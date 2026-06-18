Goal.com
مباشرالتذاكر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Stefan Effenberg Rebel UnitedGetty Images/Footballco
Christian Guinin

فضيحة في كأس العالم جعلته «العدو الأول للدولة»: كيف دمر شتيفان إيفنبرج مسيرته الواعدة مع منتخب ألمانيا؟

Rebel United
فقرات ومقالات
كأس العالم
ستيفان إيفينبيرغ
ألمانيا
بايرن ميونخ

كان ستيفان إيفنبرج يُعتبر في يوم من الأيام الأمل الأكبر لكرة القدم الألمانية، لكن بدلاً من تحويل موهبته الاستثنائية إلى مسيرة مهنية حافلة بالمجد، أظهر إصبعه الأوسط لمشجعيه وطُرد من منتخب ألمانيا خلال كأس العالم 1994. من الخلافات مع زملائه في الفريق وصولاً إلى علاقة غرامية مع زوجة أحد زملائه، ومن القيادة تحت تأثير الكحول وصولاً إلى سيرة ذاتية مليئة بالصور المثيرة والأخطاء الإملائية. الجزء 14 من سلسلتنا «Rebel United».

لنبدأ من المكان الذي انطلق منه كل شيء. انطلقت مسيرة ستيفان إيفنبرج الكروية في موسم 1997/88 مع بوروسيا مونشنجلادباخ، حيث اكتشف وولف فيرنر — الذي كان قد عُيّن لتوه مدربًا رئيسيًّا للفريق — موهبة الشاب البالغ من العمر 18 عامًا فقط، وقام بترقيته إلى صفوف المحترفين. كان واضحًا منذ البداية أن إيفنبرج لم يكن يشبه في شيء لاعب خط الوسط الألماني الكلاسيكي المعروف حتى ذلك الحين. لم يكن فيه أي شيء من الترتيب أو التحفظ، بل كان يلفت الأنظار على أرض الملعب بشجاعته وعدوانيته وسلطته الطبيعية.

في سن العشرين فقط، كان إيفنبرج بالفعل قائدًا لفريق جلادباخ، الذي كان في ذلك الوقت مجرد ظل لما كان عليه، ولم يعد له أي شيء مشترك مع كرة القدم الناجحة في السبعينيات. ومع ذلك، كان يثبت مستواه بانتظام منذ ذلك الوقت، حتى وإن اتضح مبكرًا أن إيفنبرج كان من النوع الذي لا يلتزم بأي قواعد سوى قواعده الخاصة. لم يكن يهمه ما إذا كان يقف أمامه زميل يستحق الاحترام أو الحكم نفسه — فإذا لم يعجبه شيء ما، كان يقول ذلك صراحةً. أو أسوأ من ذلك، كان يفقد أعصابه. البطاقات الصفراء، المشاجرات، التوترات، كانت تلاحقه في كل مكان تقريبًا.

  • لم يستغرق الأمر سوى ثلاث سنوات حتى لفت إيفنبرج انتباه نادي بايرن ميونخ أخيرًا. كان من المفترض أن يكون الانتقال إلى ميونخ المسرح المثالي له لبدء الفصل التالي في طريقه نحو النجومية العالمية. ولفترة من الوقت، كان الأمر كذلك بالفعل. فقد قدم أداءً قويًّا، وسجل الأهداف، ومرر التمريرات الحاسمة، وترقى تدريجيًّا ليصبح دعامة لا غنى عنها للفريق.

    لكن حتى في صفوف النادي الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، لم تتوقف تصرفاته المثيرة للجدل. لم يكن إيفنبرج من النوع الذي يقبل ببساطة بالخضوع لنظام معين، ولهذا السبب دخل في خلافات متكررة مع الجهاز الفني وزملائه في الفريق. وكان الموسم 1991/92 مثالاً واضحاً على ذلك، حيث قدم بايرن ميونخ سلسلة من النتائج السيئة للغاية، وظل يصارع من أجل تجنب الهبوط حتى الجولة الثالثة قبل الأخيرة، واحتل في النهاية المركز العاشر فقط في الترتيب، واستعان بثلاثة مدربين هم يوب هاينكيس وسورين ليربي وإريك ريببيك.

    بعد رحيل اللاعبين القادة ذوي الخبرة، افتقد الفريق إلى تسلسل هرمي واضح. وكان إيفنبرج، الذي أصبح في ذلك الوقت لاعباً في المنتخب الألماني، هو الأبرز في السعي بثقة إلى تولي دور قيادي، لكنه لم يكن قادراً على القيام به بعد، مما أدى إلى خلافه مع هاينكيس. وبلغ هذا الصراع ذروته في مشادة كلامية داخل غرفة الملابس، حيث يُقال إن إيفنبرج صرخ قائلاً: «يا هاينكيس، هيا نخرج إلى خارج الباب!» وبعد ذلك بوقت قصير، اضطر المدرب الذي حقق لاحقاً الثلاثية مع نادي بايرن ميونخ إلى الاستقالة، كما لم يستمر إيفنبرج في ميونخ.

    • إعلان
  • Stefan EffenbergGetty Images

    كان هناك لحظة خلال كأس العالم 1994 تركت بصمتها على مسيرة إيفنبرج

    بعد عامين حقق فيهما نجاحًا متفاوتًا، قضاهما إيفنبرج مع فريق فيورنتينا وشهدا هبوط الفريق ثم عودته إلى الدوري، جاءت اللحظة التي ستبقى خالدة في الذاكرة إلى الأبد. لم يكن ذلك بهدف أو لقب، بل بلفتة واحدة حولته من شخصية مثيرة للجدل بالفعل إلى «العدو الأول للدولة». في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة، كان إيفنبرج، البالغ من العمر 25 عامًا، في ذروة مسيرته، وكان مهيمنًا بدنيًّا على أرض الملعب، ورائعًا في الأداء، وكان بالتأكيد أحد أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا آنذاك.

    لكن العناوين الرئيسية لم تكن بسبب أدائه، بل بسبب أمر ما لا يزال يلاحقه حتى يومنا هذا. في المباراة الختامية للمجموعة ضد كوريا الجنوبية، كان المنتخب الألماني يتقدم بثقة بنتيجة 3-0 عند نهاية الشوط الأول، لكن المباراة خرجت عن السيطرة بعد الاستراحة في درجة حرارة بلغت 48 درجة مئوية وسط حرارة دالاس الحارقة. وفي النهاية، تمكن الفريق من الحفاظ على فوزه بفارق ضئيل بنتيجة 3-2 حتى نهاية المباراة، لكن المشجعين الألمان المرافقين للفريق لم يبدوا متحمسين كثيرًا في ضوء الأداء الضعيف للفريق المرشح الأوفر حظًا.

    وأعربوا عن استيائهم بصوت عالٍ بالصفير، خاصة في منتصف الشوط الثاني. وعندما استبدل المدرب الوطني بيرتي فوجتس إيفنبرج في الدقيقة 75 من المباراة، بعد أن كان قد استنفد قواه، واستبدله بتوماس هيلمر، اندلعت موجة صاخبة من الصفير. لكن بدلاً من أن يتجاوز الأمر ولا يولي أي اهتمام إضافي لهذا الغضب، سمح إيفنبرج لمشاعره وإرهاقه أن يسيطرا عليه. استدار نحو المدرجات ورفع إصبعه الأوسط في اتجاه المشجعين. لكن لم يكن ذلك لبرهة قصيرة فحسب، ولا أثناء ركضه باتجاه مقاعد البدلاء. كلا. وقف إيفنبرج هناك، هادئًا، واعيًا، متحديًا، ووجه تلك الإشارة الاستفزازية في وجه المشاهدين المذهولين.

    وعلى الرغم من عدم وجود أي توثيق لهذه اللقطة حتى اليوم، فإن إصبع «إيف» الأوسط الموجه نحو مشجعي فريقه أصبح أحد أكثر الصور التي لا تُنسى في تاريخ ألمانيا في كأس العالم.

    ولم تتأخر ردود الفعل على ذلك طويلاً. تزايدت موجة السخط في الصحافة المحلية، كما لم يتأخر الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) في اتخاذ إجراءات تأديبية. فقد اجتمع رئيس الاتحاد إيجيديوس براون والمدرب الوطني فوجتس، الذي كان يتعرض لانتقادات شديدة أصلاً، في تلك الليلة نفسها للتشاور حول ما يجب فعله مع إيفنبرج. وفي النهاية، تم اتخاذ إجراء عقابي منه كعبرة، وهذا على الأقل هو رأي اللاعبين من تلك الفترة حتى اليوم.

    ففريق عام 1994 هذا لم يكن فريقًا حقيقيًّا بكل بساطة. كان فريقًا تحركه أناس ذوو غرور مفرط. وأثارت قضية بودو إيلجنر والنقاش حول زوجات اللاعبين ضجة كبيرة. كما كان هناك خلاف علني بين القائد ماتيوس وفوجتس. كما كانت هناك التعليقات المستمرة واللاذعة التي كان يوجهها «القيصر» فرانز بيكنباور، بصفته خبيرًا وكاتب عمود في صحيفة «بيلد» المتواجد في الموقع، إلى خليفته. «تم استهداف فوجتس بشكل مكثف»، هكذا يصف شهود العصر الوضع في سلسلة وثائقية رائعة أعدتها قناة ARD حول فشل المنتخب الألماني لكرة القدم في الولايات المتحدة عام 1994.

    حالات عدم الانضباط، والثقة التي أسيء استغلالها، والتي اضطر فوجتس إلى ملاحظتها لدى لاعبيه خلال البطولة - كل ذلك وقع على عاتق إيفنبرج في النهاية. ولأنه رفض الاعتذار علنًا، تم طرده في النهاية من التشكيلة وإرساله إلى الوطن على الفور. لم تُفرض عليه عقوبة الإيقاف، ولا غرامة مالية، بل العودة إلى الوطن في خزي. ونظرًا لأن جميع اللاعبين تقريبًا لم يتفهموا هذه الإجراءات الصارمة تجاه «أمر تافه» كهذا، فقد أدى طرد إيفنبرج إلى إحداث شرخ آخر بين فوجتس والفريق.

    «كان عليهم حينها طرد أربعة أو خمسة لاعبين آخرين على الأقل»، هكذا يتذكر ماريو باسلر في قناة ARD تلك الواقعة المشؤومة المتعلقة بإشارة الإصبع الأوسط. وفي النهاية، ودّع منتخب ألمانيا، بصفته حامل لقب كأس العالم، البطولة بشكل مثير للدهشة في ربع النهائي أمام بلغاريا.

    أما إيفنبرج؟ .. انتهت مسيرته مع المنتخب الوطني فعليًّا مع تلك الإهانة. كانت المباراة ضد كوريا الجنوبية آخر مباراة رسمية يخوضها إيفنبرج مع منتخب ألمانيا. وباستثناء مباراتين وديتين في سبتمبر 1998 ضد مالطا ورومانيا، عندما سُمح له بالعودة مرة أخرى لارتداء القميص الألماني لمدة 180 دقيقة، وذلك تحت إشراف فوجتس، انتهت مسيرة إيفنبرج مع المنتخب الألماني، ليس بسبب إصابة، ولا بسبب تراجع المستوى، بل لأنه لم يستطع السيطرة على نفسه لمدة ثانيتين.

  • Stefan EffenbergGetty Images

    في نادي بايرن ميونخ، سيصبح إيفنبرج «الزعيم» تحت قيادة أوتمار هيتزفيلد

    ولم يقدّم أي اعتذار حتى بعد إيقافه. ولم يُبدِ إيفنبرج أي ندم على سلوكه، بل على العكس، ازدادت الفضائح والمغامرات في الفترة التي تلت ذلك من حيث العدد والحجم. بعد فترة ثانية، استمرت هذه المرة ثلاث سنوات، قضاها مع بوروسيا مونشنجلادباخ — والتي شكلت على الأرجح المرحلة الأكثر هدوءًا واستقرارًا والأقل دراماتيكية في مسيرة إيفنبرج بأكملها — عاد نادي بايرن ميونخ ليتواصل معه مجددًا. وكان عرضًا لم يستطع رفضه تقريبًا، نظرًا لأدائه المتقلب خلال مرحلته الأولى في ميونخ.

    ومن الناحية الرياضية، كان لهذا القرار أن يؤتي ثماره بالكامل. بصفته لاعباً قيادياً مطلقاً، وقلب الفريق، وقائده، قاد إيفنبرج بايرن ميونخ بين عامي 1999 و2001 إلى الفوز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الألماني، وكذلك في عام 2001، في مواجهة ملحمية بركلات الترجيح ضد نادي فالنسيا، إلى الانتصار الذي طال انتظاره في دوري أبطال أوروبا. وقد سجل هدف التعادل بنفسه من نقطة ركلات الترجيح خلال الوقت الأصلي للمباراة، بعد أن أهدر محمد شول محاولة من نفس المسافة.

    وعلى الرغم من شخصيته المثيرة للجدل، فقد كان يُعتبر اللاعب المفضل بلا منازع للمدرب الجديد أوتمار هيتزفيلد، الذي تولى المهمة الصعبة المتمثلة في تحويل «نادي هوليوود»، الذي كان يُعتبر فريقًا لا يمكن تدريبه، إلى فريق متماسك. جعل المدرب السويسري من إيفنبرج، الذي كان يُسخر منه في كثير من الأحيان سابقًا، ذراعه الأيمن على أرض الملعب، وبذلك أصبح إيفنبرج نهائيًّا «الزعيم» المعترف به من الجميع. حتى حادثة القيادة تحت تأثير الكحول في أكتوبر 1998، حيث بلغت نسبة الكحول في دمه 1,1 في الألف، لم تؤثر بشكل دائم على علاقته بالمدرب، على الرغم من أنه تلقى غرامة مالية باهظة من النادي لأسباب تأديبية.

    لكن حتى في أكثر السنوات هيمنة مع حامل اللقب الألماني، عندما كان في ذروة مسيرته، لم تكن الفضيحة التالية بعيدة أبدًا. كان أحد أكبر نقاط الخلاف هو صراعه الذي أصبح سيئ السمعة مع لوثار ماتيوس. بصفته الفائز بجائزة الكرة الذهبية وبطل العالم، كان ماتيوس آنذاك أسطورة كرة قدم معترف بها دوليًا، لكن من الواضح أن إيفنبرج لم يكترث لذلك على الإطلاق. كان الاثنان يتشاجران مرارًا وتكرارًا وينتقدان بعضهما علنًا في المقابلات. ويُزعم أن زملاءهما في الفريق اضطروا إلى الانحياز إلى أحد الطرفين. كان لماتيوس معسكره، وكان لإيفنبرج معسكره.

    وبالطبع كان هناك أيضًا الضجة التي أثيرت حول علاقة إيفنبرج الغرامية مع كلوديا، زوجة زميله في الفريق توماس سترونز. كان ذلك بمثابة فرصة ذهبية لصحافة الفضائح، وكان من المفترض أن يزرع هذا الخلاف الشقاق في صفوف فريق بايرن ميونخ. لكن «الزعيم» لم يكترث للأمر كالعادة، وتزوج كلوديا في ديسمبر 2004، بعد أن كان قد طلق زوجته مارتينا.

    وكان ظهورهالأسطوري أمام الصحافة التي لا تكلّ عن الانتقاد مثيراً للضحك تقريباً، حيث كان إيفنبرج يتحدث عن نفسه بانتظام بصيغة الغائب («لا يمكن كسر شخص مثل ستيفان إيفنبرج») ويُوبخ الصحفيين الحاضرين. ففي النهاية، كان يقول إنه شخص لا يتسامح مع الانتقاد المستمر من «أصدقائه في صحيفة ديزي شون».



  • Stefan EffenbergGetty Images

    إيفنبرج ينتقد رفاقه السابقين في سيرته الذاتية

    حتى بعد انتهاء مسيرته الكروية في عام 2004، التي سبقتها تجربة غير ناجحة إلى حد ما مع نادي فولفسبورج، لم يهدأ الجدل حول إيفنبرج. وبطبيعة الحال، لم يكن من المناسب أن يودع الساحة بهدوء، ولذلك شنّ في سيرته الذاتية التي صدرت بالفعل في عام 2003 بعنوان «لقد أثبتت للجميع»، هجوماً شاملاً على مدربيه السابقين وزملائه في الفريق ووسائل الإعلام وحتى المشجعين.

    كانت السيرة مبتذلة وشخصية. مرة أخرى، هاجم ماتيوس، وبرر اللحظات المثيرة للجدل التي لا حصر لها في مسيرته، ولم يعتذر عن أي شيء. لا عن إشارة الإصبع الأوسط، ولا عن العلاقة الغرامية، ولا عن الفضائح. وكأن ذلك لم يكن كافيًا، احتوى الكتاب أيضًا على صور إيروتيكية له ولكلوديا، بالإضافة إلى عدد كبير من الأخطاء الإملائية، التي جلبت له بعد ذلك الكثير من السخرية في وسائل الإعلام.

    سواء أحببته أم كرهته، كان إيفنبرج بالتأكيد شخصية بارزة في عالم كرة القدم. كان يبحث عن الاستفزاز حيثما أمكنه ذلك، لكن في النهاية، هذا بالضبط ما جعل مسيرته مميزة للغاية. كان لديه كل ما يلزم ليصبح أيقونة كرة القدم الألمانية، لكنه لعب اللعبة وفقًا لقواعده الخاصة.

كأس العالم
ألمانيا crest
ألمانيا
ألمانيا
كوت ديفوار crest
كوت ديفوار
كوت ديفوار