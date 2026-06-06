بنما | بلد الحاويات العملاقة .. منتخب الأعمار الكبيرة ومكرر لقطة جاريث بيل وعودة لذكرى إنجلترا "الجميلة"!

في يونيو 2016، احتشد أبناء الوطن على جانبي القناة، وأطلقوا الألعاب النارية في الهواء، احتفالًا بعبور أولى سفينة، بعد توسيع القناة، وهي سفينة حاويات عملاقة قادمة من الصين، ليقف رئيس بنما، خوان كارلوس فاريلا، مزهوًا بإنجازه الكبير، ويصرّح بأن هذا الممر المائي الجديد سيوحد العالم.

بلد الحاويات العملاقة، التي يعيش اقتصادها على رسوم عبور قناة بنما، وشهدت أكبر سفينة حاويات لنقل البضائع على مدار 110 سنة، وهي سفينة "إم إس سي ماري" ذات علم ليبيريا، التي حطمت الأرقام القياسية، بسعة 17640 حاوية، ودفعت أكثر من 1.3 مليون دولار كرسوم المرور في القناة.

بداية الفكرة كانت في عام 1513، بعبور الإسباني فاسكو نونيز دي بالبوا، لبرزخ بنما لأول مرة، لتتبنى القوى الأوروبية، اتجاه حفر ممر مائي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وظهرت أهمية الاستراتيجية للعسكرية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، وظلت تابعة للولايات المتحدة، حتى انتقلت السيطرة الإقليمية عليها إلى بنما، في معاهدة تورخوس-كارتر عام 1977.

على ممر القناة، تاريخ من التضحيات، آلاف الأرواح التي أُزهقت عند حفر القناة بين الجبال والغابات الاستوائية، وقصة استقلال بنما عن كولومبيا، والحروب على البعوض، ومعجزة "حفرة كوليبرا" بشق الطريق عبر جبال الإنديز، ووصولًا إلى رفع علم بنما على القناة، في ديسمبر 1999.

هذا عن بنما البلد، فماذا عن كرة القدم؟ وما هو المنتخب الذي يحضر للمشاركة في كأس العالم؟ لنشاهد معًا..