كوريا الجنوبية | ديون حقيقية وكسر أسنان وراء "لعبة الحبار" .. عودة سون بطل موقعة ألمانيا و"توحيد" ثنائي بايرن وباريس!

"في هذا الصراع المميت، تنهار الأعراف الاجتماعية، ويحاصر المتسابقون في حرب ضروس، حيث الحياة البشرية قاسية ووحشية وقصيرة. نحن نعيش في عالم أشبه بلعبة الحبار".

تخيل أنك تفقد ستة من أسنانك من أجل إخراج عملك إلى النور، تحكي تجربتك مع بطل العمل، الذي راهن على حياته "مرتين"، وسط 456 لاعبًا، غارقون في الديون، الفائز يعود بـ4.6 مليار وون، والخاسر تزهق روحه بطلقة نارية.

هوانج دونج هيوك، صاحب العمل الأنجح على الإطلاق في تاريخ منصة "نتفليكس"، حكى تجربته القاسية، التي كانت سببًا في خروج هذا العمل إلى النور، بعد الأزمة المالية العالمية التي أضرت بكوريا الجنوبية عام 2009، قال لـ"جارديان": "عانيت من ضائقة مالية كبيرة؛ لأن والدتي تقاعدت من الشركة التي كانت تعمل بها، كنت أعمل على فيلم، لكننا لم نحصل على التمويل اللازم، لم أستطع العمل لمدة عام تقريبًا، واضطررنا إلى الاقتراض، أنا ووالدتي وجدتي".

وجد متنفسه في القصص المصورة، "باتل رويال" و"ليار جيم"، تعاطف مع شخصياتها الذين كانوا يحتاجون للمال والنجاح، وبين استلهام فكرته من ألعاب الأطفال، والتفكير في لعبة من أجل البقاء، شق طريقه نحو رأس الحبار، حيث القتال من أجل الفوز، والحب تشبث يائس بالقوى بحثًا عن البقاء على قيد الحياة.