كأس العالم في أمان.. إنتر ميامي يكشف حالة ميسي بعد مغادرة الملعب مصابًا!

قدم نادي إنتر ميامي آخر المستجدات بشأن ليونيل ميسي بعد أن تم استبدال اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا يوم الأحد في مباراة ضد فيلادلفيا يونيون بسبب شعوره بألم جسدي. وبعد إجراء المزيد من الفحوصات يوم الاثنين، أعلن النادي أن التشخيص الأولي لحالة ميسي أظهر «إجهادًا مفرطًا مصحوبًا بإرهاق عضلي في أوتار الركبة اليسرى»، مشيرًا إلى أن عودته إلى الملاعب ستتوقف على «تطور حالته السريرية والوظيفية».



