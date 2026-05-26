علي رفعت

كأس العالم في أمان.. إنتر ميامي يكشف حالة ميسي بعد مغادرة الملعب مصابًا!

قدم نادي إنتر ميامي آخر المستجدات بشأن ليونيل ميسي بعد أن تم استبدال اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا يوم الأحد في مباراة ضد فيلادلفيا يونيون بسبب شعوره بألم جسدي. وبعد إجراء المزيد من الفحوصات يوم الاثنين، أعلن النادي أن التشخيص الأولي لحالة ميسي أظهر «إجهادًا مفرطًا مصحوبًا بإرهاق عضلي في أوتار الركبة اليسرى»، مشيرًا إلى أن عودته إلى الملاعب ستتوقف على «تطور حالته السريرية والوظيفية».


    من المتوقع أن يكون جاهزًا لكأس العالم

    على الرغم من أن نادي «إنتر ميامي» لم يحدد موعدًا واضحًا لعودة ميسي، إلا أن فابريزيو رومانو أفاد بأن المهاجم الأرجنتيني من المتوقع أن يكون جاهزًا بحلول موعد انطلاق كأس العالم في يونيو.



    موسم ميسي حتى الآن

    لعب ميسي جميع مباريات ميامي الخمس عشرة هذا الموسم باستثناء مباراة واحدة، وسجل 12 هدفاً وقدم ثماني تمريرات حاسمة في مباريات الدوري. وهو حامل لقب أفضل لاعب في الدوري، بعد أن فاز بالجائزة في الموسمين الماضيين.

    جدول مباريات الأرجنتين القادمة

    سيخوض المنتخب مباراتين وديتين قبل أن يبدأ الدفاع عن لقبه في 16 يونيو في كانساس سيتي ضد الجزائر.

    ما هي الخطوة التالية لفريق إنتر ميامي؟

    سيحظى فريق «هيرونز» بفترة راحة طويلة قبل العودة إلى الملاعب، حيث من المقرر أن يخوض مباراته التالية في الدوري يوم 22 يوليو. ويحتل الفريق حالياً المركز الثاني في المؤتمر الشرقي برصيد 31 نقطة بعد 15 مباراة.