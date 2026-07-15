وسط انشغاله في كأس العالم .. لصوص يستهدفون منزل لامين يامال ببرشلونة

وقعت محاولة الاقتحام في منزل يامال في إسبلوجيس دي لوبريجات ببرشلونة، بعد وقت قصير من فوز إسبانيا على فرنسا في تكساس.

وعلى الرغم من أن اللاعب كان على بعد آلاف الأميال ينافس على الجائزة الكبرى في كرة القدم، إلا أن فريق الحراسة الخاص به ظل في حالة تأهب قصوى وتمكن من منع وقوع أي خسائر في الممتلكات.

ووفقًا لـ«يورو نيوز»، رصد رجال الأمن شخصين يرتديان أغطية للرأس على كاميرات المراقبة أثناء محاولتهما تسلق السور المحيط بالقصر. وأدى رد الفعل السريع للحراس إلى إرباك اللصين، اللذين لاذّا بالفرار من المكان قبل أن يتمكنا من دخول المنزل أو الاستيلاء على أي ممتلكات ثمينة.



