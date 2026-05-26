مفاجأة تعكس معاناة المانشافت .. أزمة تضرب ألمانيا بسبب "الرقم الأيقوني" في الفريق بكأس العالم

كما كان متوقعًا، سيرتدي الحارس العائد مانويل نوير القميص رقم 1 الشهير في كأس العالم المقبلة مع منتخب ألمانيا، أما نائبه، أوليفر باومان، فقد خُصص له الرقم 12، في حين سيحمل النجم الشاب لينارت كارل الرقم 25. ومع ذلك، فإن رقم قميص أحد الجناحين هو الذي يثير الجدل الأكبر.

سيرتدي جيمي لويلينج، لاعب نادي في إف بي شتوتجارت، القميص رقم 9 المرموق خلال البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وعادةً ما يُخصص هذا الرقم للمهاجمين، وكان آخر من ارتداه هو نيكلاس فولكروج، الذي لم يُدرج اسمه في قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم.

يلعب لويلينج في المقام الأول كجناح في فريق شتوتجارت، حيث يرتدي رقم 18، وسيتولى الآن ارتداء القميص رقم 9 الشهير خلال البطولة، وهو الأمر الذي يعكس معاناة البلاد بسبب تواجد أي مهاجم من الطراز الرفيع بتشكيلتها منذ سنوات.



