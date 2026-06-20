كأس عالم كارثي: بين مقصلة النقد وفخ الإصابة.. على برشلونة بيع رافينيا إلى الهلال قبل فوات الأوان!

على قمة منحنى الأداء، حيث يلمع النجم البرازيلي رافينيا دياز أكثر من أي وقتٍ مضى؛ يجد العملاق الكتالوني برشلونة نفسه، أمام مفارقة مؤلمة للغاية.

نعم.. في عالم كرة القدم، لا يُباع النجوم بمبالغ ضخمة، إلا حين يكونون في قمة عطائهم؛ وهذا بالضبط هو "الفخ" الذي يعيشه برشلونة اليوم، في ملف رافينيا.

رافينيا مطلوب بقوة من السعودية؛ حيث يُقال إن عملاق الرياض الهلال يجهز عرضًا يتراوح بين 80 إلى 100 مليون يورو، من أجل التعاقد معه.

وربما تكون بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ بمثابة "الإشارة القوية" للعملاق الكتالوني، بضرورة التفكير في بيع رافينيا بشكلٍ رسمي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ لماذا يجب على برشلونة أن يفكر في بيع رافينيا، بعد بطولة كأس العالم 2026..