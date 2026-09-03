"ظهر بكأس العالم للناشئين".. الأهلي يخطف مهاجم قطر في صفقة مفاجئة

عملاق جدة الأهلي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بشكلٍ متذبذب للغاية؛ خاصة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك في أول 4 جولات تحديدًا.
وفاز الأهلي في مباراتين وخسر مثلهما، في مسابقة دوري روشن السعودي - حتى الآن -؛ وذلك على النحو التالي:
* الجولة الأولى: الدرعية (0-1) الأهلي.
* الجولة الثانية: الأهلي (4-0) أبها.
* الجولة الثالثة: الهلال (3-0) الأهلي.
* الجولة الرابعة: الخلود (3-1) الأهلي.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي؛ فقد فاز الراقي (2-1) ضد نادي الأنوار، ليتأهل إلى ثمن النهائي رسميًا.
أيضًا.. تخطى الأهلي عقبة نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي؛ ليتأهل لمواجهة فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على لقب كأس القارات الثلاث "الإنتركونتيننتال".