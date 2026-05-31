فرنسا | بلد الفئران وزواج الأموات .. احتفالات قوس النصر وكتيبة مُرعبة لختام 14 عامًا مثيرة مع ديشان!

بلد الجمال، مدينة النور، نعم، مثلما بادر إلى ذهنك عزيزي القارئ، الآن أنت تقف أمام برج أيفل، تأكل الكرواسون وتحتسي القهوة، تحلم بلحظة رومانسية مع من تحب.

ديك الغال، يصيح، والحقيقة تنكشف، الجمال الذي يحيط بهذا البلد، يخفي وراءه عادات غير طبيعية، وأشياء ربما لا تود سماعها، لو أردت أن تسافر الآن إلى فرنسا.

هل تعلم ما يُقال عن باريس؟ في بلد الروائح والعطور، تتجاوز الفئران أعداد البشر، بين 3-6 ملايين فأر يعيشون في شبكة المجاري وأنفاق المترو وعلى ضفاف نهر السين، ورئيسة البلدية آن هيدالجو، قالت إن على أهل المدينة أن يتعايشوا معها، لأن الإبادة التامة ليست الحل.

يأكلون الخنزير ويجرّمون تسميته بـ"نابليون"، نعم، إذا كنت تمتلك خنزيرًا في فرنسا، وأطلقت عليه اسم الامبراطور الذي رحل منذ ما يقرب من مائتي سنة، تكون خارجًا عن القانون، لأنه يعد إهانة لرئيس الدولة. فصل لم يذكره جورج أورويل في روايته "مزرعة الحيوان".

هل أخبروك بأن فرنسا تسمح بالزواج من الموتى؟ بالفعل، قانون "الزواج بعد الوفاة"، ورغم أنه يحتاج لطلب إلى رئيس فرنسا، ويُحال إلى وزير العدل ثم المدعي العام، وموافقة عائلة المتوفى، إلا أنه قانون معمول به.

"الزواج بالوكالة" له قصة شهيرة منذ الخمسينيات، عندما توسلت السيدة إيرين جودارت من الرئيس شارل ديجول، أن يسمح لها بالزواج من خطيبها، أندريه كابرا، الذي راح ضمن 400 شخصًا في انهيار أحد السدود في فريجوس، واحتلت القصة اهتمامًا من وسائل الإعلام، حتى سمح لها بالزواج منه في غضون أشهر.

القصص الغريبة لن تنتهي حول البلد الذي له علامة في العديد من الدول حول العالم، ولكن لنذهب الآن إلى كرة القدم، ونتحدث عن تأهب الفرنسيين نحو المونديال..