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أحمد فرهود

كأس عالم كارثي: بين مقصلة النقد وفخ الإصابة.. على برشلونة بيع رافينيا إلى الهلال قبل فوات الأوان!

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البرازيل ضد هايتي
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معاناة رافينيا تتواصل في كأس العالم..

على قمة منحنى الأداء، حيث يلمع النجم البرازيلي رافينيا دياز أكثر من أي وقتٍ مضى؛ يجد العملاق الكتالوني برشلونة نفسه، أمام مفارقة مؤلمة للغاية.

نعم.. في عالم كرة القدم، لا يُباع النجوم بمبالغ ضخمة، إلا حين يكونون في قمة عطائهم؛ وهذا بالضبط هو "الفخ" الذي يعيشه برشلونة اليوم، في ملف رافينيا.

رافينيا مطلوب بقوة من السعودية؛ حيث يُقال إن عملاق الرياض الهلال يجهز عرضًا يتراوح بين 80 إلى 100 مليون يورو، من أجل التعاقد معه.

وربما تكون بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ بمثابة "الإشارة القوية" للعملاق الكتالوني، بضرورة التفكير في بيع رافينيا بشكلٍ رسمي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ لماذا يجب على برشلونة أن يفكر في بيع رافينيا، بعد بطولة كأس العالم 2026..

  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    رافينيا.. بين تراجع الأداء والإصابة في كأس العالم

    بدأ النجم البرازيلي رافينيا دياز، مشاركته مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026، بشكلٍ سيئ للغاية؛ سواء ضد المغرب في الجولة الأولى من دور المجموعات، أو أمام هايتي في الأسبوع الثاني.

    ويُمكن تلخيص بداية رافينيا السيئة، في مونديال القارة الأمريكية؛ على النحو التالي:

    * ضد المغرب: مستوى سيئ للغاية؛ جعله يتعرض لهجوم عنيف من الصحافة البرازيلية.

    * ضد هايتي: معاناته من الإصابة؛ وبالتالي الخروج من أرضية الملعب في الدقيقة 40.

    نعم.. رافينيا ركض كثيرًا ضد هايتي، وسجل هدفًا تم إلغاؤه بداعي التسلل؛ قبل أن يتعرض للإصابة، ويتم استبداله رسميًا.

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  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    طبيعة إصابة رافينيا.. ومدة الغياب المتوقعة

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نُشير إلى أن إصابة النجم البرازيلي رافينيا دياز ضد منتخب هايتي، قد تبعده عن بطولة كأس العالم 2026 بالكامل.

    الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، تحدث عن حالة رافينيا؛ وذلك بعد خروجه الصادم ضد هايتي، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

    الشهراني كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، في الساعات الأولى من اليوم السبت، عن أن إصابة رافينيا جاءت على مستوى "العضلة الخلفية"؛ بعد قيامه بانطلاقة سريعة للغاية، في إحدى اللقطات.

    هُنا.. يجد رافينيا نفسه أمام احتمالين، بشأن إصابته في كأس العالم؛ وذلك على النحو التالي:

    * شد عضلي: الغياب من 3 إلى 5 أيام.

    * تمزق عضلي: الغياب من 10 أيام إلى 6 أسابيع - على حسب الدرجة -.

    وإذا كان التمزق من "الدرجة الأولى"، فإن الغياب سيكون من 10 إلى 14 يومًا؛ أما إذا كان من "الدرجة الثانية"، فإنه سيبتعد عن عالم المستطيل الأخضر من 4 أسابيع إلى شهر ونصف.

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    معاناة رافينيا.. عرض مستمر من برشلونة للبرازيل

    هُنا.. نعود إلى معاناة النجم البرازيلي رافينيا دياز، مع العملاق الكتالوني برشلونة، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    وعانى رافينيا من عديد الإصابات مع برشلونة، في الموسم الرياضي الماضي؛ بل أن الفريق افتقده في واحدة من أهم الفترات، وتحديدًا في مراحل الحسم بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    وغاب رافينيا عن مباراتي برشلونة ضد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؛ حيث ظهر تأثُر الفريق بعدم تواجده معه، لتكون النتيجة توديع المسابقة.

    وتعود إصابات رافينيا العديدة مؤخرًا، إلى مجموعة من العوامل؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: طريقة لعبه؛ التي تعتمد على الركض والضغط.

    * ثانيًا: عدم شفاء اللاعب بطريقة سليمة؛ مع تسرعه في العودة.

    * ثالثًا: عناد اللاعب نفسه؛ وذلك باعتماد نفس الأسلوب حتى في الوديات.

    ونتذكر أن رافينيا، تجددت إصابته في الموسم المنصرم؛ بسبب ركضه وضغطه المبالغ فيه، خلال مباراة ودية مع منتخب البرازيل.

    وعندما تم سؤال اللاعب عن ذلك؛ أكد أنه لن يُغير طريقته، لأنه يؤمن بضرورة تقديم كل شيء للنادي والمنتخب.

    وبالفعل.. وجدنا رافينيا يركض ويضغط بشكلٍ جنوني، في الدقائق الأولى من مواجهة هايتي، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ ما أدى إلى إصابته، وخروجه في الدقيقة 40.

  • Raphinha Barcelona 2025-26Getty

    لهذا.. يجب على برشلونة بيع رافينيا إلى الهلال

    أخيرًا.. لنُركز على نقطتنا الأساسية في التقرير؛ وهي ضرورة تفكير العملاق الكتالوني برشلونة، ببيع النجم البرازيلي رافينيا دياز.

    ولا يختلف اثنان على أهمية رافينيا في برشلونة، وأنه أحد أقوى الأسلحة في أسلوب لعب الألماني هانزي فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

    ولكن الواقع يقول إن إصابات رافينيا تزايدت، وهذا ما يؤثر على مستواه؛ وبالتالي قد تنخفض قيمته السوقية، في الفترة القادمة.

    ولا ننسى أن برشلونة، من الممكن أن يخرج من قاعدة "1:1" في قانون اللعب المالي النظيف، صيف عام 2027؛ وذلك بسبب ترك استاده "سبوتيفاي كامب نو" لفترة من الوقت، من أجل تركيب السقف.

    وإذا تم بيع رافينيا، وبرشلونة يتواجد خارج قاعدة "1:1"؛ فإنه لن يستطيع الاستفادة من كامل المبلغ، لضم صفقات عالمية جديدة.

    لذا.. قد يكون من الأفضل للعملاق الكتالوني، بيع رافينيا في صيف العام الحالي، إلى عملاق الرياض الهلال - الذي يريده بشدة -؛ وذلك للأسباب التالية:

    * أولًا: الحصول على أكبر مبلغ ممكن "80 إلى 100 مليون يورو"؛ وذلك قبل أن تنخفض قيمته.

    * ثانيًا: الاستفادة من تواجد برشلونة في قاعدة "1:1" بقانون اللعب المالي النظيف؛ لتعويضه بصفقات عالمية.

    * ثالثًا: اللاعب بدأ يتقدم في العمر "اقترب من الـ30 عامًا"؛ وبالتالي استمراره مع برشلونة قد لا يطول أساسًا.

    أي أنه يجب على برشلونة أن يتعامل بذكاء، في ملف رافينيا دياز؛ حيث أن رحيله سيكون مؤلمًا للغاية، لكن ستكون هُناك مكاسب مالية يجب استغلالها بأفضل شكلٍ ممكن.