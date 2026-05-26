Getty Images Sport
كأس العالم في أمان.. إنتر ميامي يكشف حالة ميسي بعد مغادرة الملعب مصابًا!
- Getty Images Sport
من المتوقع أن يكون جاهزًا لكأس العالم
على الرغم من أن نادي «إنتر ميامي» لم يحدد موعدًا واضحًا لعودة ميسي، إلا أن فابريزيو رومانو أفاد بأن المهاجم الأرجنتيني من المتوقع أن يكون جاهزًا بحلول موعد انطلاق كأس العالم في يونيو.
- Getty Images Sport
موسم ميسي حتى الآن
لعب ميسي جميع مباريات ميامي الخمس عشرة هذا الموسم باستثناء مباراة واحدة، وسجل 12 هدفاً وقدم ثماني تمريرات حاسمة في مباريات الدوري. وهو حامل لقب أفضل لاعب في الدوري، بعد أن فاز بالجائزة في الموسمين الماضيين.
- AFP
جدول مباريات الأرجنتين القادمة
سيخوض المنتخب مباراتين وديتين قبل أن يبدأ الدفاع عن لقبه في 16 يونيو في كانساس سيتي ضد الجزائر.
- Getty Images Sport
ما هي الخطوة التالية لفريق إنتر ميامي؟
سيحظى فريق «هيرونز» بفترة راحة طويلة قبل العودة إلى الملاعب، حيث من المقرر أن يخوض مباراته التالية في الدوري يوم 22 يوليو. ويحتل الفريق حالياً المركز الثاني في المؤتمر الشرقي برصيد 31 نقطة بعد 15 مباراة.