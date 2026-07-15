لم تكن النصف ساعة الأولى من مباراة نصف نهائي كأس العالم بين إنجلترا والأرجنتين مباراة ممتعة من الناحية الكروية. ويؤكد ذلك رقم قياسي غير مشرف إلى حد ما.
"بالنسبة للحكم هذه مباراة سيئة تمامًا" .. قمة إنجلترا والأرجنتين تسجل رقمًا قياسيًا سلبيًا في كأس العالم
وفقًا لـ«أوبتا»، فإن المباراة التي أقيمت في أتلانتا هي أول مباراة في تاريخ كأس العالم منذ بدء تسجيل البيانات عام 1966، لم تشهد أي تسديدة على المرمى خلال أول 30 دقيقة.
ومن الغريب أن أطول فترة انتظار لتسديدة على المرمى كانت في المباراة الأخيرة للمنتخب الإنجليزي: ففي الفوز الدرامي في ربع النهائي على النرويج (2-1 بعد الوقت الإضافي)، استغرق الأمر 29 دقيقة قبل أن تحدث أول محاولة حقيقية للتسجيل.
وبدلاً من البراعة في اللعب وفرص التسجيل المُعدّة بعناية، قدم اللاعبون الـ22 للجماهير مساء الأربعاء بشكل أساسي صراعات ثنائية مكثفة وعنيفة. وهكذا قال المعلق في قناة ARD توم بارتلز، في ضوء القسوة المفرطة أحياناً على العشب: «هذه ليست مباراة رجبي، بل لا تزال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم. حتى لو لم يبدو الأمر كذلك أحياناً».
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إيتريش يتحدث عن مباراة إنجلترا ضد الأرجنتين: «مهما كان قرارك التحكيمي، فسيكون هناك دائمًا من يغضب منك بعد المباراة»
اتسمت المباراة بتجمعات اللاعبين والمناقشات، وقد فقد مدرب المنتخب الإنجليزي توماس توخيل أعصابه أكثر من مرة على خط التماس. وعلى الرغم من وقوع 19 مخالفة قبل الاستراحة (12 مقابل 7 لصالح الأرجنتين)، قرر الحكم إسماعيل الفاتح لفترة طويلة أن يدير المباراة دون إصدار أي إنذارات.
وأخيرًا، جاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 36، عندما حصل إليوت أندرسون على بطاقة صفراء بسبب تدخله العنيف ضد قائد «الألبيسيليستي» ليونيل ميسي. وعلق خبير التحكيم في قناة«ماجنتا تي في» باتريك إيتريش قائلاً: «بالنسبة للحكم، هذه مباراة سيئة تمامًا. لأنه مهما كان قرارك، سيكون هناك دائمًا من يغضب منك بعد ذلك».
وقبل نهاية الشوط الأول، تلقى المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز بطاقة صفراء أيضًا. في المقابل، كانت فرص التسجيل نادرة، مما أدى إلى انتهاء الشوط الأول بنتيجة 0-0.
وكان مؤشر xG (توقعات الأهداف) ملفتًا للنظر: حيث تقدم «الأسود الثلاثة» بمقدار 0.05 على حامل اللقب، الذي سجل رقمًا ضئيلًا بنفس القدر تقريبًا عند 0.03. لم يسبق أن سجل فريقان في مباراة خروج المغلوب في نهائيات كأس العالم منذ عام 1966 قيمة منخفضة إلى هذا الحد، حيث بلغت 0,08.
وهكذا علق المعلق وولف-كريستوف فوس على قناة MagentaTV قائلاً: «ستبدأ كرة القدم الحقيقية عندما يسجل الهدف الأول».
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