الملعب نحو مناطق الخطورة، وبدونه لما فازت تركيا اليوم.

    نجم ريال ظهر وكأنه يبعث برسالة إلى مورينيو قبل عودته لريال مدريد، ولعل المشهد الأبرز كان في المراوغة المهينة لنجم أمريكا الأول كريستيان بوليسيتش وهي لقطة اعتدنا عليها كثيرًا من النجم التركي.



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  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بوليسيتش لا غنى عنه

    قبل انطلاق هذه البطولة، كان الجميع يُعلق الآمال على النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش، كالسلاح الأهم والأبرز لبلاده خاصة وأن البعض يطلق عليه لقب "ليونيل ميسي الولايات المتحدة".

    اللاعب شارك لشوط واحد فقط في المباراة الأولى ضد باراجواي، لمعاناته من مشكلة في العضلة الخلفية، وغاب أيضًا في الفوز على أستراليا بهدفين نظيفين، ورغم انتصار الفريق من دونه، إلا أن مواجهة اليوم أثبتت حاجة بوتشيتينو له.

    أداء الولايات المتحدة تحسن كثيرًا بعد دخول بوليسيتش لمدة 32 دقيقة ضد تركيا رغم التعرض للهزيمة، حيث تداخل في أغلب اللقطات المهمة لبلاده ووصلت دقة تمريره للكرة إلى 100%.

    نجم ميلان كان سيتوج مستواه الرائع بهدف ولكن التوفيق لم يحالفه، ولكن أهم شيء هو عودته إلى أفضل حالة بدنية وفنية له قبل انطلاق مرحلة خروج المغلوب أمام البوسنة والهرسك الأسبوع القادم.


  • Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    على الجانب الآخر .. مواجهة مملة بين باراجواي وأستراليا

    في الوقت الذي اتسمت فيه مباراة تركيا وأمريكا بالندية والإثارة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، شاهدنا إحدى أكثر المباريات مملًا في المونديال بين الثنائي الآخر.

    الأمور كانت واضحة لدى مدرب باراجواي جوستافو ألفارو من أجل التأهل المباشر، اللعب بلا ارتكاب أي أخطاء فادحة ومحاولة الحذر من الخصم الأسترالي بأقصى شكل ممكن.

    باراجواي لم تفعل أي شيء في الشوط الأول، ولم تسدد سوى كرة ضعيفة فقط على المرمى، كما أن أستراليا لم تفعل الكثير رغم حرصها على الهجوم أكثر من ممثل أمريكا الجنوبية.

    المدرب توني بوبوفيتش أراد التسجيل مبكرًا وإغلاق المساحات، ولكن المحاولات اقتصرت على مناوشات دون أي تهديد حقيقي على المرمى، لتكون إحدى المباريات المملة "النادرة" في المونديال الحالي الذي يتسم بالمتعة والإثارة.

    النتيجة منحت أستراليا المركز الثاني لتنتظر أي من مصر وبلجيكا وإيران، للعب مع أحدهم في دور الـ32 من المسابقة.

    وعلى الجانب الآخر يبدو أن 4 نقاط ستكون كافية لباراجواي، ولكن فارق الأهداف يضعها في المركز الرابع ضمن ترتيب أفضل ثوالث، مع تبقي 6 مجموعات من الجولة الثالثة.

    الوضع سيكون صعبًا على عشاق ممثل أمريكا الجنوبية، البقاء أم مغادرة أمريكا الشمالية تمامًا؟ سنرى ما ستسفر عنه الأمور، ولكن بالتأكيد الفريق يشعر بهذا القلق ليدفع ثمن خسارته 4/1 من الولايات المتحدة بالجولة الأولى!


  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كيف تخرج باراجواي من كأس العالم؟

    وفقًا للتقديرات الحالية، فإن باراجواي لديها نسبة 0.8% فقط من مغادرة كأس العالم، ويجب حدوث السيناريوهات التالية لوقوع الكارثة :

    - المجموعة السابعة : فوز بلجيكا على نيوزلندا وسقوط مصر أمام إيران

    - المجموعة الثامنة : فوز كاب فيردي على السعودية "أو انتصار الأخضر بفارق هدفين"، مع فوز أوروجواي على إسبانيا

    - المجموعة العاشرة : تعادل الجزائر والنمسا بنتيجة هدفين أو أكثر كل فريق

    - المجموعة الحادية عشر : فوز الكونغو الديمقراطية على أوزبكستان

    - المجموعة الثانية عشر : فوز كرواتيا على غانا بفارق 3 أهداف أو أكثر