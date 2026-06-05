كولومبيا | إرث إسكوبار باقٍ وخاميس أيضًا .. جوهرة ندم عليها ليفربول وكتابة التاريخ واردة رغم السقوط أمام الكبار!

وكأنه أبى أن يرحل دون أن يترك إرثًا، لا تزال كولومبيا تتجرع معه مر المعاناة، تاجر المخدرات بابلو إسكوبار، الذي كتب أسطورة المال والسياسة والجريمة، الذي مات بطلق ناري في 1993، ولا تزال هديته على قيد الحياة.

منذ الثمانينيات وحتى يومنا الحالي، تغير دستور البلاد وتعاقب رؤساؤها وحروبها، ولا تزال الأزمة قائمة؛ ماذا نفعل بـ"أفراس نهر" إسكوبار؟

في تقرير نشرته ELPAIS، إذا ما ابتعدنا حوالي 93 ميلًا من ميديلين، نرى حديقة الحيوان، التي بناها إسكوبار، المهووس بجنون العظمة، ما بين وحيد القرن وفيلة، وحيوانات اشتراها من السوق السوداء، وأفراس نهر.

"أفراس نهر الكوكايين"، التي ما أن رحل صاحبها، حتى هرب بعضها من البرك وشق طريقه نحو نهر ماجدالينا، تضاعفت أعدادها، وبات هناك 169 فرس نهر، وقد يبلغوا الألف بحلول عام 2035.

لويس دياز، لا ليس نجم بايرن ميونخ، بل مزاع أمي، كاد أن يغتاله فرس نهر، حينما كان يستقي الماء من بركة مزرعة، في مايو 2020، قالت عنه أمه "طوال العام الأول، لم يكن يسمع اسم الحيوان، لأنه كان يبكي بشدة".

وبينما تبحث كولومبيا عن حلّ، حتى قررت إعدام نحو 80 منها، قرر نجل موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، تقديم عرض بمثابة "طوق نجاة"، بأنه مستعد لاستضافة أفراس نهر رئيس كارتر ميدلين، عنده في الهند، للإبقاء على حياتها.

ومن إرث إسكوبار إلى كرة القدم، ومواهب كولومبيا التي لا تنضب، ننتقل معًا إلى الحديث عن صناع القهوة في كأس العالم..