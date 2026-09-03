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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"ظهر بكأس العالم للناشئين".. الأهلي يخطف مهاجم قطر في صفقة مفاجئة

الأهلي
الغرافة
قطر
قطر الناشئين
دوري روشن السعودي
انتقالات

جديد ميركاتو الأهلي..

حسم عملاق جدة الأهلي صفقة مفاجئة، مساء اليوم الخميس؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

الأهلي يُعاني من تراجع كبير في الأداء، مع تذبذب واضح في النتائج؛ وذلك مع المدير الفني "الكرواتي - الهولندي" مارينو بوسيتش، الذي تولى المهمة خلفًا للألماني الشاب ماتياس يايسله.

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  • الأهلي يتعاقد مع صفقة مفاجئة من قطر

    وفي هذا السياق.. أعلن الصحفي الرياضي وليد سعيد تعاقد عملاق جدة الأهلي، مع صفقة هجومية مفاجئة من نادي الغرافة القطري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    سعيد كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ عن ذلك: "رسميًا.. الأهلي يوقع مع المهاجم عيسى وليد، قادمًا من الغرافة".

    وأشار سعيد إلى أن وليد يبلغ من العمر 18 سنة؛ وهو من مواليد المملكة العربية السعودية، أساسًا.

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  • عيسى وليد شارك في كأس العالم للناشئين!

    واستكمالًا لخبره.. أعطى الصحفي الرياضي وليد سعيد معلومات إضافية، عن المهاجم الشاب عيسى وليد؛ المُنتقل من نادي الغرافة القطري إلى عملاق جدة الأهلي، في صيف العام الحالي.

    وأكد سعيد أن وليد، سبق له تمثّيل منتخب قطر للناشئين؛ بل وشارك معه في بطولة كأس العالم 2025، التي استضافتها الدوحة على أراضيها.

    * ملاحظة: حسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، شارك اللاعب في مباراة رسمية وحيدة مع فريق الغرافة الأول، بالإضافة إلى 7 لقاءات مع منتخب قطر تحت 17 سنة؛ لكن دون تسجيل، أو تقديم أي تمريرة حاسمة لزملائه.

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    غضب جماهير الأهلي "يطيح" بالمدير الرياضي!

    المثير في الأمر أن "الجدل"؛ أصبح هو عنوان ميركاتو عملاق جدة الأهلي، في صيف العام الحالي.

    نعم.. جمهور الأهلي أعرب عن غضبه من عديد الصفقات، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ آخرها التعاقد مع النجم الأوكراني أرتيم بوندارينكو، القادم من النادي المحلي شاختار دونتسيك على سبيل الإعارة.

    وبسبب هذا الغضب الجماهيري؛ زادت التقارير التي تتحدث عن اتخاذ الإدارة الأهلاوية، قرارًا بـ"إقالة" المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الأهلي في الموسم الحالي

    عملاق جدة الأهلي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بشكلٍ متذبذب للغاية؛ خاصة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك في أول 4 جولات تحديدًا.

    وفاز الأهلي في مباراتين وخسر مثلهما، في مسابقة دوري روشن السعودي - حتى الآن -؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الأولى: الدرعية (0-1) الأهلي.

    * الجولة الثانية: الأهلي (4-0) أبها.

    * الجولة الثالثة: الهلال (3-0) الأهلي.

    * الجولة الرابعة: الخلود (3-1) الأهلي.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي؛ فقد فاز الراقي (2-1) ضد نادي الأنوار، ليتأهل إلى ثمن النهائي رسميًا.

    أيضًا.. تخطى الأهلي عقبة نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي؛ ليتأهل لمواجهة فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على لقب كأس القارات الثلاث "الإنتركونتيننتال".