فضيحة في كأس العالم جعلته «العدو الأول للدولة»: كيف دمر شتيفان إيفنبرج مسيرته الواعدة مع منتخب ألمانيا؟

بعد عامين حقق فيهما نجاحًا متفاوتًا، قضاهما إيفنبرج مع فريق فيورنتينا وشهدا هبوط الفريق ثم عودته إلى الدوري، جاءت اللحظة التي ستبقى خالدة في الذاكرة إلى الأبد. لم يكن ذلك بهدف أو لقب، بل بلفتة واحدة حولته من شخصية مثيرة للجدل بالفعل إلى «العدو الأول للدولة». في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة، كان إيفنبرج، البالغ من العمر 25 عامًا، في ذروة مسيرته، وكان مهيمنًا بدنيًّا على أرض الملعب، ورائعًا في الأداء، وكان بالتأكيد أحد أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا آنذاك.

لكن العناوين الرئيسية لم تكن بسبب أدائه، بل بسبب أمر ما لا يزال يلاحقه حتى يومنا هذا. في المباراة الختامية للمجموعة ضد كوريا الجنوبية، كان المنتخب الألماني يتقدم بثقة بنتيجة 3-0 عند نهاية الشوط الأول، لكن المباراة خرجت عن السيطرة بعد الاستراحة في درجة حرارة بلغت 48 درجة مئوية وسط حرارة دالاس الحارقة. وفي النهاية، تمكن الفريق من الحفاظ على فوزه بفارق ضئيل بنتيجة 3-2 حتى نهاية المباراة، لكن المشجعين الألمان المرافقين للفريق لم يبدوا متحمسين كثيرًا في ضوء الأداء الضعيف للفريق المرشح الأوفر حظًا.

وأعربوا عن استيائهم بصوت عالٍ بالصفير، خاصة في منتصف الشوط الثاني. وعندما استبدل المدرب الوطني بيرتي فوجتس إيفنبرج في الدقيقة 75 من المباراة، بعد أن كان قد استنفد قواه، واستبدله بتوماس هيلمر، اندلعت موجة صاخبة من الصفير. لكن بدلاً من أن يتجاوز الأمر ولا يولي أي اهتمام إضافي لهذا الغضب، سمح إيفنبرج لمشاعره وإرهاقه أن يسيطرا عليه. استدار نحو المدرجات ورفع إصبعه الأوسط في اتجاه المشجعين. لكن لم يكن ذلك لبرهة قصيرة فحسب، ولا أثناء ركضه باتجاه مقاعد البدلاء. كلا. وقف إيفنبرج هناك، هادئًا، واعيًا، متحديًا، ووجه تلك الإشارة الاستفزازية في وجه المشاهدين المذهولين.

وعلى الرغم من عدم وجود أي توثيق لهذه اللقطة حتى اليوم، فإن إصبع «إيف» الأوسط الموجه نحو مشجعي فريقه أصبح أحد أكثر الصور التي لا تُنسى في تاريخ ألمانيا في كأس العالم.

ولم تتأخر ردود الفعل على ذلك طويلاً. تزايدت موجة السخط في الصحافة المحلية، كما لم يتأخر الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) في اتخاذ إجراءات تأديبية. فقد اجتمع رئيس الاتحاد إيجيديوس براون والمدرب الوطني فوجتس، الذي كان يتعرض لانتقادات شديدة أصلاً، في تلك الليلة نفسها للتشاور حول ما يجب فعله مع إيفنبرج. وفي النهاية، تم اتخاذ إجراء عقابي منه كعبرة، وهذا على الأقل هو رأي اللاعبين من تلك الفترة حتى اليوم.

ففريق عام 1994 هذا لم يكن فريقًا حقيقيًّا بكل بساطة. كان فريقًا تحركه أناس ذوو غرور مفرط. وأثارت قضية بودو إيلجنر والنقاش حول زوجات اللاعبين ضجة كبيرة. كما كان هناك خلاف علني بين القائد ماتيوس وفوجتس. كما كانت هناك التعليقات المستمرة واللاذعة التي كان يوجهها «القيصر» فرانز بيكنباور، بصفته خبيرًا وكاتب عمود في صحيفة «بيلد» المتواجد في الموقع، إلى خليفته. «تم استهداف فوجتس بشكل مكثف»، هكذا يصف شهود العصر الوضع في سلسلة وثائقية رائعة أعدتها قناة ARD حول فشل المنتخب الألماني لكرة القدم في الولايات المتحدة عام 1994.

حالات عدم الانضباط، والثقة التي أسيء استغلالها، والتي اضطر فوجتس إلى ملاحظتها لدى لاعبيه خلال البطولة - كل ذلك وقع على عاتق إيفنبرج في النهاية. ولأنه رفض الاعتذار علنًا، تم طرده في النهاية من التشكيلة وإرساله إلى الوطن على الفور. لم تُفرض عليه عقوبة الإيقاف، ولا غرامة مالية، بل العودة إلى الوطن في خزي. ونظرًا لأن جميع اللاعبين تقريبًا لم يتفهموا هذه الإجراءات الصارمة تجاه «أمر تافه» كهذا، فقد أدى طرد إيفنبرج إلى إحداث شرخ آخر بين فوجتس والفريق.

«كان عليهم حينها طرد أربعة أو خمسة لاعبين آخرين على الأقل»، هكذا يتذكر ماريو باسلر في قناة ARD تلك الواقعة المشؤومة المتعلقة بإشارة الإصبع الأوسط. وفي النهاية، ودّع منتخب ألمانيا، بصفته حامل لقب كأس العالم، البطولة بشكل مثير للدهشة في ربع النهائي أمام بلغاريا.

أما إيفنبرج؟ .. انتهت مسيرته مع المنتخب الوطني فعليًّا مع تلك الإهانة. كانت المباراة ضد كوريا الجنوبية آخر مباراة رسمية يخوضها إيفنبرج مع منتخب ألمانيا. وباستثناء مباراتين وديتين في سبتمبر 1998 ضد مالطا ورومانيا، عندما سُمح له بالعودة مرة أخرى لارتداء القميص الألماني لمدة 180 دقيقة، وذلك تحت إشراف فوجتس، انتهت مسيرة إيفنبرج مع المنتخب الألماني، ليس بسبب إصابة، ولا بسبب تراجع المستوى، بل لأنه لم يستطع السيطرة على نفسه لمدة ثانيتين.