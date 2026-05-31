Goal.com
مباشرالتذاكر
World Cup France (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

فرنسا | بلد الفئران وزواج الأموات .. احتفالات قوس النصر وكتيبة مُرعبة لختام 14 عامًا مثيرة مع ديشان!

فقرات ومقالات
المنتخبات كما لم تعرفها من قبل!
كأس العالم
فرنسا
كيليان مبابي
عثمان ديمبيلي
ديسير دو
ديدييه ديشان

تعرف على منتخب فرنسا، الذي يلعب في المجموعة التاسعة، ليواجه السنغال والعراق والنرويج في كأس العالم 2026..

بلد الجمال، مدينة النور، نعم، مثلما بادر إلى ذهنك عزيزي القارئ، الآن أنت تقف أمام برج أيفل، تأكل الكرواسون وتحتسي القهوة، تحلم بلحظة رومانسية مع من تحب.

ديك الغال، يصيح، والحقيقة تنكشف، الجمال الذي يحيط بهذا البلد، يخفي وراءه عادات غير طبيعية، وأشياء ربما لا تود سماعها، لو أردت أن تسافر الآن إلى فرنسا.

هل تعلم ما يُقال عن باريس؟ في بلد الروائح والعطور، تتجاوز الفئران أعداد البشر، بين 3-6 ملايين فأر يعيشون في شبكة المجاري وأنفاق المترو وعلى ضفاف نهر السين، ورئيسة البلدية آن هيدالجو، قالت إن على أهل المدينة أن يتعايشوا معها، لأن الإبادة التامة ليست الحل.

يأكلون الخنزير ويجرّمون تسميته بـ"نابليون"، نعم، إذا كنت تمتلك خنزيرًا في فرنسا، وأطلقت عليه اسم الامبراطور الذي رحل منذ ما يقرب من مائتي سنة، تكون خارجًا عن القانون، لأنه يعد إهانة لرئيس الدولة. فصل لم يذكره جورج أورويل في روايته "مزرعة الحيوان".

هل أخبروك بأن فرنسا تسمح بالزواج من الموتى؟ بالفعل، قانون "الزواج بعد الوفاة"، ورغم أنه يحتاج لطلب إلى رئيس فرنسا، ويُحال إلى وزير العدل ثم المدعي العام، وموافقة عائلة المتوفى، إلا أنه قانون معمول به.

"الزواج بالوكالة" له قصة شهيرة منذ الخمسينيات، عندما توسلت السيدة إيرين جودارت من الرئيس شارل ديجول، أن يسمح لها بالزواج من خطيبها، أندريه كابرا، الذي راح ضمن 400 شخصًا في انهيار أحد السدود في فريجوس، واحتلت القصة اهتمامًا من وسائل الإعلام، حتى سمح لها بالزواج منه في غضون أشهر.

القصص الغريبة لن تنتهي حول البلد الذي له علامة في العديد من الدول حول العالم، ولكن لنذهب الآن إلى كرة القدم، ونتحدث عن تأهب الفرنسيين نحو المونديال..

  • البلد .. قبائل الغال، الفرنجة

    اشتق اسمها من "francia"، أو "frank/franc" التي تعني الحر أو النبيل. دولة في غرب أوروبا، استوطنتها قبائل الغال، ثم جاءت مملكة "فرانكيا" في العصور الوسطى، التي كانت قلب الإمبراطورية الكارولنجية، حتى صارت مملكة فرنسا، تاريخ من الغزو السياسي والثقافي، واليوم باتت الوجهة السياحية الأولى عالميًا، بعدما استقبلت 102 مليون زائر أجنبي عام 2025.

    على قوس النصر، نقوش خلدت أبرز اللحظات في تاريخ الإمبراطورية الفرنسية، بين معركتي جيماب وأسترليتز، وجنازة الجنرال مارسو، ومعركة أبي قير الأولى، وأركول وفتح الإسكندرية، ومنه انطلقت صواريخ الجو، معلنة عن فرحة الفرنسيين بتتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية على التوالي.

    وإذا كانت إنجلترا موطن كرة القدم، فإنه من فرنسا، وُلدت فكرة كأس العالم، من خلال المحامي جول ريميه، الذي تولى رئاسة الفيفا بين 1921 و1954، بل وصممت الكأس الأولى على يد النحات الفرنسي أبيل لافلور، لتخرج فكرة بطولة تجمع بين شعوب العالم، إلى النور.

    • إعلان

  • فرنسا المنتخب .. أيقونة زيدان وأسطورة الـ13 هدفًا

    باختصار، منتخب لم يغب عن كأس العالم سوى 5 مرات، وكان مشاركًا في النسخة الأولى "1930"، تربع على عرش المونديال في 1998 و2018، بين ثلاثية البرازيل ورباعية كرواتيا، وتوج بلقب كأس أمم أوروبا "اليورو" مرتين في 1984 و2000.

    أساطير كتبت تاريخ الفرنجة في كرة القدم، بين "الأيقونة" زين الدين زيدان، وميشيل بلاتيني وتييري هنري، جوست فونتين الذي سجل 13 هدفًا في نسخة واحدة بكأس العالم "1985"، ديديه ديشان، بطل المونديال لاعبًا ومدربًا، لوران بلان وريمون كوبا.

    أبطال تناوبوا على الكرة الذهبية، بين ثلاثية بلاتيني وريمون كوبا وجان بيير بابان وزين الدين زيدان وكريم بنزيما وعثمان ديمبيلي.

    بين برونزيتي 1958 و1986، حلم انتظره الفرنسيون طويلًا بالتربع على عرش العالم، حتى تحقق أخيرًا في مونديال فرنسا 1998، لتنقش اسم البلاد على الكأس لأول مرة، ويثبت "الديوك"، بأنهم لن يكونوا الحصان الأسود بعد الآن.

    المنتخب الفرنسي يعد من نخبة المنتخبات التي حصدت جميع الألقاب الممكنة، بين لقبين في المونديال، وكأس القارات في 2001 و2003، وذهبية دورة الألعاب الأولمبية 1984، وكأس أمم أوروبا "يورو 1984 و2000"، ودوري الأمم الأوروبية في 2021.

  • Kylian Mbappe Ousmane Dembele France 2026Getty Images

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في فرنسا؟

    أمر سهل، وصعب في آن واحد، لأنه ليس يسيرًا أن تختار من قائمة نجوم فرنسا، اسمًا أو اثنين، كون المنتخب الفرنسي، من أقوى المرشحين للقب، لما يملكه من كتيبة نجوم، سواءً بالصف الأول أو البدلاء، ولكن قد ينحصر الترشيح في ثلاثة أسماء.

    البداية بالطبع مع عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، وحامل الكرة الذهبية، الذي صنع مجد الباريسيين مع مدربه لويس إنريكي، وما حققه من طفرة، مقارنة برحلته في برشلونة، لا يزال يبحث عن أول أهدافه في كأس العالم، ليكون مونديال 2026 خير مسرح، يؤكد فيه أن تتويج بالبالون دور لم يخل بميزان العدل.

    وإذا ما كان ديمبيلي يحلم بأول أهدافه في المونديال، فإن كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، وهداف فرنسا التاريخي، يأتي على النقيض تمامًا، فمبابي فعل كل شيء، سجل في نهائيين، منها "هاتريك" ضد الأرجنتين، في نهائي مونديال 2022، وفاز بالحذاء الذهبي، ويملك في رصيده 12 هدفًا، أي أنه يحتاج لـ4 أهداف فقط، ليعادل رقم ميروسلاف كلوزه، الهداف التاريخي للمونديال، وهو رقم لن يكون صعبًا على مبابي، إن واصل على نفس "الرتم"، الذي ظهر عليه في النسختين الماضيتين.

    أيضًا، هناك مايكل أوليسي، نجم بايرن ميونخ، الذي سجل أرقامًا مذهلة، مع العملاق البافاري، وبات محل صراع كبار أوروبا، لتصبح الأضواء مسلطة عليه في المونديال.

  • Desire Doue FranciaGetty Images

    موهبة تستحق المتابعة؟

    كثيرة هي المواهب الفرنسية، التي برغم صغر سنها، إلا أنها نجحت في غزو أوروبا، والحديث بالطبع عن "الجولدن بوي" ديزيري دوي، صاحب العشرين عامًا، الذي أبهر الجميع بشخصيته في الملعب، والجرأة على اقتناص الفرص في اللحظات الحاسمة، وكان أحد الأوراق الرابحة في كتيبة لويس إنريكي، لكتابة مجد باريس سان جيرمان، في الفوز بثنائية الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية على التوالي، موقعًا على 13 هدفًا و11 تمريرة حاسمة في 41 مباراة.

    وهناك أيضًا ريان شرقي، "دينامو" مانشستر سيتي، الذي بات في عمره الـ22، مصدر خطورة السيتيزنس، ومفتاح حلول الفريق وصانع الفرص، والذي خطف الأنظار خلال موسم 2025-2026، بقدرته على السيطرة على العمق، والتوغل بين خطوط اللعب، ليقود كتبية جوارديولا لثنائية كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، كما وقع على 10 أهداف و15 تمريرة حاسمة في 52 مباراة.

  • FBL-FRIENDLY-COL-FRAAFP

    حظوظ فرنسا؟

    لعل أبرز ما يميز منتخب فرنسا، ليس فقط في كتيبة الـ11 لاعبًا، بل إنه يمتلك قائمة مدججة بالنجوم، سواءً الأساسيين أو مقاعد البدلاء، قوة مذهلة تجعله أحد أقوى المنتخبات المرشحة للقب، أو للتأهل إلى النهائي، الثالث على التوالي، في خير ختام لمشوار حافل للمدير الفني ديدييه ديشان، بعد 14 عامًا حقق فيها الإنجازات مع الديوك.

    بين لقب 2018 ونهائي 2022 "الدراماتيكي"، يدخل المنتخب الفرنسي، بطموحات عالية، مونديال 2026، إلا أن الطريق لن يكون سهلًا، فالبداية ستكون في المجموعة التاسعة، أمام السنغال، التي فازت بكأس أمم إفريقيا 2025، قبل قرار سحب اللقب إلى المغرب، والنرويج، والعراق.

    فرنسا أثبتت في معسكر مارس، بوديتي البرازيل وكولومبيا، أنها جاهزة بكتيبة كاملة من النجوم، لا تتأثر بالغيابات، ما يجعل التوقعات منصبة - على الأقل - نحو نصف النهائي، لأنه وفق المعطيات الحالية، أقل من هذا الإنجاز يعني أن "الديوك" فشلوا في الصياح بالمونديال، وأن رحلة ديشان انتهت بطريقة غير جيدة.

المباريات الودية
فرنسا crest
فرنسا
فرنسا
كوت ديفوار crest
كوت ديفوار
ساحل العاج