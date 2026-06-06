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محمود خالد

بنما | بلد الحاويات العملاقة .. منتخب الأعمار الكبيرة ومكرر لقطة جاريث بيل وعودة لذكرى إنجلترا "الجميلة"!

فقرات ومقالات
كأس العالم
بنما
إسماعيل دياز
أنيبال غودوي
O. Valencia

تعرف على منتخب بنما، الذي يلعب في المجموعة الثانية عشرة أمام إنجلترا وكرواتيا وغانا، في كأس العالم 2026..

في يونيو 2016، احتشد أبناء الوطن على جانبي القناة، وأطلقوا الألعاب النارية في الهواء، احتفالًا بعبور أولى سفينة، بعد توسيع القناة، وهي سفينة حاويات عملاقة قادمة من الصين، ليقف رئيس بنما، خوان كارلوس فاريلا، مزهوًا بإنجازه الكبير، ويصرّح بأن هذا الممر المائي الجديد سيوحد العالم.

بلد الحاويات العملاقة، التي يعيش اقتصادها على رسوم عبور قناة بنما، وشهدت أكبر سفينة حاويات لنقل البضائع على مدار 110 سنة، وهي سفينة "إم إس سي ماري" ذات علم ليبيريا، التي حطمت الأرقام القياسية، بسعة 17640 حاوية، ودفعت أكثر من 1.3 مليون دولار كرسوم المرور في القناة.

بداية الفكرة كانت في عام 1513، بعبور الإسباني فاسكو نونيز دي بالبوا، لبرزخ بنما لأول مرة، لتتبنى القوى الأوروبية، اتجاه حفر ممر مائي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وظهرت أهمية الاستراتيجية للعسكرية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، وظلت تابعة للولايات المتحدة، حتى انتقلت السيطرة الإقليمية عليها إلى بنما، في معاهدة تورخوس-كارتر عام 1977.

على ممر القناة، تاريخ من التضحيات، آلاف الأرواح التي أُزهقت عند حفر القناة بين الجبال والغابات الاستوائية، وقصة استقلال بنما عن كولومبيا، والحروب على البعوض، ومعجزة "حفرة كوليبرا" بشق الطريق عبر جبال الإنديز، ووصولًا إلى رفع علم بنما على القناة، في ديسمبر 1999.

هذا عن بنما البلد، فماذا عن كرة القدم؟ وما هو المنتخب الذي يحضر للمشاركة في كأس العالم؟ لنشاهد معًا..

  • البلد .. أصل الاسم بين "شجرة" وقرية صيد

    اختلف رواة التاريخ حول أصل كلمة "بنما"، هناك من أرجح بأن الاسم مشتق من شجرة ستركوليا أبيتالا، والتي تعد الشجرة الوطنية في البلاد، وهناك اتجاه لعودة الكلمة إلى لغة الجونا "البنابا"، بعد إضافة الطابع القشتالي عليها، والتي تعيد "البعيد"، كما أن هناك أسطورة تفيد بأن "بنما" كانت اسم قرية صيد، وصل إليها المستعمرون الإسبان، وكانت تعني "وفرة الأسماك".

    البلد الذي ترتكز قوته تاريخيًا على قناته، التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضع يده عليها، قبل أن يرد الرئيس خوسيه راؤول مولينو، بأنها ضمن سيادة البلاد وغير قابلة للتفاوض، كون تلك القناة تعد من أعظم الإنجازات الهندسية في القرن العشرين، وثاني أهم ممر مائي صنعه الإنسان بعد قناة السويس.

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  • panamaGetty Images

    بنما المنتخب .. الأفضل في أمريكا الوسطى

    أثبت منتخب بنما بأنه الأفضل في منطقة أمريكا الوسطى، رغم أن "لوس كاناليروس" لم يتأهلوا إلى نهائيات كأس العالم، سوى مرة وحيدة قبل نسخة 2026، حيث شاركوا في مونديال روسيا 2018، واحتلوا المركز الأخير في المجموعة، بثلاث هزائم.

    تألق "رجال القناة"، تجلّى في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية، بعدما احتلوا الوصافة ثلاث مرات في نسخ 2005 و2013 و2023، كما فازوا بالمركز الثالث في 2015.

    لحظة خالدة لم ينسها عشاق بنما، عندما عُزف النشيد الوطني لأول مرة في مباراة الافتتاح أمام بلجيكا، فيما تظل لحظة هدف فيليبي بالوي في شباك إنجلترا - رغم استقبال سداسية - علامة فارقة لا تفارق أبناء بنما، بعدما استغل تمريررة ريكاردو أفيلا من ركلة حرة، ليسكنها في شباك الحارس جوردان بيكفورد.

  • Anibal Godoy, Panama

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في بنما؟

    يواصل القائد أنيبال جودوي، صاحب الـ157 مباراة دولية، رحلته مع منتخب بنما، وهو واحد من سبعة لاعبين شاركوا في جميع مباريات بلادهم في مونديال روسيا.

    هناك الثلاثي إسماعيل دياز، الجناح الأيسر صاحب الـ17 هدفًا دوليًا، ليصبح الأكثر تسجيلًا بين جيله الحالي، بالتساوي مع خوسيه فاخاردو، فضلًا عن خبرته الهجومية الكبيرة وتألقه في دوري أمم الكونكاكاف، فضلًا عن نجم الوسط أدالبرتو "كوكو" كاراسكيلا، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في كأس الكونكاكاف الذهبية 2023، بعد التأهل للنهائي، وهناك أيضًا، سيسيليو ووترمان، صاحب الهدف الذهبي الذي أقصى الولايات المتحدة من دوري الأمم وذهب للاحتفال مع "قدوته" تيري هنري، وأيضًا، أمير موريلو، ظهير بيشكتاش، الذي يملك خبرة أوروبية "أيضًا" مع أندرلخت ومارسيليا.


  • موهبة تستحق المتابعة؟

    من الغريب أنه رغم بزوغ عدد من المواهب الشابة في بنما، والذين تم تصعيدهم إلى المنتخب الأول في الوديات الأخيرة، إلا أن القائمة النهائية، اعتمدت على الأسماء الكبيرة، فضلًا عن ارتفاع متوسط معدل أعمار المنتخب البنمي في المونديال.

    وفي هذا السياق، فربما كان أبرز المواهب الشابة في قائمة بنما، هو المدافع إدجاردو فارينا، صاحب الـ24 عامًا، المحترف في صفوف باري إن الروسي، والذي يملك في سجله لقبًا وحيدًا، وهو الدوري الجواتيمالي، وخاض 17 مباراة دولية مع المنتخب الأول، حيث بلغ معه ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، ووصل إلى نهائي دوري أمم الكونكاكاف، قبل الخسارة أمام المكسيك.

    أيضًا، نشاهد المهاجم ازارياس لوندونو، ابن الـ24 ربيعًا، الذي يلعب في الدوري الإكوادوري، وسجل فيه هدفًا وصنع آخر، كما يحمل في رصيده 11 مباراة دولية مع المنتخب الأول، فيما سجل هدفه الدولي الوحيد في أولى مباراة له في شباك السلفادور.

    ولعل لوندونو قد خطف الأنظار في 2024، بلقطة شبيهة لـ"هروب" جاريث بيل في نهائي كأس ملك إسبانيا، إلا أنه في النهاية فضل تمريرها لزميله أنانجونو الذي وضعها في الشباك.

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    حظوظ بنما

    يتمتع منتخب بنما بخط دفاعي متماسك، كما يعول كثيرًا على خط الوسط، من أصحاب الخبرات العالية، ويعتمد مدربه الإسباني توماس كريستيانسين على خطة لعب 4-2-3-1 أو 5-4-1، فيما تبقى مشكلة "أصحاب القناة" في ضعف المردود الهجومي.

    المنتخب البنمي يملك هدفين في سجله بكأس العالم، أحدهما أحرزه التونسي ياسين مرياح بالخطأ في مرماه، ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام بنما، من أجل زيادة حصيلته التهديفية في نسخة 2026، حيث يتواجد في المجموعة الثانية عشرة، أمام غانا وكرواتيا وإنجلترا.

    اللقاء يتجدد مع الأسود الثلاثة، فرصة للثأر أو مجرد تحسين الصورة، بعدما خسروا أمام إنجلترا (1-6) في مونديال روسيا، إلا أن المعطيات تقول إن فرص بنما ستكون ضعيفة في تجاوز مرحلة المجموعات، إلا من خلال المنافسة على أفضل "ثالث"، خاصة وأن التشكيلة الحالية تجمع بين الشباب أصحاب تجارب احترافية، والخبرة المتمثلة في المخضرمين مثل سيسيليو وترمان وأنيبال جودوي وألبرتو كوينتيرو.

    المنتخب البنمي الذي احتل وصافة دوري أمم الكونكاكاف 2025، ربما باتت فرصه لظهور أفضل من نظيره في مونديال روسيا، كبيرة، إلا أن الخبرة قد تلعب دورًا أمام إنجلترا وكرواتيا، ويُتوقع أن يبقى الصراع على أشده مع غانا في مقعد الثالث، من أجل تفادي الخروج من الباب الخلفي.

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