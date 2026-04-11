كأس العالم يمنح نيمار دفعة معنوية، حيث ألمح كارلو أنشيلوتي إلى أنه مستعد لاصطحاب نجم البرازيل إلى كأس العالم - بشرط واحد
أنشيلوتي يترك الباب مفتوحًا
لا يزال نيمار يعاني من مشاكل الإصابات منذ عودته من إصابة تمزق الرباط الصليبي الأمامي، وقد غاب عن أول 10 مباريات من الموسم بعد خضوعه لعملية تنظير في ركبته اليسرى في ديسمبر. وعاد بعد ذلك إلى الملاعب، لكنه استبعد من تشكيلة سانتوس عدة مرات بسبب مخاوف تتعلق بلياقته البدنية وإيقافه. ومع ذلك، أوضح أنشيلوتي أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام أفضل هداف في تاريخ البلاد. وفي حديثه إلى صحيفة "ليكيب"، أقر المدرب الإيطالي بمكانة نيمار، بينما أوضح بالضبط ما يحتاج لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق إلى فعله ليحجز تذكرته إلى أمريكا الشمالية.
- Getty Images Sport
الإنذار النهائي بشأن اللياقة البدنية
أوضح أنشيلوتي أنه على الرغم من أن الموهبة لا تشكل أبدًا موضع شك، فإن الجاهزية البدنية هي الأولوية المطلقة في اختيار تشكيلته. وأكد المدرب أنه لن تكون هناك معاملة خاصة للنجوم الكبار إذا لم يتمكنوا من تلبية المتطلبات الصارمة لبطولة كبرى.
وقال أنشيلوتي بحزم: "نيمار قادر على العودة. لقد قلت ذلك عدة مرات، والأمر واضح جداً: لن أستدعي سوى اللاعبين الجاهزين بدنياً". "بعد إصابته في الركبة (في ديسمبر)، تعافى نيمار جيداً؛ وهو يسجل الأهداف. عليه أن يواصل السير في هذا الاتجاه ويحسن لياقته البدنية. إنه على الطريق الصحيح".
أسطورة قيد التقييم
بسجل يبلغ 79 هدفاً في 128 مباراة، يظل نيمار شخصية أساسية في تاريخ المنتخب البرازيلي، ويدرك أنشيلوتي جيداً رغبة الجماهير في رؤية المهاجم يحظى بفرصة أخيرة للفوز باللقب الذي ظل بعيداً عنه طوال مسيرته. "نيمار جزء من تاريخ كرة القدم البرازيلية، وسيظل كذلك. إنه موهوب للغاية، ومن الطبيعي أن يعتقد الناس أنه قادر على مساعدتنا في الفوز بكأس العالم القادمة. في الوقت الحالي، يخضع تقييمًا من قبل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) ومن قبلي شخصيًا، ولا يزال أمامه شهران لإثبات أنه يمتلك الصفات المطلوبة للعب في كأس العالم القادمة"، أوضح المدرب.
- Getty Images Sport
تشكل المباريات المحلية الحاسمة منصةً
تبدأ فرصة نيمار لإثبات جدارته على الفور من خلال مباريات محلية حاسمة مع فريق سانتوس. ومن المتوقع أن يقود خط الهجوم هذا السبت في مباراة مهمة ضمن الدوري البرازيلي ضد أتلتيكو مينيرو في ملعب فيلا بيلميرو. وإذا تمكن نيمار من الحفاظ على مستواه الحالي وتجنب أي انتكاسات بدنية أخرى، فإن حلمه بالمشاركة في كأس العالم للمرة الأخيرة سيظل حياً.