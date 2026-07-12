"مجاملات ضيقة وجناية حقيقية" .. السعودية تسجل إخفاقًا جديدًا في كأس العالم 2026 رغم الوداع من المجموعات

من جانبه، كانت رسالة الصحفي الرياضي سلطان الحارثي أكثر حدة، حيث طالب بغربلة شاملة للجنة الحكام السعودية، متسائلًا عمن تسبب في إرسال الثلاثي للمحفل العالمي دون جاهزية تامة، ما تسبب في عدم الاعتماد عليهم في المهام الأساسية بالمباريات.

ونشر الحارثي رسالته بعنوان: "قضاة ملاعب أم ضيوف شرف؟ جناية تسجيل الحضور على التحكيم المحلي".

رسالة الحارثي جاء بها: "عاد الحكام السعوديون من المحفل المونديالي بسيرة طوتها الخيبة، عادوا سالمين من عناء السفر، لكنهم غير غانمين لأي أثر، كمن رجع بخفي حنين، عادوا ولم تُسند إليهم قيادة مباراة واحدة، ليبقى السؤال الحارق معلقاً في فضاء رياضتنا: من الذي ظلم الحكم المحلي، وشوّه مسيرته بدفعه إلى واجهة عالمية دون أدنى جاهزية أو فائدة تُذكر؟!

"إن الزجّ بكوادر تحكيمية لم تكتمل أدواتها لمقارعة الصفوة على مستوى العالم _فقط من أجل تسجيل حضور باهت أو إرضاء لتوازنات ومجاملات ضيقة_ يمثل جناية حقيقية بحق الحكم نفسه قبل أن يكون إخلالاً بمكانة الرياضة الوطنية!! كيف يُدفع بحكام غير مؤهلين إلى معترك المونديال وهم مجردون من الخبرات التراكمية القارية، ومحرومون من إدارة القمم والمباريات الجماهيرية الكبرى في موطنهم (بسبب فشلهم)؟".

وأضاف: "إن من ظلم الحكم السعودي هو ذلك الفكر الإداري الذي اختزل الطموح في مجرد "الوصول" واعتبره الإنجاز الأقصى، متناسياً أن القيمة الحقيقية تكمن في "التمثيل الفاعل" وفرض الكفاءة".

سلطان الحارثي اختتم: "إن العودة بصافرة صامتة لم تدُر بها مباراة واحدة هي مرآة صادقة لخلل بنيوي محلي، يؤكد أننا بحاجة ماسة إلى غربلة شاملة، غربلة تبدأ من الجذور بإعادة هيكلة لجان التحكيم، لتصنع لنا قضاة ملاعب مهابين، لا مجرد أسماء تُستكمل بها قوائم الوفود".











